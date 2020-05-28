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Выборы мэра Киева: Кличко - 42,5%, Пальчевский - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опрос "Социального мониторинга"

Выборы мэра Киева: Кличко - 42,5%, Пальчевский - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опрос

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы мэра Киева, то за действующего мэра Виталия Кличко проголосовали бы 42,5% тех жителей столицы, кто определился с выбором и будет голосовать.

Согласно данным опроса Центра "Социальный мониторинг", 12,4% проголосовали бы за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского, 7,2% - за народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко, 6,8% - за возможного кандидата от партии "Голос", шоумена и волонтера Сергея Притулу, 6,6% - за экс-мэра Киева Александра Омельченко, 6,3% - за лидера партии "Ридна краина" Николая Томенко, 6,1% - за экс-главу КГГА Александра Попова, 4,1% - за экс-нардепа Борислава Березу, за остальных кандидатов – менее 3%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Среди всех опрошенных за Кличко готовы отдать свои голоса 27%, за Пальчевского – 7,9%, Ткаченко – 4,6%, Притулу – 4,3%, Омельченко – 4,2%, Томенко – 4%, Попова – 3,9%, Березу – 2,6%. При этом 27,5% затруднились ответить, 8,4% не принимали бы участие в выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Киевсовет: "Европейская Солидарность" - 21%, "Слуга народа" - 18%, УДАР - 13%, - опрос "СОЦИСа"

При этом 41,6% респондентов считают, что Кличко безусловно способен или скорее способен хорошо выполнять обязанности мэра Киева, а 43% - безусловно не способен или скорее не способен.

59,7% респондентов в Киеве обязательно будут голосовать на выборах мэра, и 22,5% - скорее будут голосовать, 5,4% - скорее не будут голосовать, 8,2% - точно не намерены голосовать.

9,7% опрошенных киевлян точно готовы, 16,8% - скорее готовы поддержать кандидата от партии "Слуга народа" на выборах мэра Киева. При этом 43,2% не готовы, 10,8% скорее не готовы поддержать такого кандидата.

Среди тех, кто допускает возможность голосовать за кандидата от "Слуги народа", 12,8% считают наилучшим кандидатом от партии власти Александра Ткаченко, 10,6% - Николая Тищенко, 2,3% - Александра Качуру, 1,4% - Елену Шуляк, 0,5% - Андрея Холодова. 2,8% высказались за другого кандидата, 59,2% затруднились ответить, 10,5% ни за кого, против всех предложенных кандидатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева от "Слуги народа", - Дубинский

Среди всех опрошенных 5,6% считают наилучшим кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" Ткаченко, 3,7% - Тищенко, 1,6% - Качуру, по 0,7% - Шуляк и Холодова. 1,2% - другого кандидата, 57,7% затруднились ответить, 28,8% ни за кого, против всех предложенных кандидатов.

Опрос проводился 23-25 мая. Было опрошено 800 респондентов путем телефонного интервью. Стандартное отклонение в результатах составляет 2,2-3,2%.

Автор: 

Киев (25466) Кличко (4635) местные выборы (2752) мэр (1648) Омельченко (138) опрос (2818) Попов Александр (1136) социология (530) Томенко (1378) Береза Борислав (220) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+53
Мои поздравления Виталию Владимировичу. Лучше пусть будет он, чем какой-то отмороженый зебил: типа тищенки и какаченки
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28.05.2020 14:50
+51
Выборы мэра Киева: Кличко - 42,5%, Пальчевский - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опрос "Социального мониторинга" - Цензор.НЕТ 5368
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28.05.2020 14:46
+35
Слуги сосут, даст Бог и по всей Украине так будет.
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28.05.2020 14:48
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Да хоть 1800 - зеленую плесенькиевлянам не предлагать!
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28.05.2020 16:32 Ответить
Согласно данным опроса Центра "Социальный мониторинг", 12,4% проголосовали бы за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского,

Я понимаю, что боксер тот еще спец, но это???
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28.05.2020 16:39 Ответить
Никогда не буду голосовать за Кличко! НИКОГДА!!! Чтоб там не рисовали всякие "социальные мониторинги". Для меня он- Лёня Космос 2.0! А если идиотов не останавливают его "подвиги" хотя бы за последнее время, то напомню:
- запрос на организацию "ВИП-палат" для лечения от ковида "небожителей".
- своз в Александровку гэбнявых попов со всей Украины (тех, кто способствовал распространению заразы) для лечения за счет киевских налогоплательщиков,
- фактическая отмена карантина, открытие метро без снижения статистики по заболевшим в Киеве, где уровень заболевания самый высокий по Украине (!!!),
- "уборка" Автодором несуществующего снега на сотни тысяч гривен- больше, чем в прошлом году, когда снег хоть какой-то, но был.
Если вам этого МАЛО- будете продолжать быть обманутыми, обворованными, биться головой об стену за каждое вырубленное в зеленой зоне дерево, где планируется постройка очередного бетонного монстра, на что Кляча дал добро (не бесплатно, ессно), прыгать по полуметворым сугробам зимой, чтоб добраться хотя бы до ближайшей остановки и ломать руки/ноги на льду, который никто и не думал ничем посыпать.... Вы этого заслужили!
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28.05.2020 16:58 Ответить
Хто б сумнівався, що палкий прихильник зелених не буде голосувати за Кличка.
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28.05.2020 18:22 Ответить
Тебе для начала стоило бы усомниться в том, что я- "палкий прихильник зелених". Прежде чем писать бред. За Пальчевского тоже голосовать не собираюсь. Кто там ещё в списке от зеленых? Всех на выход!
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28.05.2020 22:09 Ответить
Ты готов голосовать за Порошенка?
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29.05.2020 16:26 Ответить
Сплюнь три раза! Свят-свят-свят!
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29.05.2020 16:36 Ответить
Пальчевский!! Куда ты суёш свой воровитый нос??
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28.05.2020 18:10 Ответить
Это как с выборами президента, выбор из говна
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28.05.2020 18:31 Ответить
При всем моем неоднозначном к нему отношении, нужно признать, что на фоне этих баранов Кличко просто академик.)
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28.05.2020 20:00 Ответить
Пальчевський і Гордон відмінні трендуни, типові "рускоязичні" кияни, які не більше кількох речень українськю , себе і не затрудняють , а так хваляться, що володіють державною мовою. Булгаков і Єсєнін їм до вподоби, а не Шевченко з Лесею Українкою . Так обидва освічені, багаті люди , але доволі часто нав'язують і переконують у тому, у чому самі профани повні !
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28.05.2020 20:46 Ответить
Только Кличко!!!
Не смотря на все те палки, что ставит ему зеля жаба в колёса последний год, Кличко отлично отстраивает Киев!
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28.05.2020 21:21 Ответить
весь ватный электорат Киева под себя собрал - все 12,4%))
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29.05.2020 05:01 Ответить
Козёл из зоопарка проголосует за Пальчевского
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29.05.2020 16:29 Ответить
Думаю, що у Пальчевського є найбільші шанси і його рейтинг в реальності набагато вищий.
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29.05.2020 23:49 Ответить
У Пальчевського свій екологічний проект, це вже круто
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29.05.2020 23:50 Ответить
Білошості кандидатів на екологію байдуже
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29.05.2020 23:52 Ответить
Ми повинні голосувати за людей, що заслуговують того, показують своїми діями що вони кращі. От Пальчевський досить благородна та справедлива людина. Я вірю, що він підніме столицю на новий рівень
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29.05.2020 23:51 Ответить
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