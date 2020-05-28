Выборы мэра Киева: Кличко - 42,5%, Пальчевский - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опрос "Социального мониторинга"

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы мэра Киева, то за действующего мэра Виталия Кличко проголосовали бы 42,5% тех жителей столицы, кто определился с выбором и будет голосовать.

Согласно данным опроса Центра "Социальный мониторинг", 12,4% проголосовали бы за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского, 7,2% - за народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко, 6,8% - за возможного кандидата от партии "Голос", шоумена и волонтера Сергея Притулу, 6,6% - за экс-мэра Киева Александра Омельченко, 6,3% - за лидера партии "Ридна краина" Николая Томенко, 6,1% - за экс-главу КГГА Александра Попова, 4,1% - за экс-нардепа Борислава Березу, за остальных кандидатов – менее 3%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Среди всех опрошенных за Кличко готовы отдать свои голоса 27%, за Пальчевского – 7,9%, Ткаченко – 4,6%, Притулу – 4,3%, Омельченко – 4,2%, Томенко – 4%, Попова – 3,9%, Березу – 2,6%. При этом 27,5% затруднились ответить, 8,4% не принимали бы участие в выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Киевсовет: "Европейская Солидарность" - 21%, "Слуга народа" - 18%, УДАР - 13%, - опрос "СОЦИСа"

При этом 41,6% респондентов считают, что Кличко безусловно способен или скорее способен хорошо выполнять обязанности мэра Киева, а 43% - безусловно не способен или скорее не способен.

59,7% респондентов в Киеве обязательно будут голосовать на выборах мэра, и 22,5% - скорее будут голосовать, 5,4% - скорее не будут голосовать, 8,2% - точно не намерены голосовать.

9,7% опрошенных киевлян точно готовы, 16,8% - скорее готовы поддержать кандидата от партии "Слуга народа" на выборах мэра Киева. При этом 43,2% не готовы, 10,8% скорее не готовы поддержать такого кандидата.

Среди тех, кто допускает возможность голосовать за кандидата от "Слуги народа", 12,8% считают наилучшим кандидатом от партии власти Александра Ткаченко, 10,6% - Николая Тищенко, 2,3% - Александра Качуру, 1,4% - Елену Шуляк, 0,5% - Андрея Холодова. 2,8% высказались за другого кандидата, 59,2% затруднились ответить, 10,5% ни за кого, против всех предложенных кандидатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева от "Слуги народа", - Дубинский

Среди всех опрошенных 5,6% считают наилучшим кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" Ткаченко, 3,7% - Тищенко, 1,6% - Качуру, по 0,7% - Шуляк и Холодова. 1,2% - другого кандидата, 57,7% затруднились ответить, 28,8% ни за кого, против всех предложенных кандидатов.

Опрос проводился 23-25 мая. Было опрошено 800 респондентов путем телефонного интервью. Стандартное отклонение в результатах составляет 2,2-3,2%.