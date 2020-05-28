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Программа нынешнего Кабмина - это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему, - нардеп "Голоса" Рахманин

Программа нынешнего Кабмина - это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему, - нардеп

Программа нового правительства, которую раскритиковали в комитетах Рады, не соответствует многим критериям и является весьма абстрактной.

Об этом нардеп "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"То, что направлено в Верховную Раду – это не программа правительства, это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему. У нас в комитете, когда мы знакомились с этим опусом, кто-то из коллег дал ему исчерпывающую, на мой взгляд, характеристику: "Отличается высочайшим уровнем абстрактности"", - сказал нардеп.

На вопрос, кто является ее автором Рахманин ответил, что не знает.

Напомним, 13 апреля правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал программу деятельности Кабинета министров Украины структурированным документом на более чем 100 страниц, в котором учтены замечания и предложения парламентариев.

Читайте также: Рахманин о Зеленском: "Недооценка угроз и переоценка собственных сил, умноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем"

Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным читайте по ссылке.

Кабмин (14023) программа (184) Рахманин (120)


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Топ комментарии
+10
Дык сплошные ж профффесианалы трускавецкой акамедии, маладые дарования.
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28.05.2020 14:47
+9
И если БПП приходилось идти на уступки, чтобы сохранить коалицию или, чтобы тот или иной закон приняли, даже в урезанном виде, то у монобольшинства, во главе с Моникой - 100% ответственность.
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28.05.2020 14:53
+8
Не будьте такими вимогливими, вони тільки вчаться. Дайте їм ще рік.
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28.05.2020 14:53
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Дык сплошные ж профффесианалы трускавецкой акамедии, маладые дарования.
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28.05.2020 14:47 Ответить
Що- кокс нюхати за колоною не бажають? Чи у сесійній залі діаманти приміряти?
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28.05.2020 15:12 Ответить
Спочатку набирають некомпетентних спеціалістів, а потім нема чого дивуватися результат їхньої роботи.
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28.05.2020 14:48 Ответить
3Енукович - презренное животное. Вражина паскудная.
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28.05.2020 14:49 Ответить
Ти образив тварин!😩
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28.05.2020 14:50 Ответить
Животных нельзя обидеть, это примитивные, безмозглые создания.
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28.05.2020 14:53 Ответить
Вот тут ты не прав
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28.05.2020 14:56 Ответить
Коти без мозку? Так вони розумніші за багатьох людей! Ти бачив тупих дельфінів?
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28.05.2020 14:56 Ответить
_Не очеловечивай животных, это примитивность и инфантилизм. Предки далёкие, примитивные племена этим страдали.
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28.05.2020 15:00 Ответить
Просто ви тебе не було собаки чи кота.
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28.05.2020 15:02 Ответить
_Очеловечивать животных простительно детям. Во взрослом возрасте детское поведение не нормально.
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28.05.2020 15:06 Ответить
Не бачити можна лише, коли не розумієте тварин, птахів. Це зарозумілість і хвороба🤗
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28.05.2020 15:07 Ответить
Человек - это звучит гордо! (с) Человек - это человек, а животные - всего лишь животные. Это не зарозумілість, это констатация факта, так устроен мир.
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28.05.2020 15:23 Ответить
Тут є невеличка колізія- наприклад козла по голові я б нізащо не вдарив, а от віслюка, особливо якщо він оманський - виписав би такого ляща, що чучерепки повивертались "інсайд аут скін". ЗІ Надіюсь, мене не заарештують за погрозу, як це мало не було з Марусею.)))
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28.05.2020 14:58 Ответить
жді гастєй із "ночь і музєйє"
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28.05.2020 15:00 Ответить
Человек учится Всю жизнь , а не проходит Курсы в Трускавце и пришивают Голову к заднему месту, - И в Итоге она соответственно и Работает.
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28.05.2020 14:51 Ответить
И если БПП приходилось идти на уступки, чтобы сохранить коалицию или, чтобы тот или иной закон приняли, даже в урезанном виде, то у монобольшинства, во главе с Моникой - 100% ответственность.
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28.05.2020 14:53 Ответить
Просто нема відповідальності.....А де ви бачили відповідальних недоумків?
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28.05.2020 14:54 Ответить
Не будьте такими вимогливими, вони тільки вчаться. Дайте їм ще рік.
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28.05.2020 14:53 Ответить
Лучше пожизненное. Или расстрел.
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28.05.2020 14:54 Ответить
Нехай просто тікають. Будьте гуманними, бо ми теж винуваті.
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28.05.2020 14:58 Ответить
На ошибках 2014 не учишься?
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28.05.2020 15:03 Ответить
Помилки були не тільки від мене, але від кожного, включаючи Вас.
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28.05.2020 15:05 Ответить
Но я сделал из произошедших событий и их следствий выводы.
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28.05.2020 15:09 Ответить
Я теж, але висновків мало. Необхідні результати.
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28.05.2020 15:11 Ответить
Не винуваті ми. Ми робили все, що тільки можна - але не дійшло. Бо є два шляхи, щоб зрозуміти. Один - це через розумову діяльність (найкоротший), другий через фізичну діяльність, муки і втрати (довгий). Нарід обрав другий....
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28.05.2020 15:05 Ответить
Раз не дійшло, то якраз у тому і є вина! Звичайно, що цю вину не порівняти з тими, хто за нього голосував.
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28.05.2020 15:06 Ответить
Не знаю, я пробував усе, єдине що не попробував - це говорити рифмою.
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28.05.2020 15:09 Ответить
Дійсно, що було важко переконувати. Я думаю, що треба було змінити підхід на більш прагматичний. Одна сволота, яка є Льонею Черновецьким це довела.
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28.05.2020 15:14 Ответить
_Ошибка в том, что после Майдана злейшие враги - олигархи и их режим - остались как ни в чём не бывало и далее высасывать все соки из Украины и народа. Именно им нужно чтобы Украина оставалась слабой, коррумпированной, недоразвитой и где простой человек беззащитен перед произволом чинуш, судей и бандитов, перед антинародным олигархическим режимом.
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28.05.2020 15:18 Ответить
Ось вже є перша помилка! А ще є декілька інших!
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28.05.2020 15:20 Ответить
Ти, особисто ти, погодився би попрацювати протягом року тіпо на якійсь "хімії" або "альтернативній службі"? Просто заради того щоби дати змогу "бубочкам" повчитися?
Не забувай, "бубочки" - ТВОЇ слуги. Тобто з ПЕРШОГО дня своєї "роботи" на посадах МУСЯТЬ бути професіоналами.
Усім хто патякає "дайте їм рік" можу навести таку аналогію: у тебе зламався унітаз. А сантехнік каже "я лише вступив до ПТУ, ти посери протягом року в кущах, я повчуся і потім полагоджу унітаз".
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28.05.2020 15:20 Ответить
Він знущається із зебільної команди!
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28.05.2020 15:22 Ответить
странно что голос что зе команда это детище сороса .и у них своя коалиция даже есть
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28.05.2020 14:54 Ответить
Кацапа, не пались так явно,бо останегься без 100 гр премиальных
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28.05.2020 14:57 Ответить
скажiте а будет лi киев -прайд в этом году ?
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28.05.2020 15:02 Ответить
учавствовать хочешь?
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28.05.2020 15:26 Ответить
он сёдня с бодуна )) трубы горят вот и мечется, как бздо по шароварам ))
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28.05.2020 15:04 Ответить
Нєужелі с кадровой голодухі Зє!лупа начньот чєрпать кадри із "голоса"???
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28.05.2020 14:58 Ответить
Опасный интерес: почему заинтересованность Сороса в Украинской экономике - повод насторожиться.
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28.05.2020 14:59 Ответить
OSP-UA.INFO17 серпня 2017Олег Соскин: Фонд Сороса - это подрывной центр в Украине, его надо немедленно закрыть!
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28.05.2020 15:00 Ответить
э!ссе от сивухи на лавочке, тоже ещё одна произвольная тема сравнимая с кабминовской.
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28.05.2020 15:01 Ответить
"Отличается высочайшим уровнем абстрактности"
Эссе можно попробовать положить на музыку Игоря Стравинского.
Но тут одним роялем не обойдешься.
В принципе можно в дополнение к роялю в дупу вставить дудку, руками бить в барабаны, ногами играть на скрипке и при этом еще и петь.
Ну а шо? Человек-оркестр.
Источник: https://censor.net/n3198590
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28.05.2020 15:03 Ответить
Программа нынешнего Кабмина - это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 6867
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28.05.2020 15:06 Ответить
что может написать свадебный фотограф жулик, кроме повысим надоим углубим, в будущем
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28.05.2020 15:08 Ответить
Справжній весільний фотограф може багато, а у СН дешева підробка фотографа.
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28.05.2020 15:15 Ответить
А шо?! Типичная "программа" зебилоидов "За все хорошее и против всего плохого" (и как показывает практика, их представление, что есть хорошо, а что плохо, очень далеко от нашего)
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28.05.2020 15:16 Ответить
Да, а они скажут что отсутствие реформ судов и прокуратуры и тоже будут правы. Но настоящая причина - нехер терпеть коррупцию кто бы нибыл на посту, потому что овоща выносили всей страной.
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28.05.2020 15:29 Ответить
Развод он и есть развод. Какой он конкретно по факту можно узнать только в его конце,когда уже будет все равно.
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28.05.2020 15:16 Ответить
Те, що буде обдурювати було одразу зрозумілим.
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28.05.2020 15:23 Ответить
Это грамотный бюджет под Ахметова, Беню и Авакова, а виноват в этом анально пассивный и плохо образованый народ. Небыло б этих были бы Фирташи и Суркисы и так будет всегда, пока не хватит яиц признать свою вину.
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28.05.2020 15:24 Ответить
Так и у Зеленского когда шел в Президенты-не было никакой программы. Тоесть была писулька абстрактная:за все хорошее против всего плохого. А Как чел может написать программу конкретных действий не имея представления как в стране работает экономика и политика? Команда левых аматоров-какую программу вы от них ждете? Я как реалист жду только дефолта Украины-и они все делают для этого
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28.05.2020 15:28 Ответить
Голос - одна из лучших партий за всю историю, не удевительно что у них 4% всего, народу нравится всосать говна от кив рабиновичей и даунбинских коррупционеров, а не тихо работающие патриоты без следов коррупции.
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28.05.2020 16:02 Ответить
Уже наличие такой программы (рожаемой месяца три, а не в течении месяца с дня формирования Кабмина) - очень большая "победа" власти!
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28.05.2020 17:02 Ответить
Так и ********** такой же осел. Только и может бе ме мычать.
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28.05.2020 17:16 Ответить
сегодня день Абдурахмана, не слазит с полос!!
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28.05.2020 17:26 Ответить
 
 