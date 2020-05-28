Программа нынешнего Кабмина - это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему, - нардеп "Голоса" Рахманин
Программа нового правительства, которую раскритиковали в комитетах Рады, не соответствует многим критериям и является весьма абстрактной.
Об этом нардеп "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"То, что направлено в Верховную Раду – это не программа правительства, это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему. У нас в комитете, когда мы знакомились с этим опусом, кто-то из коллег дал ему исчерпывающую, на мой взгляд, характеристику: "Отличается высочайшим уровнем абстрактности"", - сказал нардеп.
На вопрос, кто является ее автором Рахманин ответил, что не знает.
Напомним, 13 апреля правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал программу деятельности Кабинета министров Украины структурированным документом на более чем 100 страниц, в котором учтены замечания и предложения парламентариев.
Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным читайте по ссылке.
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Не забувай, "бубочки" - ТВОЇ слуги. Тобто з ПЕРШОГО дня своєї "роботи" на посадах МУСЯТЬ бути професіоналами.
Усім хто патякає "дайте їм рік" можу навести таку аналогію: у тебе зламався унітаз. А сантехнік каже "я лише вступив до ПТУ, ти посери протягом року в кущах, я повчуся і потім полагоджу унітаз".
Эссе можно попробовать положить на музыку Игоря Стравинского.
Но тут одним роялем не обойдешься.
В принципе можно в дополнение к роялю в дупу вставить дудку, руками бить в барабаны, ногами играть на скрипке и при этом еще и петь.
Ну а шо? Человек-оркестр.
Источник: https://censor.net/n3198590