Программа нынешнего Кабмина - это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему, - нардеп "Голоса" Рахманин

Программа нового правительства, которую раскритиковали в комитетах Рады, не соответствует многим критериям и является весьма абстрактной.

Об этом нардеп "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"То, что направлено в Верховную Раду – это не программа правительства, это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему. У нас в комитете, когда мы знакомились с этим опусом, кто-то из коллег дал ему исчерпывающую, на мой взгляд, характеристику: "Отличается высочайшим уровнем абстрактности"", - сказал нардеп.

На вопрос, кто является ее автором Рахманин ответил, что не знает.

Напомним, 13 апреля правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал программу деятельности Кабинета министров Украины структурированным документом на более чем 100 страниц, в котором учтены замечания и предложения парламентариев.

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