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Новости
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В озере в Польше обнаружили тела двух украинских заробитчан, пропавших еще 18 мая

В озере в Польше обнаружили тела двух украинских заробитчан, пропавших еще 18 мая

Во вторник, 26 мая, после более чем недели поиска на озере Нововарпенское в Польше (Западно Поморское воеводство) нашли тела двух украинских заробитчан, которые пропали без вести.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом сообщает 24kurier.

В полиции говорят, что поиски были тяжелыми и продолжались долго, ведь озеро сильно илистое. Однако тела нашли и их уже удалось идентифицировать. Мужчин 31 и 36 лет искали от 18 мая, тогда они поплыли на лодке в магазин, но на обратном пути исчезли.

"Мы получили сообщение об исчезновении 18 мая. В то время было известно только, что мужчины отправились за покупками в магазин. Не было уверенности, попали они тогда в лодку или нет. Сейчас точно неизвестно, что произошло, потому что расследование все еще продолжается. На озере была прокуратура, она охраняла тела. Вероятно, мужчины сели в лодку после покупок, но они не справились с лодкой и утонули", - сообщают в управлении полиции Нового Варпна.

Отмчается, что затопленную лодку в озере нашли в начале недели.

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Напомним, вблизи польского села Кобель, Опольского воеводства, 14 января произошло столкновение грузовика с легковушкой, в результате чего погибли двое украинцев, которые ехали в легковом авто.

Польша (8390) смерть (9210) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+5
А кто сказал что люди обязательно, всю жизнь должны жить на одном месте? Где люди хотят там и живут.
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28.05.2020 15:59
+4
Да уж. Съездили на зароботки...
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28.05.2020 15:09
+4
печалько, но с большой степенью вероятности можно точно сказать за чем они пошли на лодке в магазин. выходить на воду без спасов, даже трезвыми - правило написанное сотнями утопленников.
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28.05.2020 15:12
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Скупились, блин.
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28.05.2020 15:09 Ответить
Да уж. Съездили на зароботки...
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28.05.2020 15:09 Ответить
Поехали "искать счастье" на Западе, к сожалению...
Об этом уже сообщалось.
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28.05.2020 15:09 Ответить
А кто сказал что люди обязательно, всю жизнь должны жить на одном месте? Где люди хотят там и живут.
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28.05.2020 15:59 Ответить
Что именно сообщалось?
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28.05.2020 16:37 Ответить
где то во вторник читал, что утонули, а потом, что нашли на дне озера...
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28.05.2020 16:56 Ответить
Понял. Только почему "искать счастье" у тебя в кавычках? Осуждаешь этих работяг? Или что-то другое?
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28.05.2020 16:59 Ответить
Абсолютно нет. Кавычки взял, чтобы показать, что здесь счастья нет (или есть для избранных) и чтобы если бы не тотальная безыдходность, то они, как и миллионы других, не ехали за границу, что бы оттуда маломальски помочь родным и себе...
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28.05.2020 17:12 Ответить
печалько, но с большой степенью вероятности можно точно сказать за чем они пошли на лодке в магазин. выходить на воду без спасов, даже трезвыми - правило написанное сотнями утопленников.
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28.05.2020 15:12 Ответить
йєслі даже бєз спасжилєтов - завсєгда можно гандони надуть і за пазуху засунуть. Настоящій мужчіна должен с собой носіть нож, зажигалку і ґандони
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28.05.2020 15:29 Ответить
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28.05.2020 15:35 Ответить
)) та да. но зажигалку таки лучше дополнить современным кресалом. у газа есть проблемы с зажиганием при высокой влажности.
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28.05.2020 15:37 Ответить
йа і мав на увазі саме кресало та огніво, просто вирішив скоротити
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28.05.2020 15:40 Ответить
+
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28.05.2020 15:47 Ответить
або дізєльну зажигалку
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28.05.2020 15:41 Ответить
В озері в Польщі виявили тіла двох українських заробітчан, які зникли ще 18 травня - Цензор.НЕТ 7201
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28.05.2020 15:42 Ответить
прикольная штука. есть такие из оргстекла, для демо адиабатического процесса )). но даже не знаю, можно ли ей шото поджечь? обычно пары эфира дают вспышку при сжатии и всё. удавалось на практике действительно, шо то поджечь? кроме эфира шо то ще воспламеняется?
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28.05.2020 15:51 Ответить
)) я уже нашёл по скрину это видео. прикольно. но фитиль надо выжигать, заботится о нём, держать сухим,.... нє, огниво таки есть огниво. абсолютно надёжная весчь именно из за своей простоты.
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28.05.2020 15:59 Ответить
Двойнойє убійство - канци в воду
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28.05.2020 15:24 Ответить
Рашисты не устают представлять украинцев фашистами, хунтой, недолюдьми, эксплуатируя тему Волынской резни. И тем самым культивируют кровную вражду между поляками и украинцами. Хотя, если вникнуть в корень, то ОБОЕ РЯБОЕ. Поляки еще те сукины дети!
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28.05.2020 15:40 Ответить
Не пиши бред. Ты как раз и занимаешся разжиганием ненависти.
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28.05.2020 16:36 Ответить
Ну поплыли и поплыли. Каждый день где то в мире умирает несколько украинцев, каждый случай описывать в медиа?
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28.05.2020 16:37 Ответить
 
 