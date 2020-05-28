В озере в Польше обнаружили тела двух украинских заробитчан, пропавших еще 18 мая

Во вторник, 26 мая, после более чем недели поиска на озере Нововарпенское в Польше (Западно Поморское воеводство) нашли тела двух украинских заробитчан, которые пропали без вести.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом сообщает 24kurier.

В полиции говорят, что поиски были тяжелыми и продолжались долго, ведь озеро сильно илистое. Однако тела нашли и их уже удалось идентифицировать. Мужчин 31 и 36 лет искали от 18 мая, тогда они поплыли на лодке в магазин, но на обратном пути исчезли.

"Мы получили сообщение об исчезновении 18 мая. В то время было известно только, что мужчины отправились за покупками в магазин. Не было уверенности, попали они тогда в лодку или нет. Сейчас точно неизвестно, что произошло, потому что расследование все еще продолжается. На озере была прокуратура, она охраняла тела. Вероятно, мужчины сели в лодку после покупок, но они не справились с лодкой и утонули", - сообщают в управлении полиции Нового Варпна.

Отмчается, что затопленную лодку в озере нашли в начале недели.

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Напомним, вблизи польского села Кобель, Опольского воеводства, 14 января произошло столкновение грузовика с легковушкой, в результате чего погибли двое украинцев, которые ехали в легковом авто.