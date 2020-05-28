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Германия отказала беглому экс-нардепу Онищенко в убежище и призывает немедленно покинуть страну

Германия отказала беглому экс-нардепу Онищенко в убежище и призывает немедленно покинуть страну

Отказ немецкого суда выдать Украине экс-депутата Александра Онищенко не означает, что он сможет остаться в ФРГ. Его заявление об убежище отклонено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщили в пресс-службе суда в Ольденбурге, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало украинскому экс-депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны. Это следует из решения суда, процитированного пресс-службой.

По информации адвоката Онищенко, его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в приюте. Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

"Александр Онищенко хочет остаться в Германии", - отметил адвокат.

Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не будет экстрадировать Онищенко в Украину, суд отпустил его на свободу

Вчера немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

Также читайте: САП: Отказ суда Германии в экстрадиции беглого экс-нардепа Онищенко не влияет на рассмотрение уголовного производства

Автор: 

Германия (6925) убежище (284) Онищенко Александр (575)


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Топ комментарии
+13
в паРашу не хочет, ****. он же гражданин паРашы и русскомировец.
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28.05.2020 15:17
+13
"Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.",

- Это жесть. Думаю что у большинства "украинских политиков" есть гражданство вражеской России. Может поэтому в Украине хотят разрешить двойное гражданство?
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28.05.2020 15:18
+12
Пусть в Польшу едет, там как раз сезонные работы начинаются
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28.05.2020 15:13
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Пусть в Польшу едет, там как раз сезонные работы начинаются
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28.05.2020 15:13 Ответить
в польше тоже тюрьмы не те, шо в параше, гражданином которой он является. только расейские тюрмы были бы ему и слаще и приятней. пусть туда и экстрадируют )
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28.05.2020 15:18 Ответить
Его никто не будет экстрадировать. Сам поедет куда захочет.
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28.05.2020 15:22 Ответить
ВонЯ з ****** еще разок перехихикает и пристроит своего однопартийца...
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28.05.2020 15:26 Ответить
) но в парашу не захочет.
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28.05.2020 15:31 Ответить
хотя ему там самое место
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29.05.2020 04:51 Ответить
Ольденбу-ргский пу-ухо-овый плато-ооооок!
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28.05.2020 15:15 Ответить
Та Магадан тоже нехило б ему пошел бы...
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28.05.2020 15:27 Ответить
В Магаданє пуховая фуфайка нужна. И не одна.
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28.05.2020 15:33 Ответить
Ему по пути в Магадан в ОренбургЄ дАлжны выдать
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28.05.2020 16:04 Ответить
в паРашу не хочет, ****. он же гражданин паРашы и русскомировец.
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28.05.2020 15:17 Ответить
"Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.",

- Это жесть. Думаю что у большинства "украинских политиков" есть гражданство вражеской России. Может поэтому в Украине хотят разрешить двойное гражданство?
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28.05.2020 15:18 Ответить
у них и других стрн паспорта есть. чего тьі на российском зациклился.
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28.05.2020 15:38 Ответить
Если ты только проснулся то будет тебе известно что Россия враг Украины как минимум с 2014. Или ты мышебрат?
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28.05.2020 16:04 Ответить
а ти про шо? ти видав у цьому коменті усе що знаєш? чи ти просто вчишся користуватися загальними ходовими фразами?
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28.05.2020 16:07 Ответить
ще раз для тебе особоодарьонного: чого ти сконцентрувався лише на наявності паспорту росії? депутатам насрать на українське громадянство, коли у них проблеми. тому їм вигідно мати паспорт не лише України. і країна-агресор лише одна із списку. а твої мізки огрнічени ліши країною-агресором. твій правпорець відповідає країні прибування, чи ти просто під іншим айпі? шось ти дуже тупорилиш.
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28.05.2020 16:12 Ответить
Ну не сильно я догадливый, ну не сильно! Та с самого начала фрицы комедуху просчитали, оперетку пропели, с чистенькими ручками здрыснули с базара. И кацапедлам подыграли и нам вроде чуть---мол не можем терпеть ворюгу, пусть валит. Как там 200 лет назад у Крылова---утопить щуку в реке!
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28.05.2020 22:28 Ответить
І хто ж це їх привів до влади , цих "крєпкіє хазяйствєнніков"? А-а-а?
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28.05.2020 15:21 Ответить
Оніщнка і Насірова ?
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28.05.2020 15:22 Ответить
Остается только ждать чартер для заробитчан в Англию.
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28.05.2020 15:24 Ответить
евакуатор на парашку.
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28.05.2020 15:39 Ответить
а потом обмен и на Неньку, а нам его и поменять не на кого уже всех убивц пообменяли.
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28.05.2020 15:43 Ответить
не вірю, що у нього немає на офшорну країну.
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28.05.2020 16:16 Ответить
Давай в Украину, Порошенко галереи открывает, а ты выставку лошар, все равно здесь не посадят. Вызывают- НЕ ХОДИ.
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28.05.2020 15:27 Ответить
Узбек ,как и Усманов в орде
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28.05.2020 15:30 Ответить
Австрия?)
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28.05.2020 15:34 Ответить
Німеччина відмовила втікачеві екснардепу Онищенку в притулку і закликає негайно покинути країну - Цензор.НЕТ 5570
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28.05.2020 15:58 Ответить
Цей "москаль" більше відомий під іменем "кацап".
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28.05.2020 16:14 Ответить
це малороси. чи вже нова методичка?
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28.05.2020 16:17 Ответить
це малороси. чи вже нова методичка?
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28.05.2020 15:40 Ответить
И шоб ты хил в Рашке, гражданином котороя ты являешься!
Німеччина відмовила втікачеві екснардепу Онищенку в притулку і закликає негайно покинути країну - Цензор.НЕТ 8802
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28.05.2020 15:46 Ответить
Ідійот! А шоб ти жил на московії!!! (С)
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28.05.2020 15:50 Ответить
Ну наконец то вернется к истокам,к русским березкам!
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28.05.2020 15:56 Ответить
Дивний довбень ) в нього кацапський пачпорт а він курва хочет астса в Гирмании , (!?!) а ху ху не хо хо ?
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28.05.2020 16:08 Ответить
у гейропі.
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28.05.2020 16:20 Ответить
"Призивает" - ключове слово. І вашим і нашим.. Ніби то не жиди а витівки жидівські. Бабло крадене взяли а тепер "призивають". Підорасня штазіевська..
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28.05.2020 16:14 Ответить
сопли засоси назад, не тебе утырку о немецком правосудии рассуждать
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28.05.2020 18:07 Ответить
За расистские высказывания "бан" 3 суток. Но за то что сопли научился назад всасывать, прощаю. Можешь и дальше гавно по "площадке твоей страны" разбрасывать...
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28.05.2020 19:36 Ответить
В Чечню, до брата близнюка.
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28.05.2020 17:41 Ответить
Немцы оказались хитрее, чем я думал. Отпустили и пинка волшебного под зад дали.
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28.05.2020 18:03 Ответить
Треба його в тюрягу, а маєтки і вкрадені в українців мільярди повернути народу України. Але Зеленський свого кореша в обіду не дасть.
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28.05.2020 18:19 Ответить
Вон из Германии барыга!
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28.05.2020 20:02 Ответить
 
 