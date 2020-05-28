Германия отказала беглому экс-нардепу Онищенко в убежище и призывает немедленно покинуть страну

Отказ немецкого суда выдать Украине экс-депутата Александра Онищенко не означает, что он сможет остаться в ФРГ. Его заявление об убежище отклонено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщили в пресс-службе суда в Ольденбурге, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало украинскому экс-депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны. Это следует из решения суда, процитированного пресс-службой.

По информации адвоката Онищенко, его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в приюте. Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

"Александр Онищенко хочет остаться в Германии", - отметил адвокат.

Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

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Вчера немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

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