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Угольная генерация впервые превысила атомную. "Грязные" энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - "слуга народа" Мариковский. ИНФОГРАФИКА

Угольная генерация впервые превысила атомную.

Угольная генерация электроэнергии впервые в Украине превысила генерацию атомную, которая является более выгодной и экологически чистой.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Угольная генерация впервые превысила генерацию атомки... На графике Save Dnipro в городе Днепре уже 2 суток на полную работают энергоблоки без пылеочистки, что грозит населению Днепра, области и окружающей среде. Но, как мы видим, на следующем графике - такая ситуация по всей Украине", - написал Мариковский.

Угольная генерация впервые превысила атомную. Грязные энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - слуга народа Мариковский 01
Угольная генерация впервые превысила атомную. Грязные энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - слуга народа Мариковский 02

Нардеп подчеркнул, что было проигнорировано обращение экологического комитета на и.о. министра Ольгу Буславец о недопустимости использования в генерации "грязных" энергоблоков.

"Правительство, разделив министерство и выделив Минприроды в новую структуру, фактически дало себе "экологические каникулы" от соблюдения стандартов по защите окружающей среды... Очевидно, что такими решениями правительство меняет баланс с более государственного на более частный", - резюмирует Мариковский.

Читайте также: Премьер Шмыгаль "выключает" атомную энергетику в интересах "Росатома", - Чорновол

7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

21 апреля 2020 года в 02:01 энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, был разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв.

Позже стало известно, что Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС.

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец ранее заявляла, что ограничения генерации АЭС является вынужденным шагом, который обусловлен в том числе обязательствами, которое возлагает действующее законодательство на ГП "Гарантированный покупатель" в вопросе оплаты электроэнергии из ВИЭ.

Угольная генерация впервые превысила атомную. Грязные энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - слуга народа Мариковский 03

АЭС (542) ТЭС (280) Буславец Ольга (71) Мариковский Александр (14)


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Топ комментарии
+20
А это потому, что в Украине сейчас не Маргарет Тетчер, а вонючая Моника Зеленски!!!
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28.05.2020 15:22
+17
дивіться продовження блокбастеру "Моніка і економіка"
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28.05.2020 15:24
+14
Герусу и ослу бабло в карман рекой течет..
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28.05.2020 15:21
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Правила форума Совет форумчан
Герусу и ослу бабло в карман рекой течет..
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28.05.2020 15:21 Ответить
Какая разница?????
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28.05.2020 15:30 Ответить
Президент Петр Порошенко 18 мая подписал Закон № 2712-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (проект №8449-д), который принят ВР 25 апреля.

Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.

Дякуємо!!! ШОС
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28.05.2020 15:36 Ответить
В чем проблема? Зеленка по плану до 2025 дешевеет каждый год вплоть до рыночной цены. Еще одни решили глупую европу перехитрить и идти особым путем в угольный рай в 65 лет с раком.
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28.05.2020 15:44 Ответить
На той неделе в Англии были дни с отрицательной ценой на электричество. Дул сильный ветер и уровень выработки энергии ВЭС превысил уровень потребления. Вот же англичане дураки -- дали в свое время льготы для зеленки на 20 лет, пока инвесторы не понастроили станций. А могли бы до сих пор угольком коптить. И им же родимым и дышать.
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28.05.2020 16:38 Ответить
Вугільні ТЕЦ - зелена енергетика? Геніально!
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28.05.2020 15:48 Ответить
В нього команда - "срати".
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28.05.2020 16:20 Ответить
Тебе повылазило? Герус в статье тревогу бъет что Ахмет охренел, при этом виноват не кабмин шнырья определяющий пропорции, а Герус. Откуда вы всп вылазите?!
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28.05.2020 15:51 Ответить
Это тебе повылазило. Где в тексте о Герусе?
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28.05.2020 15:55 Ответить
В предыдущей теме он конкретно говорит что это дело Ахмета с 70% тес.
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28.05.2020 16:04 Ответить
ты не будешь услышан, ты не будешь понят, ты не сможешь донести здравый смысл....тут он никому не нужен)))
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28.05.2020 17:16 Ответить
людей травят, єкологию гробят, Ахмет денежку считает...
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28.05.2020 15:21 Ответить
Углем у нас с лета 2019 года заведует Беня
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28.05.2020 15:24 Ответить
это инсинуации !!!

Игорь Валерьевич ничем, кроме меценатской деятельности, не занимается.
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28.05.2020 15:25 Ответить
я извиняюсь, он еще ларьки красит....
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28.05.2020 15:55 Ответить
Шмыгаль подписывает квоты и пропорции, с каких пор он Бенин? Ахметка рубит и шнырь его, а беня лохов кидает через приват, феросплавы и укрнафту.
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28.05.2020 15:53 Ответить
Вообще-то Беня очень активно таскает на ТЭЦ лугандонский уголь.

ты не знал ?
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28.05.2020 15:56 Ответить
Может быть, но это и рядом с объемами Ахмета не стояло.
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28.05.2020 16:06 Ответить
ты какие цифры сравнивал ?
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28.05.2020 16:15 Ответить
Весь "импорт" и внутренний уголь гос.шахт теперь Бенин. Ахметка по сравнению с Беней теперь пацан.
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28.05.2020 16:16 Ответить
Пруфы имеются какие-то? Каким это таким образом Беня у Ахметки отжал шахты и ТЭЦ?
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28.05.2020 18:32 Ответить
Чукча читать не умеет? Где хоть слово про отжим шахт и ТЭЦ у Ахметки? Гугл в помощь. Но для слепого, не умеющего читать и забаненного в Гугле -- тыц -- https://censor.net/comments/locate/3198604/019214ea-c392-72d7-b19b-c3e86f6355a3
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28.05.2020 18:49 Ответить
По твоим ссылкам ссылкам про то, что Коломойша доит подконтрольный ему Центрэнерго - это даже близко не означает, что ВЕСЬ "импорт" и внутренний уголь теперь Бенин, как ты тут наврал.
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28.05.2020 22:29 Ответить
а причем Беня к ТЭС Ахметки?
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28.05.2020 16:29 Ответить
а зачем ты обсуждаешь тему, в которой совсем ничего не знаешь ?
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28.05.2020 16:34 Ответить
ну да, рабoтающий в энергетике и имеющий правo oперативных перегoвoрoв с диспечерами Запoрoжэнергo ничегo не знаю
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28.05.2020 16:43 Ответить
и не знаешь, куда Беня лугандонский уголь возит ?
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28.05.2020 16:45 Ответить
ты лучше расскажи зачем ДТЭК Кураховская ТЭС генерирует дo 700 МВт если все линии нагрузки идут в гандoнию ?
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28.05.2020 17:23 Ответить
об этом ты у мариупольских рыбаков спроси.

они, гады до сих пор не научились электричество и воду для Мариуполя и его предприятий вылавливать сетями в море.
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28.05.2020 19:14 Ответить
https://delo.ua/business/shemy-kolomojskogo-unichtozhajut-ugolnuju-promys-358551/
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/07/17/649736/
https://gordonua.com/news/money/centrenergo-pokupaet-gaz-u-kolomoyskogo-imeya-zapasy-uglya-na-3-mesyaca-raboty-smi-1500363.html
https://368.media/2019/08/29/tsentrenergo-zakupaet-ugol-u-belaruskih-firm-odnodnevok/
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28.05.2020 16:10 Ответить
и ДТЭКом с его ТЕЦ?!)))
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28.05.2020 17:17 Ответить
Это кучма барыжничает.
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28.05.2020 15:21 Ответить
он же и промышленное производство валит уже 9 месяцев

из-за чего потребление электричества падает и надо АЭС останавливать.
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28.05.2020 15:35 Ответить
Та нормально всё. Потерпим. Вова сказал, через 4 года всей страной переезжаем в Хайфу. Там чисто.
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28.05.2020 15:21 Ответить
Не очень. Самый грязный город в Израиле по воздуху.
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28.05.2020 16:29 Ответить
Как-то выживем. После наших-то реалий.
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28.05.2020 16:31 Ответить
Несомненно. До пандемии было много вакансии для инженеров и it.
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28.05.2020 20:02 Ответить
Коли вже цей Порох вгамується?
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28.05.2020 15:22 Ответить
І коли він все це встигає? Між перервами, коли зебілам в штани валить?
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28.05.2020 15:24 Ответить
А это потому, что в Украине сейчас не Маргарет Тетчер, а вонючая Моника Зеленски!!!
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28.05.2020 15:22 Ответить
Угольная генерация впервые превысила атомную. "Грязные" энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - "слуга народа" Мариковский - Цензор.НЕТ 6701
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28.05.2020 15:23 Ответить
Виходіт, чьто у зебілов дома бесплатное єлектричіство, раз контора в минус работает?
Молодци, зробілі це разом, бо вони усі прізідєнта і це істи на
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28.05.2020 15:25 Ответить
дивіться продовження блокбастеру "Моніка і економіка"
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28.05.2020 15:24 Ответить
Екомоніка.
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28.05.2020 15:31 Ответить
Не, "Ограбление века".
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28.05.2020 15:32 Ответить
Самі призначили ахметівську повію на посаду чільника уряду, самі й обурюються! Президенство лошари в дії!!!
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28.05.2020 15:27 Ответить
Они лошары? Они?! Тебя грабят, а лошары они?.. Вугільна генерація вперше перевищила атомну. "Брудні" енергоблоки вже другу добу труять українців, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 9934
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28.05.2020 15:42 Ответить
ВПЕРШЕ, ЗА 30 РОКІВ.
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28.05.2020 15:27 Ответить
крошка Цахес талантливый
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28.05.2020 15:37 Ответить
Щас "Улонист-4" даст команду лейтенанту Бакланову разобраться с бандитами, травящими народ!?
Ну, в Кривом Роге так же было?
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28.05.2020 15:28 Ответить
ЗАКРИТЬ ГРЯЗНИЄ ЕНЕРГОБЛОКІ! Срочно дать людЯм чістую солнєчную енергію! І всьо равно, что кіловатт ейо будіт стоіть как батон хлєба! Єслі нада, мудрий народ может посідєть і в тємнот_________________________________________________________________________є
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28.05.2020 15:30 Ответить
Стоимость киловата зеленки падает каждый год по графику принятому еще 5 лет назад, а угольное раковое чадло кацапское только дорожает.
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28.05.2020 15:41 Ответить
Посмотришь на "график" когда не будет конкуренции.
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28.05.2020 15:43 Ответить
Угольная генерация впервые превысила атомную. "Грязные" энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - "слуга народа" Мариковский - Цензор.НЕТ 5536
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28.05.2020 15:30 Ответить
Дышите углем, - это полезно!
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28.05.2020 15:34 Ответить
Цікаво - що зе-ко-***** ще не розхєрачила в Україні?
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28.05.2020 15:38 Ответить
Дышите глубже - проезжаем Ахметовск....
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28.05.2020 15:40 Ответить
Отключили атомку, в жирло Ахметки 70% тэц напихивать бабос, а виноваты по мнению юнных коровских экспертов сэсы, где у ахмета 18% а остальное у тысяч частников. Может не будем в 65 лет подыхать иза экологии и оставим зеленку где нет монополии,гидро и атом как все цивилизованные страны? Зеленка дешевеет, был 5 лет назад оглашен план понижения тарифа каждый год до обычного, не мля, налетело.
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28.05.2020 15:40 Ответить
Угольная генерация впервые превысила атомную. "Грязные" энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - "слуга народа" Мариковский - Цензор.НЕТ 662
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28.05.2020 15:41 Ответить
так и на дрова перейдем!
как тебе такое Илон Маск?
а главное борцы с барыгами и мародорами давольны
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28.05.2020 15:43 Ответить
УГГГААА ! ! ! ПОБЬЄДА !
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28.05.2020 15:44 Ответить
Ничего страшного, все нормально. Главное, что бы Ринатик не обеднел.
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28.05.2020 15:55 Ответить
Все для Ахметки.
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28.05.2020 15:57 Ответить
это все происходит при той зе скотине, которая свистела про уголовные дела в отношении "криворожстали" за загрязнение воздуха? или может при другой зе скотине, напомните мне, 73% "выборцев"...
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28.05.2020 16:07 Ответить
Не ту страну назвали Гондурасом. Весь мир уже отказался от угля и только ЗЕдебилы сделали на него ставку. Бог попустил войну на Донбассе , что бы ликвидировать эту угольную клоаку. Но Украина это кровавое предупреждение Свыше так и не поняла.
Угольная энергетика принесла вред украинцам и природе в целом намного больший, чем Чернобыльская авария.
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28.05.2020 16:14 Ответить
І давно США відмовились від вугілля???
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28.05.2020 16:16 Ответить
А США такая же клоака как и Россия , в отношению к Природе.
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28.05.2020 16:20 Ответить
"Весь мир уже отказался от угля"...
Якось ріденько у вас вийшло...
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28.05.2020 16:22 Ответить
Не отказались от угля - Африка, Россия, Китай и некоторые другие страны дегенераты.
Понятие "Весь мир" относится к цивилизованным странам, у которых есть будущее. У стран , которые используют уголь - будущего нет, пойдут на утилизацию.
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28.05.2020 17:03 Ответить
Обтікайте, не смикайтесь.
Бо почнуть питати про Австралію, наприклад, громадянство якої бажають отримати мільони, а отримують тисячі...
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28.05.2020 17:11 Ответить
у США нет будущего(с)...где то заплакал Илон Маск)))))
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28.05.2020 17:20 Ответить
Поясніть хтось цьому йолопу, що в Україні на теплових станціях (ТЕС, ТЕЦ) НЕМА ЖОДНОГО БЛОКА або котла БЕЗ ПИЛОУЛОВЛЮВАЧІВ!
Це не відміняє того факта, що теплова генерація є брудною.
Але підтверджує факт, що ЗЁбчики є некомпетентними брехунами.
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28.05.2020 16:15 Ответить
Ахметов является зиц-председателем в компании , которая реально принадлежит ФСБ России. В России сейчас кризис , нефть и газ у нее не покупают, не на что воевать в Украине , Сирии и Ливии. А теперь через Ахметова украинцы оплачивают убийства своих воинов и мирных граждан, а также детей Сирии.
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28.05.2020 16:18 Ответить
Що ж вони роблять заради збагачення олігарха розбалансовують всю енего саистему ,спочатку що б догодити Бені почали закуповувати електроенергію в росії, хоч своєї надлишок ,далі кинувся Ахметка що його обділили і наші "державники" вуирішили зупиняти блоки атомної енергетики і збільшити виробництво дорогої теплової енергетики,при владі неуки чи злочинці ?
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28.05.2020 16:21 Ответить
В Кривой Рог приезжайте, забудете о ТЭЦ. Ахметовские ГОКи такой пыли дают без фильтрации...
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28.05.2020 16:32 Ответить
зеленский задолжал охметову
заплатят лохобаны
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28.05.2020 16:42 Ответить
Шмыгаль это креатура Ахметова.
Быстро он под себя Зеленского подмял. Тоже самое сделал и с Порошенко, когда организовали "Ротердам+".
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28.05.2020 16:59 Ответить
Ну где там ляшко? Пора бить Геруса. Не хотел у патриота гудка свет покупать😷
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28.05.2020 17:04 Ответить
У них,бл. погані новини ! Та вони вже рік щодня погані ! Нахрін нам це ?
Ти,грьобаний трускавецький розумник дай розгорнуту відповідь,для того тебе обирали !
Вугільна генерація вперше перевищила атомну. "Брудні" енергоблоки вже другу добу труять українців, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 575
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28.05.2020 17:05 Ответить
"Слуги народу" жаліються на уряд "Слуг народу". Це вже вища стадія дебілізму чи ще ні?
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28.05.2020 17:50 Ответить
Про який Ви, пане https://censor.net/user/95056, дебілізм кажете? Євреї, коли сваряться, один одного обзивають "жидом пархатим"
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28.05.2020 20:19 Ответить
Про той дебілізм, що в "Слугах народу" права рука робить протилежне тому що робить ліва рука. Так ніби державою керують марсіани, а "Слуги народу" не можуть нічого зробити.
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29.05.2020 05:36 Ответить
В Польщі євреїв називають жидами(узаконено), а в Галичині почали їх називати "слугами".
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29.05.2020 11:46 Ответить
Уряд набраний з читачів цього форуму буде ефективніший діючого.Маючи заведену електрику в будинок і сидіти при свічках -те саме що надавати ТЕС перевагу над АЕС.Дорога електрика робить українську продукцію неконкурентною в світі.Це державна зрада
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28.05.2020 17:59 Ответить
Уголь не ваш а Ахметова ..Солнечные батареи сьедают часть рынка угольного бизнеса ..Не удивлюсь что уроды обесценят солнечные киловаты а установки и подключения их запретят вообще ..
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28.05.2020 18:29 Ответить
Закройте уже эти совковые АЭС.
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28.05.2020 18:36 Ответить
зе труїть свій електорат? а пам'ятаєте як він дав наказ сбу перевіряти екобезпеку на міталстілкривийріг ,чого зараз принишкнув?
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28.05.2020 18:41 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1265975810336399365 4 ч

Вчера выработка электроэнергии ТЭС, получаемая при сжигании ахметовского угля из ОРДЛО, превысила АЭС!! Чтоб вы понимали абсурдность ситуации.. У вас есть iPhone 11 max, вы его выкинули в мусорку, смахнули пыль с iPhone 3s и рассказываете друзьям, что третий айфон ох.....нн.
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28.05.2020 19:28 Ответить
потужный с корешами-роттердамщиками доволен.
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28.05.2020 23:45 Ответить
 
 