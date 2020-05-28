Угольная генерация впервые превысила атомную. "Грязные" энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - "слуга народа" Мариковский. ИНФОГРАФИКА

Угольная генерация электроэнергии впервые в Украине превысила генерацию атомную, которая является более выгодной и экологически чистой.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Угольная генерация впервые превысила генерацию атомки... На графике Save Dnipro в городе Днепре уже 2 суток на полную работают энергоблоки без пылеочистки, что грозит населению Днепра, области и окружающей среде. Но, как мы видим, на следующем графике - такая ситуация по всей Украине", - написал Мариковский.





Нардеп подчеркнул, что было проигнорировано обращение экологического комитета на и.о. министра Ольгу Буславец о недопустимости использования в генерации "грязных" энергоблоков.

"Правительство, разделив министерство и выделив Минприроды в новую структуру, фактически дало себе "экологические каникулы" от соблюдения стандартов по защите окружающей среды... Очевидно, что такими решениями правительство меняет баланс с более государственного на более частный", - резюмирует Мариковский.

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7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

21 апреля 2020 года в 02:01 энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, был разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв.

Позже стало известно, что Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС.

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец ранее заявляла, что ограничения генерации АЭС является вынужденным шагом, который обусловлен в том числе обязательствами, которое возлагает действующее законодательство на ГП "Гарантированный покупатель" в вопросе оплаты электроэнергии из ВИЭ.