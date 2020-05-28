Угольная генерация впервые превысила атомную. "Грязные" энергоблоки уже вторые сутки травят украинцев, - "слуга народа" Мариковский. ИНФОГРАФИКА
Угольная генерация электроэнергии впервые в Украине превысила генерацию атомную, которая является более выгодной и экологически чистой.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.
"Угольная генерация впервые превысила генерацию атомки... На графике Save Dnipro в городе Днепре уже 2 суток на полную работают энергоблоки без пылеочистки, что грозит населению Днепра, области и окружающей среде. Но, как мы видим, на следующем графике - такая ситуация по всей Украине", - написал Мариковский.
Нардеп подчеркнул, что было проигнорировано обращение экологического комитета на и.о. министра Ольгу Буславец о недопустимости использования в генерации "грязных" энергоблоков.
"Правительство, разделив министерство и выделив Минприроды в новую структуру, фактически дало себе "экологические каникулы" от соблюдения стандартов по защите окружающей среды... Очевидно, что такими решениями правительство меняет баланс с более государственного на более частный", - резюмирует Мариковский.
7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
21 апреля 2020 года в 02:01 энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, был разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв.
Позже стало известно, что Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС.
Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец ранее заявляла, что ограничения генерации АЭС является вынужденным шагом, который обусловлен в том числе обязательствами, которое возлагает действующее законодательство на ГП "Гарантированный покупатель" в вопросе оплаты электроэнергии из ВИЭ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.
Дякуємо!!! ШОС
Игорь Валерьевич ничем, кроме меценатской деятельности, не занимается.
ты не знал ?
они, гады до сих пор не научились электричество и воду для Мариуполя и его предприятий вылавливать сетями в море.
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/07/17/649736/
https://gordonua.com/news/money/centrenergo-pokupaet-gaz-u-kolomoyskogo-imeya-zapasy-uglya-na-3-mesyaca-raboty-smi-1500363.html
https://368.media/2019/08/29/tsentrenergo-zakupaet-ugol-u-belaruskih-firm-odnodnevok/
из-за чего потребление электричества падает и надо АЭС останавливать.
Молодци, зробілі це разом, бо вони усі прізідєнта і це істи на
Ну, в Кривом Роге так же было?
как тебе такое Илон Маск?
а главное борцы с барыгами и мародорами давольны
Угольная энергетика принесла вред украинцам и природе в целом намного больший, чем Чернобыльская авария.
Якось ріденько у вас вийшло...
Понятие "Весь мир" относится к цивилизованным странам, у которых есть будущее. У стран , которые используют уголь - будущего нет, пойдут на утилизацию.
Бо почнуть питати про Австралію, наприклад, громадянство якої бажають отримати мільони, а отримують тисячі...
Це не відміняє того факта, що теплова генерація є брудною.
Але підтверджує факт, що ЗЁбчики є некомпетентними брехунами.
заплатят лохобаны
Быстро он под себя Зеленского подмял. Тоже самое сделал и с Порошенко, когда организовали "Ротердам+".
Ти,грьобаний трускавецький розумник дай розгорнуту відповідь,для того тебе обирали !
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1265975810336399365 4 ч
Вчера выработка электроэнергии ТЭС, получаемая при сжигании ахметовского угля из ОРДЛО, превысила АЭС!! Чтоб вы понимали абсурдность ситуации.. У вас есть iPhone 11 max, вы его выкинули в мусорку, смахнули пыль с iPhone 3s и рассказываете друзьям, что третий айфон ох.....нн.