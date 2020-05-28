Буславец связывает атаку на нее с действиями Минэнерго по уничтожению коррупционных схем в энергетике

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец связывает информационную атаку на нее с действиями министерства, направленными на уничтожение коррупционных схем и искажения на рынке электрической энергии в пользу отдельных игроков рынка.

Об этом она заявила на брифинге в министерстве, реагируя на ситуацию якобы конфликта интересов из-за работы ее сына, который работает в компании "Энергоатом-Трейдинг".

"Есть ссылки на моего сына, который работает в "Энергоатом-Трейдинг ", куда устроился на работу еще студентом. Сейчас он там работает на самой низкой должности. Если это единственное, что обо мне можно сказать плохое, то меня удивляет эта ситуация. Она для меня смешная ", - сказала Буславец.

"Понимаю, что в дальнейшем будет много грязи относительно решений, которые готовятся в министерстве. Мотивы понятны. Для кого-то это бизнес. Для кого-то - попытки заработать бонусы и сделать имя на очередном скандале ", - добавила министр.

Вместе с тем, она подчеркнула, что министерство хочет победить коррупционные и финансовые схемы на рынке электроэнергии, в частности, где получают сверхприбыли трейдеры.

"Сегодня к сожалению зарабатывают не генерация и не конечный потребитель имеет привлекательную цену электрической энергии. А зарабатывают трейдеры, потому что правила это позволяют. И, к сожалению, на такие манипуляции нет своевременной реакции ", - сказала Буславец.

Кроме того, она добавила, что Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг не замечает нарушений и не принимает решения искоренение схем с рынка.

"Есть блок важных вопросов, которые находятся в компетенции регулятора НКРЭКУ. Так что необходимые решения не принимаются, мы видим манипуляции, которые сегодня есть ", - отметила министр.

Напомним, ранее Буславец призвала НКРЭКУ начать срочно решать кризис в энергетической отрасли страны, поскольку основные возможности для решения проблем относятся именно к компетенции регулятора.

Как сообщалось, цены на рынке электроэнергии упали до исторического минимума в 64 коп. за кВт ч, что значительно ниже себестоимости украинской генерации.

По мнению Буславец, ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для принудительного снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. По оценкам ведомства, дефицит средств в энергорынке Украины по итогам 2020 году может достичь 50 млрд грн.

27 мая народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет зарабатывать на продаже электроэнергии Укрзализныце по завышенной на 38 копеек цене с каждого киловатта. Благодаря этому приближенная к Герусу компания получила 321 млн грн прибыли за 1-й квартал 2020 года.

Одна из крупнейших в Украине металлургических компаний ArcelorMittal Kryviy Rih положительно оценивает антикризисные меры, инициированные Буславец и Кабмином, поддерживает изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии, а именно вывод 5% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в свободный рынок.