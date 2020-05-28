Буславец связывает атаку на нее с действиями Минэнерго по уничтожению коррупционных схем в энергетике
Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец связывает информационную атаку на нее с действиями министерства, направленными на уничтожение коррупционных схем и искажения на рынке электрической энергии в пользу отдельных игроков рынка.
Об этом она заявила на брифинге в министерстве, реагируя на ситуацию якобы конфликта интересов из-за работы ее сына, который работает в компании "Энергоатом-Трейдинг".
"Есть ссылки на моего сына, который работает в "Энергоатом-Трейдинг ", куда устроился на работу еще студентом. Сейчас он там работает на самой низкой должности. Если это единственное, что обо мне можно сказать плохое, то меня удивляет эта ситуация. Она для меня смешная ", - сказала Буславец.
"Понимаю, что в дальнейшем будет много грязи относительно решений, которые готовятся в министерстве. Мотивы понятны. Для кого-то это бизнес. Для кого-то - попытки заработать бонусы и сделать имя на очередном скандале ", - добавила министр.
Вместе с тем, она подчеркнула, что министерство хочет победить коррупционные и финансовые схемы на рынке электроэнергии, в частности, где получают сверхприбыли трейдеры.
"Сегодня к сожалению зарабатывают не генерация и не конечный потребитель имеет привлекательную цену электрической энергии. А зарабатывают трейдеры, потому что правила это позволяют. И, к сожалению, на такие манипуляции нет своевременной реакции ", - сказала Буславец.
Кроме того, она добавила, что Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг не замечает нарушений и не принимает решения искоренение схем с рынка.
"Есть блок важных вопросов, которые находятся в компетенции регулятора НКРЭКУ. Так что необходимые решения не принимаются, мы видим манипуляции, которые сегодня есть ", - отметила министр.
Напомним, ранее Буславец призвала НКРЭКУ начать срочно решать кризис в энергетической отрасли страны, поскольку основные возможности для решения проблем относятся именно к компетенции регулятора.
Как сообщалось, цены на рынке электроэнергии упали до исторического минимума в 64 коп. за кВт ч, что значительно ниже себестоимости украинской генерации.
По мнению Буславец, ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для принудительного снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. По оценкам ведомства, дефицит средств в энергорынке Украины по итогам 2020 году может достичь 50 млрд грн.
27 мая народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет зарабатывать на продаже электроэнергии Укрзализныце по завышенной на 38 копеек цене с каждого киловатта. Благодаря этому приближенная к Герусу компания получила 321 млн грн прибыли за 1-й квартал 2020 года.
Одна из крупнейших в Украине металлургических компаний ArcelorMittal Kryviy Rih положительно оценивает антикризисные меры, инициированные Буславец и Кабмином, поддерживает изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии, а именно вывод 5% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в свободный рынок.
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вот президент приказал министру обороны призвать на службу до 43-летних офицеров запаса после военной кафедры...с сбой включительно, надо понимать..
а закончит свой президентский срок, как и янукович, полковником...
вот она оперативность
Мама его туда не устраивала.
Схема, испробованная годами.
А остальне, то всьо від жаби, від зеленої
Слабо?
Это очень смешно. Есть такое уголовное производство №62019000000000753. Дело против Порошенко, возбужденное еще 28 мая 2019, которое расследовалось ДБР.
Это самое дело, которое тогдашний глава Офиса Генпрокурора Рябошапка назвал юридическим трешем и наотрез отказался подписывать подозрение Порошенко. ДБР на тот момент возглавляла именно Ирина Венедиктова. И тогда, с позиции Главы ДБР, она обвинила Рябошапку в бездействии по этому делу и говорила, что там все ок и это Генпрокурор саботирует процесс.
Но теперь фамилия Генпрокурора Венедиктова, а не Рябошапка. И Генпрокурором она стала 17 марта. А сегодня уже 27 мая. Значит Ирина Венедиктова уже более двух месяцев Генпрокурор. Но и она не подписывает подозрение Порошенко. Так значит прав был Рябошапка, когда называл то дело юридическим трэшем?
В общем, у меня появился вопрос. Так кто же был прав? Глава ДБР Венедиктова, которая требовала подписать подозрение Порошенко или Генпрокурор Венедиктова, которая не подписыаает подозрение Порошенко потому что оно абсолютно несостоятельно и за такую подпись может быть ответственность? Или ее точку зрения определяет место сидения?
Но в любом случае мы видим, что некомпетентность - это фирменный стиль Зеленского и его окружения. И вот это уже не смешно.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4472472616112143 Борислав Береза
Ага. Весь світ Абіжаєт хАрошую девочку.
Директор Енергоспівтовариства ЄС Копач ВИМАГАЄ від в.о. міністра енергетики Буславець ПРИПИНИТИ ПОРУШУВАТИ ЗАКОН УКРАЇНИ
Как у Пети, чуть что - рука москвы.
З.Ы. "объемы производства самой дешевой атомной энергии начали уверенно снижаться в середине марта". Сами, б.., начали снижаться. Спасибо правительству и лично Ахметову. "Из-за карантина" уменьшилось потребление. Какого черта тогда пропорционально увеличилось производство энергии на ТЭС ДТЕК-а?
Но 73%, в принципе, этого и хотели. Пусть только определяться, когда уже наступит момент, когда "хуже не будет". Хоть поржем.
ну кроме повышения електроенергии для населения путем дробления платежек как это провернули с електричеством для предприятий в январе 2020г?
Тетя, ты просто херовый министр, и не за своё дело взялась, как и клоун-писюнист.