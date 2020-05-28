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Новости
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Буславец связывает атаку на нее с действиями Минэнерго по уничтожению коррупционных схем в энергетике

Буславец связывает атаку на нее с действиями Минэнерго по уничтожению коррупционных схем в энергетике

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец связывает информационную атаку на нее с действиями министерства, направленными на уничтожение коррупционных схем и искажения на рынке электрической энергии в пользу отдельных игроков рынка.

Об этом она заявила на брифинге в министерстве, реагируя на ситуацию якобы конфликта интересов из-за работы ее сына, который работает в компании "Энергоатом-Трейдинг".

"Есть ссылки на моего сына, который работает в "Энергоатом-Трейдинг ", куда устроился на работу еще студентом. Сейчас он там работает на самой низкой должности. Если это единственное, что обо мне можно сказать плохое, то меня удивляет эта ситуация. Она для меня смешная ", - сказала Буславец.

"Понимаю, что в дальнейшем будет много грязи относительно решений, которые готовятся в министерстве. Мотивы понятны. Для кого-то это бизнес. Для кого-то - попытки заработать бонусы и сделать имя на очередном скандале ", - добавила министр.

Вместе с тем, она подчеркнула, что министерство хочет победить коррупционные и финансовые схемы на рынке электроэнергии, в частности, где получают сверхприбыли трейдеры.

"Сегодня к сожалению зарабатывают не генерация и не конечный потребитель имеет привлекательную цену электрической энергии. А зарабатывают трейдеры, потому что правила это позволяют. И, к сожалению, на такие манипуляции нет своевременной реакции ", - сказала Буславец.

Кроме того, она добавила, что Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг не замечает нарушений и не принимает решения искоренение схем с рынка.

"Есть блок важных вопросов, которые находятся в компетенции регулятора НКРЭКУ. Так что необходимые решения не принимаются, мы видим манипуляции, которые сегодня есть ", - отметила министр.

Напомним, ранее Буславец призвала НКРЭКУ начать срочно решать кризис в энергетической отрасли страны, поскольку основные возможности для решения проблем относятся именно к компетенции регулятора.

Как сообщалось, цены на рынке электроэнергии упали до исторического минимума в 64 коп. за кВт ч, что значительно ниже себестоимости украинской генерации.

По мнению Буславец, ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для принудительного снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. По оценкам ведомства, дефицит средств в энергорынке Украины по итогам 2020 году может достичь 50 млрд грн.

27 мая народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет зарабатывать на продаже электроэнергии Укрзализныце по завышенной на 38 копеек цене с каждого киловатта. Благодаря этому приближенная к Герусу компания получила 321 млн грн прибыли за 1-й квартал 2020 года.

Одна из крупнейших в Украине металлургических компаний ArcelorMittal Kryviy Rih положительно оценивает антикризисные меры, инициированные Буславец и Кабмином, поддерживает изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии, а именно вывод 5% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в свободный рынок.

Автор: 

Энергоатом (409) Лерос Гео (378) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+29
та да... дворник )))
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28.05.2020 15:27
+28
Ну конечно. Сын главы Минэнерго в Энергоатоме же случайно абсолютно оказался.

Мама его туда не устраивала.
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28.05.2020 15:30
+20
Да какая б ни была. Это старт пацанчика - из института в прикормленную родителями контору на любую должность и понеслась карьера.
Схема, испробованная годами.
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28.05.2020 15:38
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та да... дворник )))
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28.05.2020 15:27 Ответить
Кстати а помните как бигусы гнали на Свинарчуков, там тоже были молодые люди в расследовании которые якобы давили на укроборонпромовцев. Так шо эта буславец, свой язычок пусть похлубже запрячет Молодые у нас нынче в почете
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28.05.2020 15:36 Ответить
это пока еще не топ-менеджер...времени мало, нужно спешить..
вот президент приказал министру обороны призвать на службу до 43-летних офицеров запаса после военной кафедры...с сбой включительно, надо понимать..
а закончит свой президентский срок, как и янукович, полковником...
вот она оперативность
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28.05.2020 15:38 Ответить
Звісно, все ж відносно...
Буславец - Леросу: Должность моего сына в "Энергоатоме" "ни на что не влияет", он не топ-менеджер - Цензор.НЕТ 1765
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28.05.2020 15:28 Ответить
"Для меня эта ситуация даже смешная. Если бы мой сын был топ-менеджером или занимал наивысшую должность…. Это самая низшая должность, которая соответствует его квалификации, считает, что мой сын может влиять на работу, Мамо а ти ж мені казала.
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28.05.2020 15:29 Ответить
Ну конечно. Сын главы Минэнерго в Энергоатоме же случайно абсолютно оказался.

Мама его туда не устраивала.
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28.05.2020 15:30 Ответить
И что с того, даже если и устраивала. для начала хотелось бы понимать. что за должность у него.
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28.05.2020 15:33 Ответить
Да какая б ни была. Это старт пацанчика - из института в прикормленную родителями контору на любую должность и понеслась карьера.
Схема, испробованная годами.
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28.05.2020 15:38 Ответить
И что? Ну так чисто теоретически, Вы бы своему ребенку не помогли устроиться, или не посоветовали. Где тут коррупция?
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29.05.2020 08:05 Ответить
Занимая министерское кресло нет. Это и есть коррупция в чистом виде.
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29.05.2020 08:31 Ответить
Для начала надо понимать, когда он туда устроился работать? Ну и потом, а что есть список компаний, где запрещено работать детям чиновников? Я ее не защищаю, просто хочу понять логику. Скажем сын президента, ничего не совершивший в жизни, и по сути НИКТО может стать от партии Президента парламентарием. Это нормально. Жена Генпрокурора может стать парламентарием. Это нормально. А сын министра не может работать в гос. компании. Ну так, интереса ради, где ему тогда работать, чтобы не возникло вопросов.
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29.05.2020 15:42 Ответить
Уборщик он там. Ага
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28.05.2020 15:51 Ответить
Как электрон притянуло к ядру.
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28.05.2020 15:34 Ответить
Он там работал ещё до рождения мамы.
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28.05.2020 15:34 Ответить
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28.05.2020 15:44 Ответить
А я весь час говорю: у "розумних" батьків "розумні" діти
А остальне, то всьо від жаби, від зеленої
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28.05.2020 15:31 Ответить
Не говори больше "говорю". Твоим детям будет стыдно.
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28.05.2020 15:33 Ответить
"остальне".... "Розумний" батько.
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28.05.2020 15:37 Ответить
Какая квалификация, такая и должность.
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28.05.2020 15:32 Ответить
Дочь генсека Брежнева тоже была рядовым сотрудником НИИ, ага. Эти сказки мы слышим ооооочень давно.
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28.05.2020 15:32 Ответить
Дык и у Бубочки нет кумовста, потому что в его кругу детей не крестят.
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28.05.2020 15:33 Ответить
Але ж генплокулоли то однакові - і в Шмарклі , і в Бариги !
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28.05.2020 15:50 Ответить
в этом кругу ?
Буславець - Леросу: Посада мого сина в "Енергоатомі" "ні на що не впливає", він не топменеджер - Цензор.НЕТ 273
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28.05.2020 15:51 Ответить
Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці - Цензор.НЕТ 2132
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28.05.2020 16:28 Ответить
В йогів при медитації є така мудра, тобто положення рук та пальців. Ви нічого нерозумієте.
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28.05.2020 22:20 Ответить
Про зарплату сынка рассказать не хочет? Дай цифры в студию и пусть сокурсники "магистра" сопоставят, кто как учился и кто сколько сейчас получает!
Слабо?
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28.05.2020 15:34 Ответить
Та да, прям совсем не на что не влияет. Так же как и у Пашинского сын в Спецэкспорте в Укроборонпроме. Обштопываются дела через родственных посредников. А то мы не знаем.
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28.05.2020 15:35 Ответить
Сын главного на любой должности влияет на все.
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28.05.2020 15:36 Ответить
Не. Просто его должности очень быстро расти начнут со временем. А вот тогда он и начнет влиять.
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28.05.2020 15:39 Ответить
У него должность собирать откаты, он ни на что не влияет. МАМА ВСЕ.
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28.05.2020 15:44 Ответить
Богуславец по примеру зепрезента считает народ тупым быдлом и не стесняясь ссыт им глаза.Всё в лучших традициях дорвавшегося до власти зеленого сміття.
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28.05.2020 15:59 Ответить
Б у с л а в е ц ь , від слова "бусел" . Кацапи не розуміють значення цього слова .
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28.05.2020 16:17 Ответить
Тільки тепер,після Вашого повідомлення зрозумів що неправильно прочитав і написав Прізвище цього міністра.Те,що її прізвище означае що вона славить не бога,а лелеку суті справи,я вважаю,не міняє.
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28.05.2020 21:14 Ответить
Про прославління лелеки це жарт.
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28.05.2020 21:18 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25099637.html Венедиктова vs Венедиктова

Буславець - Леросу: Посада мого сина в "Енергоатомі" "ні на що не впливає", він не топменеджер - Цензор.НЕТ 2927

Это очень смешно. Есть такое уголовное производство №62019000000000753. Дело против Порошенко, возбужденное еще 28 мая 2019, которое расследовалось ДБР.

Это самое дело, которое тогдашний глава Офиса Генпрокурора Рябошапка назвал юридическим трешем и наотрез отказался подписывать подозрение Порошенко. ДБР на тот момент возглавляла именно Ирина Венедиктова. И тогда, с позиции Главы ДБР, она обвинила Рябошапку в бездействии по этому делу и говорила, что там все ок и это Генпрокурор саботирует процесс.

Но теперь фамилия Генпрокурора Венедиктова, а не Рябошапка. И Генпрокурором она стала 17 марта. А сегодня уже 27 мая. Значит Ирина Венедиктова уже более двух месяцев Генпрокурор. Но и она не подписывает подозрение Порошенко. Так значит прав был Рябошапка, когда называл то дело юридическим трэшем?

В общем, у меня появился вопрос. Так кто же был прав? Глава ДБР Венедиктова, которая требовала подписать подозрение Порошенко или Генпрокурор Венедиктова, которая не подписыаает подозрение Порошенко потому что оно абсолютно несостоятельно и за такую подпись может быть ответственность? Или ее точку зрения определяет место сидения?

Но в любом случае мы видим, что некомпетентность - это фирменный стиль Зеленского и его окружения. И вот это уже не смешно.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4472472616112143 Борислав Береза
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28.05.2020 16:20 Ответить
Буславець - Леросу: Посада мого сина в "Енергоатомі" "ні на що не впливає", він не топменеджер - Цензор.НЕТ 1793
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28.05.2020 16:22 Ответить
эта тварь недавно про 15 коп квт/час для населения брехала
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28.05.2020 16:35 Ответить
обувает лохов как учил наставник зиленскава - охметов
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28.05.2020 16:37 Ответить
Что вы понимаете? Она сынулю всунула, чтоб он возглавил и победил коррупцию! Не знаю, когда победит, но возглавит обязательно!
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28.05.2020 16:39 Ответить

Ага. Весь світ Абіжаєт хАрошую девочку.
Директор Енергоспівтовариства ЄС Копач ВИМАГАЄ від в.о. міністра енергетики Буславець ПРИПИНИТИ ПОРУШУВАТИ ЗАКОН УКРАЇНИ
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28.05.2020 16:39 Ответить
Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці - Цензор.НЕТ 8776
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28.05.2020 16:40 Ответить
во правду как тьотка заряжает !
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28.05.2020 16:41 Ответить
Яй яй яй, бедный гудок, работает в убыток себе. Ну так пусть продает? В чем вопрос?
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28.05.2020 16:40 Ответить
Ну і, звичайно, те, що генерація "вугільної енергії" станом на кінець травня 2020 року перевищила генерацію АЕС - то випадковість... Чи наслідок зламу "злочинних схем"?... Ох, як я вірю, аж рука до чогось важкого сама тягнеться....
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28.05.2020 16:49 Ответить
анекдот века-ахметов борется с коррупцией!)))))))))))))))))))))))))
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28.05.2020 17:08 Ответить
На вору шапка горит, ЗЕворов на помойку!!!
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28.05.2020 17:30 Ответить
пипец... и это ещё не дно?
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28.05.2020 17:45 Ответить
вона ж навіть міністром не була затверджена... і так обуває...
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28.05.2020 19:49 Ответить
У этой Буславец чуть что - рука коррупционеров.
Как у Пети, чуть что - рука москвы.
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28.05.2020 20:04 Ответить
единственное , что можно сказать так это то, что мадама является прокладкой "рыжего" и действует в интересах его бизнеса...
З.Ы. "объемы производства самой дешевой атомной энергии начали уверенно снижаться в середине марта". Сами, б.., начали снижаться. Спасибо правительству и лично Ахметову. "Из-за карантина" уменьшилось потребление. Какого черта тогда пропорционально увеличилось производство энергии на ТЭС ДТЕК-а?

Но 73%, в принципе, этого и хотели. Пусть только определяться, когда уже наступит момент, когда "хуже не будет". Хоть поржем.
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28.05.2020 20:48 Ответить
Для 73% такое не наступит никогда. Они во всем будут обвинять Порошенко.
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28.05.2020 20:53 Ответить
В цій ситуації винен не тільки фактор Ахметова. Після майдану "секта зеленої енергетики" із Заходу змусила Україну масово впроваджувати аферу під назвою "зелений тариф, що призвело до вибухового збіільшенн потужності "відновлюваних джерел енергії" (значна частина яких у власності тогож Ахметова). Потужність ВДЕ нестабільна, і залежить від пори року, погоди і часу доби. Щоб компенсувати ці стрибки, потрібно, щоб інша генерація мала можливісь швидко збільшувати-зменшувати свою потужність, На АЕС такі фокуси робити не тільки неможливо, але й НЕБЕЗПЕЧНО. Експерти ще на початку "зеленотарифної" пошесті попереджували про такі наслідки, але "ура-патріоти нікого слухати не хотіли (нам москальських ТВЕЛів не треба, нам "вонючого російського" газу не траба, ми панельки поставимо, і Путіну кукіш покажемо). Коли внаслідок знищення промисловості і "пандемії" споживання електроенергії різко впало ( я десь чув інфу, що в деякі періоди , споживання електроенергії в Україні було менше, як в м.Москва), зупинка АЕС стала неминучою з чисто технічних причин, хоча до цієї неминучості нас підводили штучно. Для підтримки існування абсурдних з економічної точки зору "екологічно чистих" ВДЕ ми знищуємо екологічно чисту генерацію АЕС, і котимо небо вугільними ТЕС, які викидають в небо не тільки всю таблицю Менделєєва, але і купу радіоактивних речовин. На мою думку, щоб вийти з цієї ситуації, потрібно зупинити цю зелену пошесть, ( маю на ув. ВДЕ, а не ЗЕ) змусити власників вже існуючих великих ВДЕ обладнати свої установки обладнанням, яке надасть можливість дистанційно відключати такі установки від мережі. Треба надати можливість диспетчерам відключати такі установки при надлишку потужності, щоб не допускати аварійних відключень блоків АЕС. Також для збільшення стабільного попиту не е.енергію неохідно електрифікувати неелектрифіковані ділянки УЗ, а також поступово переходити на електричне опалення житлових будинків. Труби газових котлів інд.опалення під вікнами багатоповерхівок в 21 столітті - це дикість.
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28.05.2020 22:39 Ответить
странно, где они берут такие цены? какие 64 коп?
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28.05.2020 20:51 Ответить
коли її посадять???? Вже час весна закінчується!!!
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28.05.2020 21:23 Ответить
"Понимаю, что в дальнейшем будет много грязи относительно решений, которые готовятся в министерстве." про решения Богуславец говорит уже месяц кто-то слышал про эти страшные министерские решения?,

ну кроме повышения електроенергии для населения путем дробления платежек как это провернули с електричеством для предприятий в январе 2020г?
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28.05.2020 21:48 Ответить
М-да, "потужна" боротьба. Заради порятунку Рінатушки зупиняти атомні станції - до такого навіть при "легітимному" навряд чи додумались.
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28.05.2020 23:37 Ответить
Тебя с***ку нужно за две ноги между березами поцепить, тварь бандитская.
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29.05.2020 00:39 Ответить
Ну теперь ахметка Вестминстерский дворец купит за счёт лоховского народа! Украинский народ имеют со всех сторон.
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29.05.2020 00:39 Ответить
Одни схематозники воюют с другими схематозниками. Повводили кучу идиотских правил, ограничений, насоздавали посредников под своих родственников. Много всяких контролирующих органов, набсоветов, комиссий, которые контролируют только взятки себе любимым. Хорошо бы сделать свободный рынок электричества и разрешить импорт электроэнергии, а этих всех паразитов разогнать вместе с альтернативщиками. Но тогда коррупции станет меньше, где ж тогда вся эта п**дота харчеваться будет.
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29.05.2020 02:19 Ответить
Сын и все такое ,это второе ,первое - это что собственное монобольшинство распродалось быстренько ,разным дядям ,и рвет друг друга как может.Так что нет большинства ,надо раду разгонять .Все свои законы уже сами проголосовать не могут.Помогают ситуативные союзники ,при чем часто заклятые враги ЕС.
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29.05.2020 07:47 Ответить
Її теж кілька років будуть тримати на посаді в.о. Міністра? Як патлату америкоїдну тварюку в кріслі Міністра так званої охорони здоров'я?
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29.05.2020 08:02 Ответить
Жду когда Богуславець посадят на 10 лет.
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29.05.2020 08:15 Ответить
Классический треп: не виноватая я, это провокация.
Тетя, ты просто херовый министр, и не за своё дело взялась, как и клоун-писюнист.
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29.05.2020 09:14 Ответить
 
 