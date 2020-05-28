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Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании

Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании

Посольство Великобритании в Украине заявляет о получении от украинских властей уведомления о запрете на выезд из страны украинцев, не имеющих статуса постоянных жителей Великобритании.

"Обращаем ваше внимание, что украинские власти сообщили нам, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину", - говорится в сообщении посольства о запланированном на 3 июня рейсе SkyUp в Лондон, обнародованном на его странице в Facebook в четверг, передает Цензор.НЕТ.

При этом посольство отметило, что "информирование Министерства иностранных дел Украины о намерении уехать не подтверждает вида на жительство или возможности въезда в Великобританию. Окончательное решение о въезде в Великобританию всегда принимается пограничными силами Великобритании в порту прибытия".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании

Ранее, 7 мая, посольство Великобритании уже заявляло о подобной проблеме. Тогда, как сообщали СМИ, Министерство иностранных дел ответило, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения об авиарейсах МИД выполняет только функцию коммуникатора.

Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании 01
Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании 02

Автор: 

Великобритания (4912) МИД (6933) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+55
Британия второй раз открыто макает зеленых в зловонное зеленое.
Какие в этот раз будут отмазки?
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28.05.2020 15:37
+50
Как гражданин Украины чувствую себя идиотом - от британских властей я узнаю больше, чем от собственного государства.
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28.05.2020 15:37
+44
Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании.

А Шмыгаль, МИД и Зеленский заявляют, что не запрещают и не препятствуют выезду заробитчан за границу.
Кто врёт?
Очевидно, что Зеля и его шобла брехунов.
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28.05.2020 15:37
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Правила форума Совет форумчан
Ето же прєкрасно! Вєдь всє еті люді ещьо год назад мєчталі вєрнуться домой. 21.04.2019 оні сдєлалі свой вибор і вот оні дома! Радовацца надо, товаріщі!
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28.05.2020 15:37 Ответить
Ага. Вот и рабов олигархам подвезли. Дороги строить, то, сё.
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28.05.2020 15:46 Ответить
Странные они. Им предлагают 5-6 тысяч, а они рвутся в ту Европу, где будут вкалывать всего за 2-3 тысячи!
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28.05.2020 15:52 Ответить
так а зачем мудраму нариду проклятый порошенковский безвиз?? ездили, бедняги, по всему миру, шкребли по сусекам, теперь путь скребут свои тупые бошки - 73%-ые дятлы
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28.05.2020 17:53 Ответить
у меня, как-то в ленте на фейсбуке, один из друзей моих друзей оказался таким долбоящером - по безвизу уехал в Испанию, нашел там работу, и поносил как мог Пороха... очень надеюсь эта падла приехала назад и сейчас сидит в своих ипенях
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28.05.2020 18:12 Ответить
Так кто бреше,Посольство,или шмыгаль－дрыгаль с кулебой ?
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28.05.2020 15:37 Ответить
Вопрос риторический.
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28.05.2020 15:37 Ответить
Как гражданин Украины чувствую себя идиотом - от британских властей я узнаю больше, чем от собственного государства.
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28.05.2020 15:37 Ответить
Государство не собственное, а олигархов и их лакеев.
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28.05.2020 15:48 Ответить
а так було завжди. чем меньше ти знаєш, тим рівніше сидиш на 5точці. окрім того усі намагання якось проінформувати нарід показують, що вони ще того і не вміють робити і ще невідомо коли навчаться. мізки не окучують.
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28.05.2020 16:35 Ответить
Британия второй раз открыто макает зеленых в зловонное зеленое.
Какие в этот раз будут отмазки?
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28.05.2020 15:37 Ответить
Проголосував за Зе і поїхав у Британію. Так не годиться - залишайся вдома і працюй за 5к грн. 5-6к грн - це не бідність(с)
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28.05.2020 15:45 Ответить
Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании.

А Шмыгаль, МИД и Зеленский заявляют, что не запрещают и не препятствуют выезду заробитчан за границу.
Кто врёт?
Очевидно, что Зеля и его шобла брехунов.
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28.05.2020 15:37 Ответить
Оскільки Зе ще ні разу не збрехав, то я вірю Зе, а не якимось англосаксам.
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28.05.2020 15:46 Ответить
Ты так пошютил или ты полный....?
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28.05.2020 15:58 Ответить
Это сарказм.
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28.05.2020 16:26 Ответить
Сарказм, потому что https://censor.net/user/139376 - нормальный.
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28.05.2020 16:55 Ответить
Ничего, сейчас простой народ все порешает, безвиз смог, а тут делов то.)))
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28.05.2020 15:37 Ответить
Уявіть собі, в Україні карантин і закрите міжнародне повітряне сполучення. Так буває.
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28.05.2020 15:39 Ответить
На карту флайрадар взгляни. Только Украина и не летает в Европе.
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28.05.2020 15:43 Ответить
Антоша, так в Украине карантин? Или Украина обьявила всему миру карантин?))) Или вы там решили за бритов, вместо бритов, по переживать?)))
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28.05.2020 15:48 Ответить
зеленкий скоко от Султана Омана на билэты получил денег ?
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28.05.2020 16:46 Ответить
Та ти шо... !?
А что https://censor.net/news/3198584/mid_obnarodoval_infografiku_vozobnovleniya_mejdunarodnogo_aviasoobscheniya_daty_i_strany тогда ?

https://censor.net/news/3198584/mid_obnarodoval_infografiku_vozobnovleniya_mejdunarodnogo_aviasoobscheniya_daty_i_strany
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28.05.2020 17:47 Ответить
Т.е. наш МИД откровенно врет.
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28.05.2020 15:41 Ответить
И не токо МИД!
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28.05.2020 15:57 Ответить
Короновирус в Британии.Зачем рисковать?.Туда многие Барыги ринутся от уголовного преследования.Это хорошо..Всякие Остапы Бендеры.будут увиливать от допросов ДБР.,как мелкие и пузатые мошенники.
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28.05.2020 15:45 Ответить
Ну, корми тех, кого не выпускают - заробитчан.Те,кого вызывают на допросы ДБР, по-любому смогут улететь на частном самолёте.
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28.05.2020 15:48 Ответить
Заробитчане пусть пашут как рабы на строительстве дорог, за 5 тыс. Нечего вот это бешеные деньги по европам зарабатывать, рабам положена пайка еды и ночлег, на большее они рассчитывать на должны. И, кроме того, что это за мода пошла, рассчитывать на свои способности и квалификацию, раб должен зависеть от государственной кормушки. И уж точно рабам не положены права и свободы. Но 73% рабов нравится быть в рабстве самим, и они тащат туда всех остальных, чтобы не выделывалсь.
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28.05.2020 16:46 Ответить
Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании

Так и должно быть, нечего эпидемию развозить и то навезли сюда ценностей, теперь Украина на карантине сидит.
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28.05.2020 15:46 Ответить
Так это зебилы там за британцев переживают? От вируса их берегут?)))
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28.05.2020 15:49 Ответить
При Порохе -- безвиз, при Зе -- безвыезд! Ну и хорошо, чем больше обозленных и голодных людей, тем быстрее этих дебильную власть вынесут на вилах.
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28.05.2020 15:47 Ответить
+++
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28.05.2020 21:41 Ответить
Чесно кажучи, Україні не потрібний безвіз - бо це пережиток бариги. Нова генерація обирає життя і роботу виключно в Україні за 5-6 тис. грн.
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28.05.2020 15:47 Ответить
і відпочинок у Бердянську
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28.05.2020 16:02 Ответить
От тут я з вами згоден, бо безвіз та подвійне громадянство потрібні тільки олігархам та бандитам. А крепостних отпускать то ж не по феншую, хто ж працювати буде, налоги опять такі с кого брать, заробітчани ж платіть не хотят с@ки? неужелі не понятно?
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28.05.2020 16:16 Ответить
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28.05.2020 16:17 Ответить
Вот так. А Зебобики говорят, что никого не держат.
Кто врет:
- британское посольство;
- стая ЗЕленых обезьян.

Ответ очевиден.
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28.05.2020 16:19 Ответить
Упыри зеленые шоб вы Здохли
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28.05.2020 16:22 Ответить
Кріпацтво, нє?
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28.05.2020 16:27 Ответить
Тре затвердити характеристику, на отримання виїздної візи, на засіданні місцевої партійної організації слуг коломойши, а далі вирішуватиме СБУ...
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28.05.2020 16:45 Ответить
Жрите зебилы!
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28.05.2020 16:47 Ответить
зеленский и шмыгаль в очередной раз обули лохобанов
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28.05.2020 16:48 Ответить
поздравляю украинцев с открытием железного занавеса
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28.05.2020 17:31 Ответить
А чим зелені обгрунтовують таку вимогу?
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28.05.2020 18:01 Ответить
Уже не стесняются жаловаться, что рабов не дают попользовать.
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28.05.2020 18:37 Ответить
""Обращаем ваше внимание, что украинские власти сообщили нам, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину"
Хрня какая-то.
Какие власти? Что сообщили дословно?
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28.05.2020 19:05 Ответить
На фейсбуке посольства Британии ни слова, ни буквы про о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании.
Кроме того МИД Украины неоднократно объяснял,что запрета нет
То есть , эта статейка - полнейшая брехня.
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29.05.2020 00:08 Ответить
 
 