Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании.

Посольство Великобритании в Украине заявляет о получении от украинских властей уведомления о запрете на выезд из страны украинцев, не имеющих статуса постоянных жителей Великобритании.

"Обращаем ваше внимание, что украинские власти сообщили нам, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину", - говорится в сообщении посольства о запланированном на 3 июня рейсе SkyUp в Лондон, обнародованном на его странице в Facebook в четверг, передает Цензор.НЕТ.

При этом посольство отметило, что "информирование Министерства иностранных дел Украины о намерении уехать не подтверждает вида на жительство или возможности въезда в Великобританию. Окончательное решение о въезде в Великобританию всегда принимается пограничными силами Великобритании в порту прибытия".

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Ранее, 7 мая, посольство Великобритании уже заявляло о подобной проблеме. Тогда, как сообщали СМИ, Министерство иностранных дел ответило, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения об авиарейсах МИД выполняет только функцию коммуникатора.



