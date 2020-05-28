Британское посольство заявляет о запрете властей Украины на вылет граждан без статуса постоянного жителя Великобритании
Посольство Великобритании в Украине заявляет о получении от украинских властей уведомления о запрете на выезд из страны украинцев, не имеющих статуса постоянных жителей Великобритании.
"Обращаем ваше внимание, что украинские власти сообщили нам, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину", - говорится в сообщении посольства о запланированном на 3 июня рейсе SkyUp в Лондон, обнародованном на его странице в Facebook в четверг, передает Цензор.НЕТ.
При этом посольство отметило, что "информирование Министерства иностранных дел Украины о намерении уехать не подтверждает вида на жительство или возможности въезда в Великобританию. Окончательное решение о въезде в Великобританию всегда принимается пограничными силами Великобритании в порту прибытия".
Ранее, 7 мая, посольство Великобритании уже заявляло о подобной проблеме. Тогда, как сообщали СМИ, Министерство иностранных дел ответило, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения об авиарейсах МИД выполняет только функцию коммуникатора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какие в этот раз будут отмазки?
А Шмыгаль, МИД и Зеленский заявляют, что не запрещают и не препятствуют выезду заробитчан за границу.
Кто врёт?
Очевидно, что Зеля и его шобла брехунов.
А что https://censor.net/news/3198584/mid_obnarodoval_infografiku_vozobnovleniya_mejdunarodnogo_aviasoobscheniya_daty_i_strany тогда ?
https://censor.net/news/3198584/mid_obnarodoval_infografiku_vozobnovleniya_mejdunarodnogo_aviasoobscheniya_daty_i_strany
Так и должно быть, нечего эпидемию развозить и то навезли сюда ценностей, теперь Украина на карантине сидит.
Кто врет:
- британское посольство;
- стая ЗЕленых обезьян.
Ответ очевиден.
Хрня какая-то.
Какие власти? Что сообщили дословно?
Кроме того МИД Украины неоднократно объяснял,что запрета нет
То есть , эта статейка - полнейшая брехня.