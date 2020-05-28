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Новости
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Германия может ввести новые санкции против россиян из-за атаки хакеров на Бундестаг

Германия может ввести новые санкции против россиян из-за атаки хакеров на Бундестаг

Берлин может принять новые ограничительные меры в отношении представителей РФ в связи с кибератакой на Бундестаг. Правительство ФРГ рассматривает это дело в контексте убийства в Тиргартене, из-за которого ранее выслали двух сотрудников российского посольства в ФРГ.

Об этом сообщила представитель германского МИД, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство рассматривает это дело, в том числе, с учетом продолжающегося расследования так называемого дела об убийстве в Тиргартене и оставляет за собой возможность принять дальнейшие меры", - сказала представитель министерства.

Немецкие правоохранительные органы подозревают россиянина Дмитрия Бадина в хакерской атаке. Они считают, что в качестве участника хакерской группы APT28 он несет ответственность за атаку на бундестаг в апреле-мае 2015 года. В Берлине считают, что Бадин действовал по указанию ГРУ.

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В Берлине летом 2019 года был убит Зелимхан Хангошвили, участник вооруженного конфликта в Чечне. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Журнал Spiegel в мае сообщил, что российские хакеры в 2015 году взломали электронную почту Меркель и скачали тысячи электронных писем. По данным издания, неизвестные получили доступ к служебному компьютеру канцлера и смогли скопировать все электронные письма из ее парламентского бюро с 2012 года. Следствие уверено, что за хакерской атакой стоит "российская спецслужба". Как отмечает журнал, 8 мая 2015 года неизвестный под ником "Scaramouche" скачал около 16 гигабайт данных, в том числе, предположительно, тысячи электронных писем из бюро канцлера, которые поступили на два ее электронных адреса.

Также на Цензор.НЕТ: Меркель заявила о "серьезных доказательствах" причастности РФ к кибератакам: ФРГ оставляет за собой право на ответные меры

В свою очередь газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг в мае 2015 года. По данным издания, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ".

ФБР ищет Бадина из-за атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также ему вменяют манипуляции в ходе выборов в США в 2016 году. "Предполагается, что Бадин - один из тех, кто помог Трампу посредством хищения и публикации электронных писем его соперницы Хиллари Клинтон", - пишет газета.

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Автор: 

Германия (6925) россия (95326) санкции (11251) хакер (1180)


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Топ комментарии
+10
Шредер все порешает
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28.05.2020 15:40
+5
А как же Nord Stream 2 ? Нестыковочка .
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28.05.2020 15:46
+4
Можуть , але жадібність не дозволить .
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28.05.2020 16:01
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28.05.2020 15:40 Ответить
Это сын Штирлица.
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28.05.2020 16:03 Ответить
Все таки деды ваевали
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28.05.2020 15:42 Ответить
Не забувайте будувати ПП2 і Німеччину буде чим шантажувати.
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28.05.2020 15:43 Ответить
Надо не лялякать, а вводить уже!!!
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28.05.2020 15:44 Ответить
Как так можно? У неё ящики на майл.ру что-ли? То пранкеры звонят президентам, у них что-ли обычные номера телефонов?
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28.05.2020 15:45 Ответить
А как же Nord Stream 2 ? Нестыковочка .
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28.05.2020 15:46 Ответить
Оооооooooooo JA JA, DAS IST FANTASTISCH!!!))))
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28.05.2020 15:50 Ответить
Можуть , але жадібність не дозволить .
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28.05.2020 16:01 Ответить
"Германия может ввести новые санкции против россиян из-за атаки хакеров на Бундестаг" - Может, т. е. имеет возможность (can), способна технически. Но не имеет желания, политической воли.
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28.05.2020 16:10 Ответить
Розпочнуть будівництво ПП 3?
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28.05.2020 16:14 Ответить
Пусть у шредера совета спросят. Он расскажет, что все зер гут, что так и надо.
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28.05.2020 16:16 Ответить
Не понимаю, как можно одной рукой "возможно вводить санкции", а другой рукой- строить СП-? Это шизофрения? Дак введите санкции- отмените строительство СП-2!!!
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28.05.2020 17:27 Ответить
После того как Украина перестанет выпрашивать транзит.
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28.05.2020 18:40 Ответить
Украина не "выпрашивает транзит"! Во-первых, транзит давно существует и есть, если мне не изменяет память, документы в рамках ЕС, которые фиксируют наше право на транзит в тех объемах, которые есть. Во-вторых (и даже во-первых), у нас война. И вопрос транзита- это вопрос нацбезопасности страны. Да, мы НЕ выпрашиваем, а требуем, чтобы Германия не помогала раше делать нашу страну уязвимой! А как бы Германия поступила на нашем месте? Не думаю, что она молчала бы. Так что мы поднимаем вопрос о своих законных правах ещё ооооооочень мягко!
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29.05.2020 00:11 Ответить
Шрэдэр не допустит такого безобразия
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28.05.2020 17:29 Ответить
А ви з ними ще одну трубу покладіть, тільки вже по суші. То вони і так прийдуть, не будуть робити хакерські атаки. Фанерний Рейстаг уже взяли, то можуть йти далі. Зустрічайте!
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28.05.2020 18:18 Ответить
Германія і санкції?! рашистський квас заборонять нюхати?! вона може ввести тільки норд стрім 2 !
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28.05.2020 19:14 Ответить
И назовут их Северный поток 3.
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28.05.2020 19:33 Ответить
Могут, но не введут - бабло перемогае зло
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28.05.2020 20:22 Ответить
 
 