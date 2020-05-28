Германия может ввести новые санкции против россиян из-за атаки хакеров на Бундестаг

Берлин может принять новые ограничительные меры в отношении представителей РФ в связи с кибератакой на Бундестаг. Правительство ФРГ рассматривает это дело в контексте убийства в Тиргартене, из-за которого ранее выслали двух сотрудников российского посольства в ФРГ.

Об этом сообщила представитель германского МИД, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство рассматривает это дело, в том числе, с учетом продолжающегося расследования так называемого дела об убийстве в Тиргартене и оставляет за собой возможность принять дальнейшие меры", - сказала представитель министерства.

Немецкие правоохранительные органы подозревают россиянина Дмитрия Бадина в хакерской атаке. Они считают, что в качестве участника хакерской группы APT28 он несет ответственность за атаку на бундестаг в апреле-мае 2015 года. В Берлине считают, что Бадин действовал по указанию ГРУ.

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В Берлине летом 2019 года был убит Зелимхан Хангошвили, участник вооруженного конфликта в Чечне. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Журнал Spiegel в мае сообщил, что российские хакеры в 2015 году взломали электронную почту Меркель и скачали тысячи электронных писем. По данным издания, неизвестные получили доступ к служебному компьютеру канцлера и смогли скопировать все электронные письма из ее парламентского бюро с 2012 года. Следствие уверено, что за хакерской атакой стоит "российская спецслужба". Как отмечает журнал, 8 мая 2015 года неизвестный под ником "Scaramouche" скачал около 16 гигабайт данных, в том числе, предположительно, тысячи электронных писем из бюро канцлера, которые поступили на два ее электронных адреса.

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В свою очередь газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг в мае 2015 года. По данным издания, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ".

ФБР ищет Бадина из-за атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также ему вменяют манипуляции в ходе выборов в США в 2016 году. "Предполагается, что Бадин - один из тех, кто помог Трампу посредством хищения и публикации электронных писем его соперницы Хиллари Клинтон", - пишет газета.

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