МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об админнарушениях, включая ПДД, - Геращенко
Министерство внутренних дел Украины планирует автоматически передавать Министерству юстиции информацию об административных правонарушениях, в том числе о нарушениях Правил дорожного движения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.
"Что касается вопроса о том, что некоторые люди не хотят оплачивать штрафы, мы очень тесно сейчас работаем с командой Минюста, чтобы автоматически передавать все факты административных правонарушений и штрафов в Минюст электронным путем", - отметил замминистра.
По его словам, МВД просит Минюст и Исполнительную службу, чтобы они "относились серьезно, в том числе, в вопросах взыскания долгов по штрафам за нарушение дорожного движения".
"Нет смысла начислять человеку десятки штрафов, если он не будет их выплачивать", - подчеркнул Геращенко.
Он пообещал, что в этом плане будет "новое качество сотрудничества Полиции с Государственной исполнительной службой в вопросах взыскания долгов".
Напомним, ранее сообщалось, что первые 50 видеокамер системы автофиксации нарушений ПДД заработают 1 июня.
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