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МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об админнарушениях, включая ПДД, - Геращенко

МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об админнарушениях, включая ПДД, - Геращенко

Министерство внутренних дел Украины планирует автоматически передавать Министерству юстиции информацию об административных правонарушениях, в том числе о нарушениях Правил дорожного движения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Что касается вопроса о том, что некоторые люди не хотят оплачивать штрафы, мы очень тесно сейчас работаем с командой Минюста, чтобы автоматически передавать все факты административных правонарушений и штрафов в Минюст электронным путем", - отметил замминистра.

По его словам, МВД просит Минюст и Исполнительную службу, чтобы они "относились серьезно, в том числе, в вопросах взыскания долгов по штрафам за нарушение дорожного движения".

"Нет смысла начислять человеку десятки штрафов, если он не будет их выплачивать", - подчеркнул Геращенко.

Он пообещал, что в этом плане будет "новое качество сотрудничества Полиции с Государственной исполнительной службой в вопросах взыскания долгов".

Напомним, ранее сообщалось, что первые 50 видеокамер системы автофиксации нарушений ПДД заработают 1 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко

Автор: 

МВД (9316) Минюст (1748) ПДД (532) Геращенко Антон (1438) штраф (1282)


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Ура.Ура.Ура.
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28.05.2020 15:54 Ответить
А мне одному хочется послать Антонину на Кагарлык ?
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28.05.2020 15:56 Ответить
ну таки аваков в 14г или 15 уже не помню . не даром на него говорил - мой пупсик
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28.05.2020 17:32 Ответить
Чмо всеядное удержалось 3 корыта, ща еще техосмотр подоспеет и получим следующие выборы президента Аваков против Бойко.
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28.05.2020 15:58 Ответить
посмотрите випы штрафы платить не будут, их номера вобьют в базу и все, а вы лохи платите притом сразу, мусорская погань, как и дфс, взяли и без суда всем начислили налог уроды.
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29.05.2020 01:16 Ответить
 
 