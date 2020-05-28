Полицейских из Кагарлыка ждет неизбежное наказание, как и милиционеров из Врадиевки, - Геращенко

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сравнил изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке с событиями во Врадиевке в 2013 году и напомнил, что виновные в том преступлении отбывают наказание.

Об этом Геращенко сказал журналистам в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По тем событиям 4 человека получили сроки. 2 милиционера по 15 лет, они отбывают наказание в Менской исправительной колонии... в этом году будет уже 7 лет как. Один милиционер, который был пособником, находится колонии Запорожской области и еще один, который также был помощником и пытался скрыть преступление, получил 5 лет лишения свободы и уже отбыл свой срок" - рассказал Геращенко. .

Он заверил, что двое полицейских из Кагарлыка Киевской области, которых обвиняют в избиениях и изнасиловании, также будут нести ответственность за содеянное.

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"Необходимо реагировать на все жалобы... мы делаем все, чтобы любой случай насилия со стороны полицейского получал немедленное реакцию", - сказал он, комментируя информацию, что на одного из задержанных поступало много жалоб и его собирались уволить.

Геращенко напомнил, что все сотрудники кагарлыкского отдела полиции выведены за штат, поверяются действия каждого из них.

"Начальник уже уволен или находится в процессе увольнения... непосредственный начальник должен знать, что делают его подчиненные", - добавил замминистра.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

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Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.

26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.