Полицейских из Кагарлыка ждет неизбежное наказание, как и милиционеров из Врадиевки, - Геращенко
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сравнил изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке с событиями во Врадиевке в 2013 году и напомнил, что виновные в том преступлении отбывают наказание.
Об этом Геращенко сказал журналистам в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По тем событиям 4 человека получили сроки. 2 милиционера по 15 лет, они отбывают наказание в Менской исправительной колонии... в этом году будет уже 7 лет как. Один милиционер, который был пособником, находится колонии Запорожской области и еще один, который также был помощником и пытался скрыть преступление, получил 5 лет лишения свободы и уже отбыл свой срок" - рассказал Геращенко. .
Он заверил, что двое полицейских из Кагарлыка Киевской области, которых обвиняют в избиениях и изнасиловании, также будут нести ответственность за содеянное.
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"Необходимо реагировать на все жалобы... мы делаем все, чтобы любой случай насилия со стороны полицейского получал немедленное реакцию", - сказал он, комментируя информацию, что на одного из задержанных поступало много жалоб и его собирались уволить.
Геращенко напомнил, что все сотрудники кагарлыкского отдела полиции выведены за штат, поверяются действия каждого из них.
"Начальник уже уволен или находится в процессе увольнения... непосредственный начальник должен знать, что делают его подчиненные", - добавил замминистра.
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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
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Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.
26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.
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В первую очередь, своей вседозволенностью по отношению к Законам. Начиная с Зе, его незаконного роспуска ВР. И дальше понеслось....
Правильно. Und alle an die Ostfront bringen. (_И всех - на Восточный фронт)
И потом, этих накажут, тех наказали - система та же, изменений минус ноль. Да, полиция - это не детский сад. И жесткость нужна, и принципиальность, и народ вам дал оружие. Но неужели у вас не было матерей? Кто вас рожал, и в муках ли? Или подзаборный выкидыш волчицы? Какие 15 лет? Как в Америке - кратные пожизненные.
Але в цілому, так, мабуть тре жорсткіше.
Як повідомили джерела "https://strana.ua/ Страны » в МВС, разом з групою балканських кілерів, які 26 травня в Києві вбили громадянина Чорногорії Пітера Радуй Зінцова, сьогодні був затриманий і супроводжував їх старший сержант поліції з полку поліції «Київ» Ростислав Чернобривий.
За даними слідства, Чернобривий з іншими поліцейськими з полку «Київ» допомагали кілерам з моменту їх прибуття в Україну.
У розпорядженні журналістів також виявилися фото кілерів після їх затримання.
https://lemberg-news.info/zastrelili-v-tsentr-ki-va-pol-ts-ya-pochala-vikonuvati-vbivstva-na-zamovlennya-foto/ далі тут...
Уже наказаны!!!
Их уже конфой поругал!!!
№ Х, з серії потужних.
думаю через пол года их восстановят в должности возможно и повысят