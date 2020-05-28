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Полицейских из Кагарлыка ждет неизбежное наказание, как и милиционеров из Врадиевки, - Геращенко

Полицейских из Кагарлыка ждет неизбежное наказание, как и милиционеров из Врадиевки, - Геращенко

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сравнил изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке с событиями во Врадиевке в 2013 году и напомнил, что виновные в том преступлении отбывают наказание.

Об этом Геращенко сказал журналистам в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По тем событиям 4 человека получили сроки. 2 милиционера по 15 лет, они отбывают наказание в Менской исправительной колонии... в этом году будет уже 7 лет как. Один милиционер, который был пособником, находится колонии Запорожской области и еще один, который также был помощником и пытался скрыть преступление, получил 5 лет лишения свободы и уже отбыл свой срок" - рассказал Геращенко. .

Он заверил, что двое полицейских из Кагарлыка Киевской области, которых обвиняют в избиениях и изнасиловании, также будут нести ответственность за содеянное.

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"Необходимо реагировать на все жалобы... мы делаем все, чтобы любой случай насилия со стороны полицейского получал немедленное реакцию", - сказал он, комментируя информацию, что на одного из задержанных поступало много жалоб и его собирались уволить.

Геращенко напомнил, что все сотрудники кагарлыкского отдела полиции выведены за штат, поверяются действия каждого из них.

"Начальник уже уволен или находится в процессе увольнения... непосредственный начальник должен знать, что делают его подчиненные", - добавил замминистра.

Также на Цензор.НЕТ: Изнасилование в кагарлыкской полиции было местью за нежелание находиться в отношениях с одним из подозреваемых, - адвокат Мельниченко

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

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Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.

26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.

Автор: 

изнасилование (915) Киевская область (4113) Нацполиция (16418) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+34
а мусоров, застреливших пацаненка уже наказали?
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28.05.2020 15:58
+16
Полицейских из Кагарлыка ждет неизбежное наказание, как и милиционеров из Врадиевки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7267
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28.05.2020 15:58
+9
Так як і вбивць п'ятирічного Кирилка?
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28.05.2020 16:08
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Полицейских из Кагарлыка ждет неизбежное наказание, как и милиционеров из Врадиевки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7267
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28.05.2020 15:58 Ответить
Їх теж мусора гвалтуватимуть ?
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28.05.2020 16:05 Ответить
Вони вже згвалтовані ЗЕ!
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28.05.2020 16:28 Ответить
А сколько таких мусоров кагарлыцких власть поразводила за год!
В первую очередь, своей вседозволенностью по отношению к Законам. Начиная с Зе, его незаконного роспуска ВР. И дальше понеслось....
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28.05.2020 16:38 Ответить
а мусоров, застреливших пацаненка уже наказали?
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28.05.2020 15:58 Ответить
на волє разгулівают
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28.05.2020 16:46 Ответить
Если бы ещё так коррупционеров наказывали, а ведь все беды от них идут в КУМОВСКОЙ Украине,от изнасилования до предательства государства Украина.
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28.05.2020 16:02 Ответить
Геращенко напомнил, что все сотрудники кагарлыкского отдела полиции выведены за штат, поверяются действия каждого из них.

Правильно. Und alle an die Ostfront bringen. (_И всех - на Восточный фронт)
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28.05.2020 16:03 Ответить
Ворогу поповнення ? Мусора - найперші зрадники , факт , доведений нещодавніми подіями .
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28.05.2020 16:07 Ответить
Так як і вбивць п'ятирічного Кирилка?
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28.05.2020 16:08 Ответить
ой, давай суд будет решать, а то один уже пи***бол свистел про весенние посадки, так его лохи выбрали, а теперь ходит рассказывает, что он не может, только суд.
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28.05.2020 16:10 Ответить
Пошло на..... казламордое
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28.05.2020 16:46 Ответить
Обнаглели суки продажные ментовский и ДБР -ские без суда и следствия могут вызвать любого украинца на допрос, а потом ****** начинают обвинения шить . Не ту страну назвали Украиной.
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28.05.2020 16:11 Ответить
А що там в Мінніаполісі? Тебе не турбують жахливі події де ти живеш, а якогось дітька, соромиш країну до якої не маєш стосунку!
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28.05.2020 18:14 Ответить
Так уволен или в процессе?.. Что за косноязычее. Вроде бы умный мужик, а как откроет рот - коммуняка коммунякой.
И потом, этих накажут, тех наказали - система та же, изменений минус ноль. Да, полиция - это не детский сад. И жесткость нужна, и принципиальность, и народ вам дал оружие. Но неужели у вас не было матерей? Кто вас рожал, и в муках ли? Или подзаборный выкидыш волчицы? Какие 15 лет? Как в Америке - кратные пожизненные.
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28.05.2020 16:12 Ответить
Вона не померла, тому і 15 р.
Але в цілому, так, мабуть тре жорсткіше.
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28.05.2020 16:42 Ответить
Хер бы им что было, еслиб народ тогда мусарню не спалил...
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28.05.2020 16:14 Ответить
Тоха, а тебя , ты же все это покрываешь вместе с Аваковым , это шо первый раз Это то что всплыло , там скорее всего весь рай. отдел нужно сажать Как по Станиславскому , не верю, что это в первый раз
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28.05.2020 16:15 Ответить
ну таки всё . что делается в райотделе все всегда знают от начальника до завхоза и минимум считали нормальным .
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28.05.2020 17:38 Ответить
Хороша аналогія. Після Врадіївки Янукович опинився в Ростові. А куди подасться Зеленський?
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28.05.2020 16:15 Ответить
Хайфа же?
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28.05.2020 16:39 Ответить
Так а сколько избитых и изнасилованных молчат про полицейский беспредел? Начинать надо с главмента! Пока была Хатия Деканоидзе это был какой-то прогресс! А как ее "отодвинули", понеслась звезда по кочкам!
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28.05.2020 16:30 Ответить
Уважаемый а ты за кого голосил ?
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28.05.2020 16:55 Ответить
Я тебе лайк поставил
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28.05.2020 16:59 Ответить
Полиция- это тоже отражение общества как и выбранные депутаты, Президент и назначенное правительство. Чему тут удивляться
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28.05.2020 16:31 Ответить

Як повідомили джерела "https://strana.ua/ Страны » в МВС, разом з групою балканських кілерів, які 26 травня в Києві вбили громадянина Чорногорії Пітера Радуй Зінцова, сьогодні був затриманий і супроводжував їх старший сержант поліції з полку поліції «Київ» Ростислав Чернобривий.
За даними слідства, Чернобривий з іншими поліцейськими з полку «Київ» допомагали кілерам з моменту їх прибуття в Україну.
У розпорядженні журналістів також виявилися фото кілерів після їх затримання.
https://lemberg-news.info/zastrelili-v-tsentr-ki-va-pol-ts-ya-pochala-vikonuvati-vbivstva-na-zamovlennya-foto/ далі тут...
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28.05.2020 16:36 Ответить
А владу, яка це допустила чекає неминуча зміна.
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28.05.2020 16:41 Ответить
Правда ?
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28.05.2020 17:00 Ответить
Так уже!
Уже наказаны!!!
Их уже конфой поругал!!!
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28.05.2020 16:44 Ответить
А не пора ли мусорков как дидов на палочках поносить.
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28.05.2020 16:48 Ответить
ждьот - нє даждьоцца
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28.05.2020 16:49 Ответить
А Клименка, как их фактического начальника и авакова, как фактического и отца "самої успішної рехворми" ничего не ждёт? Или кто-то скажет. что они ничего не знали? Самым жгучим желанием человека с честью в этой ситуации было бы - застрелиться... Или "Мусора - не люди", Арсен Борисович?
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28.05.2020 16:49 Ответить
Мусор он мусор,причем здесь люди ?
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28.05.2020 16:57 Ответить
Ненавиджу мусорню,але ж як це у нас дивно є...Сказали вам як вже здійснений факт,прокоментували його і всі відразу з піною на губах почали клясти,проклинати,"оторвьом сабачьі голови мерзкім гадінам" і тому подібна риторика сталінських років...А чому ви думаєте що було так як вам розповідають,чому не почекати кінця розслідування?..Навскидку пропоную свій варіант подіі...Жінку викликали в райвідділ як свідка,де по взаємній згоді її шпокнули...Вона попросила їй за це заплатити,з нею розрахувались кількома ударами і копнули з відділку...Вона пішла до хахаря пожалітись,а той вже зробив то все,в чому звинувачують копів...І порадив на них все і звалити...Що,хіба не правдоподібно?..Ні?..
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28.05.2020 17:01 Ответить
"Що,хіба не правдоподібно?..Ні?.." -та правдоПодібно але враховуючи життєвий досвід імовірність -10 у -6 ступені....
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28.05.2020 17:35 Ответить
На обычную зону их!!!
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28.05.2020 17:16 Ответить
А Беркуту который убивал тоже дадут реальные сроки ? Помните на суде один беркутовец даже уверовал руские скрепы - нацепив на пагон куртки руцкий флаг ,
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28.05.2020 17:36 Ответить
А їх начальників і тих хто їх тих начальників рекомендував покарають копянком зі органів? Отож.
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28.05.2020 18:07 Ответить
Невже, пане Геращенко? А хто буде відповідати, що розвалив цю систему по всій Україні? Як його називають?
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28.05.2020 18:16 Ответить
Та не треба їх карати, вони більше не будуть. А в суді справа все одно розвалиться, завалиться, розсипеться, посипеться, злиють, розлиють ... Суд же реформований, реформа
№ Х, з серії потужних.
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28.05.2020 20:20 Ответить
похоже прям на рекламу..
думаю через пол года их восстановят в должности возможно и повысят
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28.05.2020 21:23 Ответить
Заявил Геращенко, но, почему-то, никто не поверил. Мусор, наверное.
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28.05.2020 22:09 Ответить
всё верно.
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28.05.2020 23:22 Ответить
На поліцейських із Кагарлика чекає неминуче покарання, як міліціонерів із Врадіївки, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4106
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29.05.2020 02:19 Ответить
 
 