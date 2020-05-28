Децентрализация фактически выходит на финишную прямую, ОТГ получат новый уровень прав и возможностей, - Зеленский

Правительство утвердило перспективные планы для всех областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

Президент отметил, что с формированием территориальных громад уменьшится влияние центральной власти на распоряжение средствами. Местные жители смогут внутри собственной громады выбирать, что развивать, где строить школу или детский сад, а также получат новый уровень прав и возможностей.

"Украинцы смогут получать больше и качественнее услуг на местах - там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными", - подчеркнул Зеленский.

Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план.

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