По заявлению Лероса о наличии конфликта интересов у Буславец начата проверка, - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло заявление народного депутата Гео Лероса относительно потенциального конфликта интересов у врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.

"На основании заявления начат мониторинг соблюдения Ольгой Буславец законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов", – говорится в сообщении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

В агентстве уточнили, что в своем обращении к НАПК от 28 мая Лерос утверждает, что у руководителя Минэкоэнерго возник конфликт интересов во время дачи отдельного поручения директорату развития ядерной энергетики и атомной промышленности министерства и ГП "НАЭК "Энергоатом". При этом не уточняется, о каком поручении идет речь.

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На своей странице в Facebook в четверг Лерос заявил, что его обращение в НАПК связано с поручением врио министра относительно возможной реализации проекта по майнингу криптовалют атомными станциями при участии подразделения НАЭК "Энергоатом-трейдинг", в котором работает ее сын и которое хотят ликвидировать.

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