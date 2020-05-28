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По заявлению Лероса о наличии конфликта интересов у Буславец начата проверка, - НАПК

По заявлению Лероса о наличии конфликта интересов у Буславец начата проверка, - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло заявление народного депутата Гео Лероса относительно потенциального конфликта интересов у врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.

"На основании заявления начат мониторинг соблюдения Ольгой Буславец законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов", – говорится в сообщении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

В агентстве уточнили, что в своем обращении к НАПК от 28 мая Лерос утверждает, что у руководителя Минэкоэнерго возник конфликт интересов во время дачи отдельного поручения директорату развития ядерной энергетики и атомной промышленности министерства и ГП "НАЭК "Энергоатом". При этом не уточняется, о каком поручении идет речь.

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На своей странице в Facebook в четверг Лерос заявил, что его обращение в НАПК связано с поручением врио министра относительно возможной реализации проекта по майнингу криптовалют атомными станциями при участии подразделения НАЭК "Энергоатом-трейдинг", в котором работает ее сын и которое хотят ликвидировать.

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Автор: 

Энергоатом (409) НАПК (1220) Лерос Гео (378) Буславец Ольга (71)


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Ей бы в ролевых фильмах сниматься в роли училки!
Мне кажется, там у неё шансов побольше, чем в энергетике...
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28.05.2020 16:05 Ответить
Про смаки не сперечаються . Прутнем не карають .
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28.05.2020 16:10 Ответить
Если бы она не была воровкой, шмаркля её никуда не поставил бы.
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28.05.2020 16:07 Ответить
Воровство - преступление закона. А она действует в рамках закона (зелёный тариф), написанного негодяями, и в интересах своего хозяина
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28.05.2020 16:13 Ответить
Богуславец, используя служебное положение, всунула сыночка на перспективное местечко и теперь дурочку из себя корчит. "Ну как не порадеть родному человечку?")))
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28.05.2020 17:43 Ответить
"Есть ссылки на моего сына, который работает в "Энергоатом-Трейдинг ", куда устроился на работу еще студентом. Сейчас он там работает на самой низкой должности. Если это единственное, что обо мне можно сказать плохое, то меня удивляет эта ситуация. Она для меня смешная ", - сказала Буславец.
"Понимаю, что в дальнейшем будет много грязи относительно решений, которые готовятся в министерстве. Мотивы понятны. Для кого-то это бизнес. Для кого-то - попытки заработать бонусы и сделать имя на очередном скандале ", - добавила министр.
Вместе с тем, она подчеркнула, что министерство хочет победить коррупционные и финансовые схемы на рынке электроэнергии, в частности, где получают сверхприбыли трейдеры.
"Сегодня к сожалению зарабатывают не генерация и не конечный потребитель имеет привлекательную цену электрической энергии. А зарабатывают трейдеры, потому что правила это позволяют. И, к сожалению, на такие манипуляции нет своевременной реакции ", - сказала Буславец.Источник: https://censor.net/n3198607
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28.05.2020 19:21 Ответить
 
 