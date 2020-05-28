По заявлению Лероса о наличии конфликта интересов у Буславец начата проверка, - НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло заявление народного депутата Гео Лероса относительно потенциального конфликта интересов у врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.
"На основании заявления начат мониторинг соблюдения Ольгой Буславец законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов", – говорится в сообщении НАПК, передает Цензор.НЕТ.
В агентстве уточнили, что в своем обращении к НАПК от 28 мая Лерос утверждает, что у руководителя Минэкоэнерго возник конфликт интересов во время дачи отдельного поручения директорату развития ядерной энергетики и атомной промышленности министерства и ГП "НАЭК "Энергоатом". При этом не уточняется, о каком поручении идет речь.
На своей странице в Facebook в четверг Лерос заявил, что его обращение в НАПК связано с поручением врио министра относительно возможной реализации проекта по майнингу криптовалют атомными станциями при участии подразделения НАЭК "Энергоатом-трейдинг", в котором работает ее сын и которое хотят ликвидировать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мне кажется, там у неё шансов побольше, чем в энергетике...
"Понимаю, что в дальнейшем будет много грязи относительно решений, которые готовятся в министерстве. Мотивы понятны. Для кого-то это бизнес. Для кого-то - попытки заработать бонусы и сделать имя на очередном скандале ", - добавила министр.
Вместе с тем, она подчеркнула, что министерство хочет победить коррупционные и финансовые схемы на рынке электроэнергии, в частности, где получают сверхприбыли трейдеры.
"Сегодня к сожалению зарабатывают не генерация и не конечный потребитель имеет привлекательную цену электрической энергии. А зарабатывают трейдеры, потому что правила это позволяют. И, к сожалению, на такие манипуляции нет своевременной реакции ", - сказала Буславец.Источник: https://censor.net/n3198607