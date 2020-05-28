Замглавы ОП Ковалив на встрече с представителями бизнеса: Изменения в налоговый закон могут быть поданы в Раду уже через две недели

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив провела встречу с представителями бизнеса относительно наработки законодательных инициатив по совершенствованию налогового законодательства.

В ней приняли участие глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представители Министерства финансов Украины, Государственной налоговой службы и крупнейших украинских бизнес-ассоциаций, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Пандемия COVID-19 поставила всех нас в условия, когда нужно оперативно реагировать на вызовы и изменения. Сейчас мы должны максимально поддержать бизнес, который только начинает выходить из карантина, дать ему возможность вернуть людей на рабочие места и заработать на полную мощность", – отметила Юлия Ковалив, открывая встречу. Она также подчеркнула готовность к открытому диалогу и важность учета всех замечаний и предложений бизнеса.

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Представители бизнес-ассоциаций в свою очередь высказали ключевые пожелания относительно неотложных изменений в налоговое законодательство. В частности, речь шла о необходимости отсрочки отдельных положений Закона № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", определении четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, уточнении "деловой цели", предоставлении налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения, уменьшении размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения и о других предложениях.

Заместитель руководителя Офиса Президента поддержала высказанные предложения и обратила внимание на заинтересованность всех участников встречи в том, чтобы как можно скорее воплотить их в законодательной инициативе.

"Мы на 90% на одной стороне. Это дает надежду, что уже через две недели текст законопроекта с учетом предложений бизнеса может быть подан в парламент", – отметила она.

Юлия Ковалив добавила, что уже завтра начнется обсуждение отдельных блоков изменений в рабочих группах, в которые вошли представители власти и бизнеса.

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Михеил Саакашвили также выразил готовность поддержать диалог с бизнесом и подчеркнул важность объединения усилий для достижения результата. "Подписывая закон 1210, Президент сразу же поручил нам найти общее решение с бизнесом, чтобы вы могли нормально работать и адаптироваться ко всем изменениям", – отметил глава Исполнительного комитета реформ.

Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".



Эксперты Союза украинских предпринимателей предостерегали, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивают фискальное давление на предпринимателей и может негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.