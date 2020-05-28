РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11103 посетителя онлайн
Новости
5 024 19

Минобразования планирует, что в новом учебном году ученики вернутся в классы, - Мандзий

Минобразования планирует, что в новом учебном году ученики вернутся в классы, - Мандзий

Условия учебного года будут зависеть от эпидемиологической ситуации, но Министерство образования имеет четкое намерение вернуться к очному обучению школьников в новом учебном году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

По словам Мандзий, к началу июля Министерство образования подготовит методические рекомендации по организации 2020-2021 учебного года, чтобы учителя могли их учесть при подготовке к новому учебному году.

"У нас есть сроки учебного года, определенные законом Украины о полном общем среднем образовании. Это не менее 175 учебных дней. Условия учебного года зависят от эпидемиологической ситуации. Но мы понимаем, живого общения, эмоций, глаз учителя или даже улыбок или настороженности ученика на комментарии учителя - этого будет не хватать, если обучение будет только с использованием дистанционных форм. Мы точно вернемся в классы. Главное - чтобы это позволяла эпидемиологическая ситуация", - отметила и.о. министра образования.

Кроме того, Мандзий заявила, что понимает сложность выполнения требования Минздрава об обеспечении дистанции в 1,2 метра между школьниками в классах, если такие условия сохранятся в начале нового учебного года.

"Мы полностью выполним эти условия во время проведения ВНО, - заверила и.о. министра образования. - А что касается обучения с первого сентября, то мы работаем сейчас с главным государственным санитарным врачом для того, чтобы сделать условия как можно более безопасными. Но понимаем, что новых школ, чтобы обеспечить такую дистанцию между учениками, мы за лето не достроим. Уменьшение наполняемости классов мы можем достичь, если построим сеть старшей профильной школы. В этом случае, с 2024 года, возможно будет 24 ребенка в начальных классах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования предусмотрит проведение корригирующего обучения в предстоящем учебном году, - Мандзий

Автор: 

образование (2264) школа (3010) Минобразования (1734) Мандзий (56)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Нужно обеспечить , чтобы дети сидели по одному за партой. А то натолкали детей в классы. Бывает даже по сорок человек. Один чихнул- все залегли.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:47
+2
Где понабирали этих шарлатанов. Одно предложение противоречит предыдущему: "Мы точно вернемся в классы. Главное - чтобы это позволяла эпидемиологическая ситуация"
Так мы точно вернемся или в зависмости от эпидемиологической ситуации?
показать весь комментарий
28.05.2020 16:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если будет вторая волна коронавириса, то что тогда?
показать весь комментарий
28.05.2020 16:42 Ответить
будет, но им же надо чем-то заниматься. должньі готовиться к двум вариантам.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:46 Ответить
А если ученые не найдут вакцыну от вириса, как не нашли от спида, то что тогда будем делать? всю жизь в намордниках?
показать весь комментарий
28.05.2020 16:47 Ответить
и вообще, если бьі моновцьі нормально планировали, то уже б давно бьіли єлемендьі дистанционки в школе и без карантина. єто современная реальность, которая зашла в украинскую школу только из-за особьіх внешних условий.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:48 Ответить
планировать не значит жениться.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:44 Ответить
Нужно обеспечить , чтобы дети сидели по одному за партой. А то натолкали детей в классы. Бывает даже по сорок человек. Один чихнул- все залегли.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:47 Ответить
вот вирус оказьівается животворящий - заставит сделать то, что и так должно бьіть сделано - до 20 детей в классе.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:49 Ответить
Если не найдут лекарство от каронавируса, то нужно вводить зимние каникулы 3 месяца вместо летних, а учиться летом весной и осенью. И шоб не толпились дети в классах, то занятия можно пока тепло проводить на улице на свежем воздухе.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:49 Ответить
немцьі учатся летом. восточньіе области начинают учебньій год с серединьі августа.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:53 Ответить
плюс можно єкономить зимой на отоплении школ, и снизятся респироторные заболевания среди детей, а так же их родителей, бо дети со школы этот трипак домой тоже несут
показать весь комментарий
28.05.2020 16:55 Ответить
усьо можна. автономія на такі рішення у місцевої влади, як утримувача школи, вже є.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:59 Ответить
місцева влада може назначити канікули не так, як в усій країні. а ось залишається проблема з датою закінчення навчального року, бо від цього залежать вступні кампанії. то я спішу з бажаннями.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:02 Ответить
а ось початок навчального року можна подвинуть на серпень.
показать весь комментарий
28.05.2020 23:20 Ответить
чи той, северньіе.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:54 Ответить
Можно учиться , например, через день. Плюс он лайн. Использовать такой микс
показать весь комментарий
28.05.2020 17:09 Ответить
Где понабирали этих шарлатанов. Одно предложение противоречит предыдущему: "Мы точно вернемся в классы. Главное - чтобы это позволяла эпидемиологическая ситуация"
Так мы точно вернемся или в зависмости от эпидемиологической ситуации?
показать весь комментарий
28.05.2020 16:51 Ответить
ну так це ж постсовок, він саме такий. когнитивно-дисонансний. подивись ехо україни ганапольського за 15 число. там Мандзій не може речення родить про ******* методику навчання.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:56 Ответить
О! Ещё одна секта свидетелей коронавируса.
Переименуйтесь в минотупения и накуй те школы.
Пусть дети растут дебилами.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:08 Ответить
 
 