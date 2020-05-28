Минобразования планирует, что в новом учебном году ученики вернутся в классы, - Мандзий

Условия учебного года будут зависеть от эпидемиологической ситуации, но Министерство образования имеет четкое намерение вернуться к очному обучению школьников в новом учебном году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

По словам Мандзий, к началу июля Министерство образования подготовит методические рекомендации по организации 2020-2021 учебного года, чтобы учителя могли их учесть при подготовке к новому учебному году.

"У нас есть сроки учебного года, определенные законом Украины о полном общем среднем образовании. Это не менее 175 учебных дней. Условия учебного года зависят от эпидемиологической ситуации. Но мы понимаем, живого общения, эмоций, глаз учителя или даже улыбок или настороженности ученика на комментарии учителя - этого будет не хватать, если обучение будет только с использованием дистанционных форм. Мы точно вернемся в классы. Главное - чтобы это позволяла эпидемиологическая ситуация", - отметила и.о. министра образования.

Кроме того, Мандзий заявила, что понимает сложность выполнения требования Минздрава об обеспечении дистанции в 1,2 метра между школьниками в классах, если такие условия сохранятся в начале нового учебного года.

"Мы полностью выполним эти условия во время проведения ВНО, - заверила и.о. министра образования. - А что касается обучения с первого сентября, то мы работаем сейчас с главным государственным санитарным врачом для того, чтобы сделать условия как можно более безопасными. Но понимаем, что новых школ, чтобы обеспечить такую дистанцию между учениками, мы за лето не достроим. Уменьшение наполняемости классов мы можем достичь, если построим сеть старшей профильной школы. В этом случае, с 2024 года, возможно будет 24 ребенка в начальных классах".

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