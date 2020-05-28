СБУ за месяц разоблачила на Луганщине три схрона с боеприпасами. ФОТОрепортаж

За текущий месяц Служба безопасности Украины обнаружила на Луганщине тайники с военными средствами поражения, которые в 2014 году устроили участники незаконных вооруженных формирований на боевых позициях террористов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Так из схрона на территории поселка Смоляниново Новоайдарского района правоохранители изъяли 2 противотанковые мины ТМ-62М и 80 патронов к крупнокалиберному пулемету.

В одном из поселков Беловодского района, в доме объявленного в розыск боевика, сотрудники СБУ обнаружили 6 тротиловых шашек общим весом почти 1,5 килограмма, граната Ф-1, запал, электродетонаторы и большое количество боеприпасов.

Также в городе Горный во время обыска в доме, где раньше жил сообщник террористов, был разоблачен тайник с пистолетом Вальтер и патронами разного калибра.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц".

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