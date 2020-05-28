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СБУ за месяц разоблачила на Луганщине три схрона с боеприпасами. ФОТОрепортаж

За текущий месяц Служба безопасности Украины обнаружила на Луганщине тайники с военными средствами поражения, которые в 2014 году устроили участники незаконных вооруженных формирований на боевых позициях террористов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Так из схрона на территории поселка Смоляниново Новоайдарского района правоохранители изъяли 2 противотанковые мины ТМ-62М и 80 патронов к крупнокалиберному пулемету.

В одном из поселков Беловодского района, в доме объявленного в розыск боевика, сотрудники СБУ обнаружили 6 тротиловых шашек общим весом почти 1,5 килограмма, граната Ф-1, запал, электродетонаторы и большое количество боеприпасов.

Также в городе Горный во время обыска в доме, где раньше жил сообщник террористов, был разоблачен тайник с пистолетом Вальтер и патронами разного калибра.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В доме террориста "ЛНР" на Луганщине обнаружили тайник с боеприпасами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

СБУ за месяц разоблачила на Луганщине три схрона с боеприпасами 01
СБУ за месяц разоблачила на Луганщине три схрона с боеприпасами 02
СБУ за месяц разоблачила на Луганщине три схрона с боеприпасами 03
СБУ за месяц разоблачила на Луганщине три схрона с боеприпасами 04

Автор: 

боеприпасы (2328) СБУ (19843)


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Какие молодцы. А дядя Вася сантехник отремонтировал три крана. Об этом тоже писать? У каждого своя работа и нечего хвалиться!
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28.05.2020 16:52 Ответить
как можно разоблачить схрон??? какой то заголовок кацапский)))
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28.05.2020 17:56 Ответить
Графиня изменившимся лицом бежала пруду.
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28.05.2020 18:17 Ответить
Схроны разоблачили и потом допросили. А по факту , сами спрятали, нашли пофоткались. Одна показуха-пороха школа.
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28.05.2020 18:46 Ответить
 
 