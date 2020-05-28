РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11281 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 770 10

МОЗ рассказал, как будут работать тренажерные залы и бассейны: температурный скрининг, дистанция, без спа-зон, полотенец и массажа

МОЗ рассказал, как будут работать тренажерные залы и бассейны: температурный скрининг, дистанция, без спа-зон, полотенец и массажа

Министерство здравоохранения обнародовало перечень рекомендаций для открытия тренажерных залов и бассейнов.

Постановление главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в некоторых заведениях физической культуры и спорта на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 от 26 мая размещено на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2020 года. Согласно документу, эти рекомендации определяют обязательные условия, при соблюдении которых могут работать спортивные заведения.

В частности, всем работникам учреждений перед началом смены проводится температурный скрининг, они должны быть одеты в медицинскую маску или респиратор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение спортивных соревнований разрешено в количестве до 50 человек и без зрителей, - Степанов

"Работники, у которых при проведении температурного скрининга выявлена температура тела выше 37,2°C или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей", - говорится в рекомендациях.

Также температурный скрининг надо проводить всем посетителям при входе в заведение. Лицам с температурой тела выше 37,2°C или признаками респираторных заболеваний посещение запрещено.

"Разрешается одновременное пребывание клиентов в заведении из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий и одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе)", - отмечается в постановлении.

Кроме того, групповые или командные занятия можно проводить только по предварительной записи.

Согласно рекомендациям, на входе в заведение нужно организовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующих вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спиртов.

Меры индивидуальной профилактики и противоэпидемические мероприятия, внедренные в заведении, целесообразно периодически транслировать на экранах или объявлять в местах проведения занятий.

На период карантина запрещается: использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей); размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов; функционирования спа-зон и оказание услуг массажа; функционирование фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается); функционирования детских комнат; одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями; проведение групповых занятий для более 10 человек и других групповых занятий, предусматривающие непосредственный физический контакт, проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет, выдача многократных полотенец клиентам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за высокого риска заражения коронавирусом, - Кличко

Согласно постановлению Минздрава, функционирование бассейнов разрешено: для индивидуального посещения; для спортивных учебно-тренировочных групп второго года обучения и старше; при условии одновременного пребывания на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах; при условии одновременного пребывания на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивных тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Относительно раздевалок и душевых - заведениям необходимо ограничить одновременное использование раздевалок и душевых кабин на уровне не более 50%, не открывать для использования клиентами каждый второй шкаф для раздевания/душевую кабину и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин, исключающих контакт между клиентами).

Тренажеры для кардиозанятий, предусматривающих длительный цикл использования одним клиентом, должны быть размещены с интервалом не менее 2,5 метра друг от друга.

Автор: 

карантин (16729) спорт (2419) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
нет, 3 человека на дорожке без трусов и в маске, это в 25 м бассейнах
показать весь комментарий
28.05.2020 16:58
+1
Ради массажа все эти спа придуманы!!!))
показать весь комментарий
28.05.2020 17:11
+1
По новым правилам мочиться в бассейн слишком тёплой мочой нельзя.
Надо залезть на вышку, чтобы она успевала остыть.
показать весь комментарий
28.05.2020 18:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та там хлорки стоко в бассейнах, шо не один вирис не выживет
показать весь комментарий
28.05.2020 16:52 Ответить
Без полотенец, понятно? Кто дочитал до конца, напишите, ну хоть трусы там предусмотрены?
показать весь комментарий
28.05.2020 16:53 Ответить
нет, 3 человека на дорожке без трусов и в маске, это в 25 м бассейнах
показать весь комментарий
28.05.2020 16:58 Ответить
_При 3Енуковиче работать будут только сами зелёные грабители, их псы менты и суды. И Налоговая Инквизиция, конечно.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:07 Ответить
Ради массажа все эти спа придуманы!!!))
показать весь комментарий
28.05.2020 17:11 Ответить
По новым правилам мочиться в бассейн слишком тёплой мочой нельзя.
Надо залезть на вышку, чтобы она успевала остыть.
показать весь комментарий
28.05.2020 18:01 Ответить
правильно, девки голые должны ходить без полотенец и прочих рассадников вируса
показать весь комментарий
28.05.2020 18:19 Ответить
Написал ниже, что без полотенец - тупо, но прочитав ваше сообщение, увидел в нем великую силу и мудрость, что готов удалить свой поспешный необдуманный комментарий.
показать весь комментарий
28.05.2020 18:44 Ответить
Без полотенец - то как-то тупо.
В спортлайфе вполне вменяемые чистые полотенца выдаются, запечатанные в полиэтиленовой индивидуальной упаковке. Чем они не догодили?
показать весь комментарий
28.05.2020 18:38 Ответить
ахахах а как же секас то же дисстанция
показать весь комментарий
28.05.2020 19:11 Ответить
 
 