Эпидемия коронавируса в Украине будет медленно угасать в течение следующих недель, - прогноз экспертов НАНУ

В Национальной академии наук прогнозируют, что в течение следующих недель эпидемия коронавируса в Украине будет медленно угасать.

Об этом сообщил координатор рабочей группы по математическому моделированию COVID-19, заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАНУ.

"В целом статистические данные отражают оптимистический сценарий развития эпидемии. Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, хотя существуют риски второй волны COVID-19 при форсированном увеличении социальной активности населения", - отметил Бровченко.

По его словам, в последнее время в Украине фиксируется "определенная тенденция к уменьшению соотношения новых случаев заболевания и выздоровевших".

Также, по его словам, Украина уже прошла фазу "плато", которая длилась около двух недель в начале мая.

Он также предположил, что с учетом данных о летальности заболевания общее количество больных в Украине за счет бессимптомных случаев может быть в 3-5 раз выше, чем это сейчас зафиксировано.

Бровченко прогнозирует, что в ближайшее время количество людей, которые выздоровели, должно превышать количество больных.

"Можно сказать, что мы избежали пика, если понимать его как очень резкий стремительный рост. Но мы не избежали его, если говорить о пике как о максимуме. У нас была фаза плато, она длилась около 2-х недель, мы фазу плато преодолели. С точки зрения математики фаза плато и является пиком, когда максимальное количество заболевших. Пик был, и мы его преодолели", - отметил Бровченко.

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