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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидемия коронавируса в Украине будет медленно угасать в течение следующих недель, - прогноз экспертов НАНУ

Эпидемия коронавируса в Украине будет медленно угасать в течение следующих недель, - прогноз экспертов НАНУ

В Национальной академии наук прогнозируют, что в течение следующих недель эпидемия коронавируса в Украине будет медленно угасать.

Об этом сообщил координатор рабочей группы по математическому моделированию COVID-19, заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАНУ.

"В целом статистические данные отражают оптимистический сценарий развития эпидемии. Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, хотя существуют риски второй волны COVID-19 при форсированном увеличении социальной активности населения", - отметил Бровченко.

По его словам, в последнее время в Украине фиксируется "определенная тенденция к уменьшению соотношения новых случаев заболевания и выздоровевших".

Также, по его словам, Украина уже прошла фазу "плато", которая длилась около двух недель в начале мая.

Он также предположил, что с учетом данных о летальности заболевания общее количество больных в Украине за счет бессимптомных случаев может быть в 3-5 раз выше, чем это сейчас зафиксировано.

Бровченко прогнозирует, что в ближайшее время количество людей, которые выздоровели, должно превышать количество больных.

"Можно сказать, что мы избежали пика, если понимать его как очень резкий стремительный рост. Но мы не избежали его, если говорить о пике как о максимуме. У нас была фаза плато, она длилась около 2-х недель, мы фазу плато преодолели. С точки зрения математики фаза плато и является пиком, когда максимальное количество заболевших. Пик был, и мы его преодолели", - отметил Бровченко.

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Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Экономика будет медленно угасать.
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28.05.2020 17:30
+3
эксперты-пЗЕдуны!
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28.05.2020 17:29
+3
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 7 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-32 [32] .Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы.
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28.05.2020 17:33
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Правила форума Совет форумчан
плато является пиком )) ничо так.
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28.05.2020 17:27 Ответить
эксперты-пЗЕдуны!
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28.05.2020 17:29 Ответить
Экономика будет медленно угасать.
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28.05.2020 17:30 Ответить
Каноміка вже торгує на кожному кроці навіть без масок і їздить туди-сюди, створюючи кілометрові затори, а виробництво на час карантину і не припинялось.
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28.05.2020 19:24 Ответить
Просто тесты начали заканчиваться
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28.05.2020 17:33 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 7 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-32 [32] .Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы.
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28.05.2020 17:33 Ответить
Кацапська вікіпедія? Кращого джерела не знайшов?
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28.05.2020 18:24 Ответить
Мы это до НАНУ спрогнозировали.
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28.05.2020 17:34 Ответить
прикольная ситуация по на параше. смертность крепостных, по "руцкой статистике", одна из самых низких в мире, а смертность только среди врачей - одна из самых высоких в том же мире )))) сам туалетный ёршик от такого оборота прибалдел и потребовал от врачей привести статистику смертности их каллег в соответствии со смертностью среди крепостных ))
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28.05.2020 17:36 Ответить
Там якась Попова протрєпалась, що в них 10-15 мільйонів з ковідом.
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28.05.2020 18:13 Ответить
может и такое быть, а может и побольше. не зря же они решили исключить из статистики случаи с лёгкой формой протекания.
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28.05.2020 18:18 Ответить
Норвежцы заявили ,что карантин был бесполезен..Хватило бы строгого масочного режима ,дистанции и самоизоляции.
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28.05.2020 17:38 Ответить
скажите а как помогает в борьбе с вирусом маска ?ведь вирус меньше бактерии в 100-1000 раз!
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28.05.2020 17:41 Ответить
одна из версий что вирус передается среди прочего капельками воды, и маска ограждает вас от того когда кто то чихнет и т.п. Если бы вирус жил просто в воздухе, то дистанция 2 метра была бы глубоко безразлична. Но маска не панацея - все равно в магазине вы что то берете руками, открываете дверь дома, и т.п. Некоторые пользуются перчатками, но гораздо меньше чем масками
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28.05.2020 17:51 Ответить
через руки заражение очень редко - только если грязными касался слизистой...
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28.05.2020 18:01 Ответить
Вирус - маленький. Но вирус не летает сам по себе - а в каплях - воздушно-капельным путём. Капли оседают на маске.
И маска больше защищает окружающих от носителя. Т.е. в маске ты не заразишь окружающих.
Передаётся при кашле, чихании, громком разговоре...
Передаётся меньше - грязными руками касался слизистых...
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28.05.2020 18:00 Ответить
Такі малі частинки в повітрі не можуть бути взагалі, Вірус обов'язково прилипне, причепиться до якоїсь пилинки більшої, як мікрокраплі молекули води зливаються в краплину, як частинки масла молоці збиваються в більші частинки.
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28.05.2020 22:53 Ответить
а что там с тамифлю закупленного в сша в 2009 году на миллиард долларов сша под пандемию свинного гриппа ,или все уже забыли ?
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28.05.2020 17:47 Ответить
люля сама все з'їла )))
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28.05.2020 20:49 Ответить
Бабки от ЕС получили на борьбу,теперь может угасать спокойно
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28.05.2020 17:55 Ответить
Чему угосать. Где эпедемия.? Критерии эпидемии.? Неозвученого не существует. Не озвучила Беларусь Швеция так и карантина у них нет. Может их успешный опыт изучите и должите дармаеды пузатые.
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28.05.2020 17:55 Ответить
Швеция и Беларусь в глубокой дупе. А ты всё на них ссылаешся.
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28.05.2020 21:30 Ответить
Экономика угасает быстрее и транш МВФ где-то там за горизонтом, там за горизонтом. И дыра в Бюджете приближается к размерам "черной".
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28.05.2020 18:03 Ответить
Цікаво, що вони там в НАНУ курять?
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28.05.2020 18:47 Ответить
Какие журналисты - такая и журналистика! Сравните две новости ПРО ОДНО И ТО ЖЕ:

"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато и мы его преодолели", - сообщил он.Источник: https://censor.net/n3198538

""Можно сказать, что мы избежали пика, если понимать его как очень резкий стремительный рост. Но мы не избежали его, если говорить о пике как о максимуме. У нас была фаза плато, она длилась около 2-х недель, мы фазу плато преодолели. С точки зрения математики фаза плато и является пиком, когда максимальное количество заболевших. Пик был, и мы его преодолели", - отметил Бровченко.Источник: https://censor.net/n3198655
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28.05.2020 18:49 Ответить
Не кажіть ГОП, поки не перескочите! Вже прогнозували пік пандемії в Україні на 3 - 5 травня.
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28.05.2020 18:51 Ответить
на прибережному піску можна збудувати замок.з того ж таки піску... ненадовго.
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28.05.2020 19:34 Ответить
А эпидемия об этом знает?
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28.05.2020 19:43 Ответить
епідемія буде угасать з зменшенням норми тестування,- інші причини то от лукавого
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28.05.2020 22:52 Ответить
Зростала вона таким же чином, тому наразі стоїть на місці.
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28.05.2020 23:11 Ответить
 
 