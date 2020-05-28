На ремонт мостов в Украине нужно направить 28,7 млрд грн, - "Укравтодор"
"Укравтодор" заявил, что для восстановления автомобильных мостов в Украине нужно 28,7 млрд гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укравтодор", компания обнародовала концепцию программы восстановления автомобильных мостов на 2020-2025 годы.
"Мы рассчитали программу на пять лет с фокусом на 1385 искусственных сооружениях на дорогах государственного и местного значения. Предварительный перечень объектов формировался на основе запросов регионов и оценке состояния сооружений. В сумме на ремонт, учет и содержание этих мостов нужно 28,7 млрд грн", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
В документе, который обнародован на сайте "Укравтодора", говорится, что в Украине насчитывается 16155 автомобильных мостов (5845 - на дорогах государственного значения, 10310 - на местных дорогах), из них больше 10 тысяч не отвечают современным нормам и стандартам по габаритам и грузоподъемности, а больше 2 тысяч требуют срочного ремонта.
Средний возраст мостов составляет 56 лет, 81% мостов были построены до 1980 года.
"Такое состояние мостов ставит под угрозу жизни людей, комфортные и безопасные перевозки пассажиров и грузов, снижает уровень доступности социальных, культурных, образовательных и медицинских услуг и рекреационных зон для пользователей автомобильных дорог, что в конечном итоге сдерживает социально-экономическое развитие отдельных регионов и государства в целом", - утверждается в концепции.
Программа предполагает отход от финансирования мостов по остаточному принципу и создать отдельный стабильный источник денег.
По оценкам разработчиков концепции, реализация этой программы обеспечит прирост ВВП Украины на 0,9% за счет реализации экономического потенциала регионов и улучшение инвестиционного климата.
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Схема аферы был такова.
Министерство выделяет бабки на восстановление моста. Они едут в Чечню и полностью закупают по перечислению все стройматериалы для строительства, которые тут же на месте загоняют налево за живые деньги. Деньги по карманам, естественно. Потом через положенное время они гордо докладывали в министерство о героическом завершении строительства которого не было и в помине. По возвращении строителей в Москвабад свои люди из местных дают туда телеграмму, что в результате новых боевых действий мост вновь разрушен с воплями: - "Памагите-е-е-е! Па-а-астройте еще раз! Спасите, проклятые бандиты снова мост разбомбили!!!"