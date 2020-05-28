Российских запасов нефти хватит на 35 лет, природного газа - на 50 лет, - Счетная палата

Запасов нефти и природного газа в Российской Федерации хватит еще на несколько десятков лет. При этом 65% всех запасов составляет трудноизвлекаемая нефть.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах", информирует Цензор.НЕТ.

В отчете указано, что трудноизвлекаемая нефть составляет 65% всех запасов. Без ее учета нефти хватит на 20 лет добычи.

В марте 2019 года Минприроды оценило запасы нефти в России в 40 трлн руб., а природного газа — в 11 трлн руб. По данным ведомства, совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,24 трлн руб.

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