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Российских запасов нефти хватит на 35 лет, природного газа - на 50 лет, - Счетная палата

Российских запасов нефти хватит на 35 лет, природного газа - на 50 лет, - Счетная палата

Запасов нефти и природного газа в Российской Федерации хватит еще на несколько десятков лет. При этом 65% всех запасов составляет трудноизвлекаемая нефть.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах", информирует Цензор.НЕТ.

В отчете указано, что трудноизвлекаемая нефть составляет 65% всех запасов. Без ее учета нефти хватит на 20 лет добычи.

В марте 2019 года Минприроды оценило запасы нефти в России в 40 трлн руб., а природного газа — в 11 трлн руб. По данным ведомства, совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,24 трлн руб.

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Автор: 

Газ (10223) нефть (1917) россия (95326)


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+20
Мля, политики! Наголосуються, а потом вопросы задают! Аххаха! Благодаря 73% под зелей находяться вся власть в Украине! Вся власть у клоуна! А они спрашивают - при чем сдесь клоун! Жесть!!
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28.05.2020 18:05
+14
Рашки к тому времени уже не будет
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28.05.2020 18:02
+12
Украина будет покупать! Остановим АЭС и закуп на Западе, и купим! Зеля всё сделает!!
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28.05.2020 17:58
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