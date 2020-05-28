С начала суток в зоне ООС 3 обстрела, потерь среди защитников Украины нет, - штаб
Оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Крымского агрессор дважды обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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"Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", — сказано в сообщении.
На участках разведения №1, №2 и №3 соблюдался режим "Тишина".
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", — подчеркнули в штабе.
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Нові машини зібрані на харківському заводі, який входить до складу ДК "Укроборонпром", оснащені новими кулеметами КТ-7,62 виробництва київського державного підприємства "Маяк", який повністю відновив роботу після дворічного простою.
"Усі бронетранспортери виготовлені фахівцями підприємства під час карантину, прийняті військовою прийомкою та вже відбули до військової частини", - повідомив директор підприємства Яків Мормило.
Нагадаємо, постачання 45 одиниць БТР-4Е відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року. Цей контракт був розблокований наприкінці 2019 року (рішення про подовження ухвалено Кабміном 4 грудня минулого року - прим. ДЕ).
З того часу Міністерство оборони отримало вже 33 нових машини. Першу партію з 12 БТР-4Е було передано одразу після відновлення контракту у грудні минулого року. Цього року постачання бронетранспортерів відбуваються щомісяця - у січні відвантажили 4 машини, у лютому 3, у березні - 4 та ще 5 одиниць у квітні.https://defence-ua.com/news/postachannja_novih_btr_4e_jdut_za_grafikom_hkbm_peredalo_chergovi_pjat_mashin-853.html
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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Навіть представник «сліпої» ОБСЄ Хайді Грау каже, що число обстрілів на сході збільшується (в 1,5 рази за тиждень) Мир не принесли ні зазирання Зеленського в очі Путіну, ні «розведення». До речі, Зеленський обіцяв повернути війська на колишні позиції у разі загострення. Повернув?