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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток в зоне ООС 3 обстрела, потерь среди защитников Украины нет, - штаб

С начала суток в зоне ООС 3 обстрела, потерь среди защитников Украины нет, - штаб

Оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Крымского агрессор дважды обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", — сказано в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 соблюдался режим "Тишина".

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", — подчеркнули в штабе.

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обстрел (26850) операция Объединенных сил (6766)


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Потерь нет - любо глазу.
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28.05.2020 18:23 Ответить
Зелений «мир» приніс нам удвічі більше втрат... за рік Зеленського - 153 загиблих захисника
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28.05.2020 18:25 Ответить
Я бы туда 73% послал! Пусть, млять, оценят работу своего президента!!
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28.05.2020 18:32 Ответить
думаю если бы была горячая фаза конфликта ,погибло бы намного больше в 10 и 100 раз
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28.05.2020 18:35 Ответить
До "разведуна" и обстрелов и жертв было намного меньше, т.к. наши ребята контролировали ключевые опорные точки и было разрешение "насыпать" ответку без согласования с верхами. Сейчас тупо нет ни одного дня на передке., когда бы не фиксировались обстрелы наших позиций.
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28.05.2020 18:40 Ответить
Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова" передало Збройним силам України травневу партію з п'яти нових БТР-4Е

Нові машини зібрані на харківському заводі, який входить до складу ДК "Укроборонпром", оснащені новими кулеметами КТ-7,62 виробництва київського державного підприємства "Маяк", який повністю відновив роботу після дворічного простою.
"Усі бронетранспортери виготовлені фахівцями підприємства під час карантину, прийняті військовою прийомкою та вже відбули до військової частини", - повідомив директор підприємства Яків Мормило.
Нагадаємо, постачання 45 одиниць БТР-4Е відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року. Цей контракт був розблокований наприкінці 2019 року (рішення про подовження ухвалено Кабміном 4 грудня минулого року - прим. ДЕ).
З того часу Міністерство оборони отримало вже 33 нових машини. Першу партію з 12 БТР-4Е було передано одразу після відновлення контракту у грудні минулого року. Цього року постачання бронетранспортерів відбуваються щомісяця - у січні відвантажили 4 машини, у лютому 3, у березні - 4 та ще 5 одиниць у квітні.https://defence-ua.com/news/postachannja_novih_btr_4e_jdut_za_grafikom_hkbm_peredalo_chergovi_pjat_mashin-853.html
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28.05.2020 22:14 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1266020907690188803 5 ч

Навіть представник «сліпої» ОБСЄ Хайді Грау каже, що число обстрілів на сході збільшується (в 1,5 рази за тиждень) Мир не принесли ні зазирання Зеленського в очі Путіну, ні «розведення». До речі, Зеленський обіцяв повернути війська на колишні позиції у разі загострення. Повернув?
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28.05.2020 23:08 Ответить
 
 