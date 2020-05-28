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Новости Силовики
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ГБР проводит массовые обыски у налоговиков в рамках дела по заявлению экс-министра финансов Уманского

ГБР проводит массовые обыски у налоговиков в рамках дела по заявлению экс-министра финансов Уманского

Сотрудники Госбюро расследований в рамках уголовного производства, которое расследуется по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского о схемах с НДС, проводят одновременно более 20 обысков в помещениях Государственной налоговой службы Украины, налоговых инспекций г. Киева, Львовской и Донецкой областей, а также по месту жительства налоговиков, которые могут быть причастны к формированию незаконного "схемного" налогового кредита, в результате чего государственный бюджет недополучил средства в особо крупных размерах.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Напомним, Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского, который публично сообщил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, а также обратился с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Уголовное производство было открыто 8 апреля по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и других платежей) уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование поручено Государственному бюро расследований.

Ранее в комментарии Цензор.НЕТ Уманский заявил, что 30 марта подал заявления в Офис Генпрокурора и в СБУ. А вместе с ними передал информацию о схемах уклонения от уплаты НДС, компаниях, которые в них задействованы.

Автор: 

Госпогранслужба (6367) налоговая (931) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) Уманский (139) ГБР (2966)


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Топ комментарии
+24
ГБР проводит массовые обыски у налоговиков в рамках дела по заявлению экс-министра финансов Уманского - Цензор.НЕТ 9800
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28.05.2020 18:35
+10
Адвокати Новіков та Головань кажуть, що мають відомості, що вчора Печерський райсуд відмовив ДБР в проведені обшуку і навіть огляду в музеї ім. Івана Гончара. Не захотіли вовки палитися і давати дозвіл на обшук заднім числом.
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28.05.2020 18:39
+6
Не пройшло і півроку
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28.05.2020 18:24
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Не пройшло і півроку
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28.05.2020 18:24 Ответить
Помню этого Уманского ещё по коллегиям таможни конца 2000-х. Свою доляху тогда от ДМСУ он имел не сомневаюсь. Не может быть честным чиновник высокого ранга в нашей стране априори. А отбивка НДС схема стара как мир. Попытка очередного передела. Как все задолбало.
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28.05.2020 18:25 Ответить
Податкова ще та корумпована організація, але якщо вона не буде працювати, то і бюджету не буде.
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28.05.2020 18:26 Ответить
а якщо вона буде працювати як і працювала, то і підприємців не буде!
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28.05.2020 18:41 Ответить
Теж слушно, але ДБР не прибере корупцію. Мабуть ДБР хоче свою долю, тому для підприємців податки збільшать.
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28.05.2020 18:48 Ответить
ГБР проводит массовые обыски у налоговиков в рамках дела по заявлению экс-министра финансов Уманского - Цензор.НЕТ 9800
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28.05.2020 18:35 Ответить
Адвокати Новіков та Головань кажуть, що мають відомості, що вчора Печерський райсуд відмовив ДБР в проведені обшуку і навіть огляду в музеї ім. Івана Гончара. Не захотіли вовки палитися і давати дозвіл на обшук заднім числом.
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28.05.2020 18:39 Ответить
та хто їм скаже. а по друге не заднім числом, це неможливо, а є процедура узаконення обшуку проведеного без ухвали суду, але в тому випадку таких підстав не було, тому суд і відмовив.
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29.05.2020 08:18 Ответить
Головне вчасно і суперрезультативно! ІДІЙОТИ!!!
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28.05.2020 18:39 Ответить
Интересно, эти ДБР-налетчики снова орудовали без документов и ордеров на обыски ?
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29.05.2020 00:00 Ответить
А это , Что переориентация внимания на Налоговиков , - через два дня лично позвонят всем задействованным налоговикам И Извинятся за этот Спектакль .
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28.05.2020 19:47 Ответить
Уманский дал заявление 30 марта , прошло 2 месяца , - Все вывели , постерли , уничтожили. Все видят Цырк и мы в нем Актеры.
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28.05.2020 19:50 Ответить
скоріше, глядачі... глядачі, які не можуть нічого змінити....
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28.05.2020 19:54 Ответить
Одні тверезо мислять , а другі на Форумі почнуть рубашку на Собі Рвать. Нам дали кістку і кожен по своєму на неї Реагує.Багато подають Дези , відволікають від проблем насущих.ГБР проводять маски пишуть відео . А прослідкуйте подальші дії 0.Ми в кінозалі дивимось і говоримо , - Хороший фільм чи поганий.
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28.05.2020 20:01 Ответить
А я то думал, чего это Верланов последние дни несёт всякую ахинею на налоговые темы?
Пытался отбелиться гад, но видно не судьба!
Отольются ему наши предпринимательские слёзы.
П/С. Посадить не посадят, но на бабло разведут!
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28.05.2020 19:56 Ответить
Ты удмурдский предприниматель. У тебя это называется ФМС!
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28.05.2020 21:28 Ответить
Чуют всякие САПы и ДАПы, что их потешные Пэтины конторки явно лишние в Украине. Глядишь Венедиктова и на ДАП пальчиком начнет показывать, вот и решили типа поработать.
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28.05.2020 20:18 Ответить
Пройшло майже два місяця після подачі заяви і тільки зараз ДБР проводить обшуки.Дурдом "Веселка".
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28.05.2020 21:12 Ответить
Неужели непонятно? Дали возможность беловоротничковым ворам "подчистить хвосты".
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29.05.2020 07:54 Ответить
Да вы к любому налоговику придите домой и посмотрите как он живёт, а потом пусть расскажет откуда всё) О чудо, оказывается налоговики мутят схемы
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29.05.2020 00:32 Ответить
Насчет любого - это брехня. Далеко не все налоговики имеют доступ к хабарной кормушке. Максимальна взятка для них плитка шоколада, или что-либо подобное.
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29.05.2020 07:52 Ответить
Кто в курсе, тот счас посмеиваются Обысками эти тупые мусора НИЧЕГО не найдут. Особенно в особняках и квартирах воровских мытарей. За редким исключением (в налоговой тоже дураки есть) все дела там делаются так, что фиг с налета докажешь воровство и коррупцию. По бумагам все эти "деятель" бедные, как церковные крысы, все богатство записано на родственников. Ущучить их может исключительно тотальный аудит налоговых и их партнеров одновременно и обязательно с применением пыток. Уманский все верно говорил, потому что просчитать общую сумму убытков бюджета от воровской деятельности налоговой и таможни сравнительно несложно. Но вот, что касается конкретных случаев ... Да и, кроме сложностей с аудитом, есть еще так называемые "суды", где из черного в момент сделают белое и наоборот.
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29.05.2020 07:50 Ответить
Ну тобі яйця в двері і признаєшся що Кенеді убив. І ще - де чесних аудиторів взяти? Ну хіба що якусь міжнародну фірму найняти.
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29.05.2020 09:36 Ответить
 
 