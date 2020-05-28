ГБР проводит массовые обыски у налоговиков в рамках дела по заявлению экс-министра финансов Уманского

Сотрудники Госбюро расследований в рамках уголовного производства, которое расследуется по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского о схемах с НДС, проводят одновременно более 20 обысков в помещениях Государственной налоговой службы Украины, налоговых инспекций г. Киева, Львовской и Донецкой областей, а также по месту жительства налоговиков, которые могут быть причастны к формированию незаконного "схемного" налогового кредита, в результате чего государственный бюджет недополучил средства в особо крупных размерах.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Напомним, Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского, который публично сообщил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, а также обратился с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Уголовное производство было открыто 8 апреля по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и других платежей) уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование поручено Государственному бюро расследований.

Ранее в комментарии Цензор.НЕТ Уманский заявил, что 30 марта подал заявления в Офис Генпрокурора и в СБУ. А вместе с ними передал информацию о схемах уклонения от уплаты НДС, компаниях, которые в них задействованы.