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САП с начала года открыла до 10 дел о незаконном обогащении, подозрений пока нет, - Холодницкий

САП с начала года открыла до 10 дел о незаконном обогащении, подозрений пока нет, - Холодницкий

Специальная антикоррупционная прокуратура открыла до 10 дел о незаконном обогащении с тех пор, как начала действовать соответствующая статья УПК. Подозрения по ним еще не предъявляли, идет следствие.

Об этом глава САП Назар Холодницкий рассказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"За это время появились производства. Но о подозрениях говорить пока рано. Вы поймите правильно, этот процесс не такой, где начала действовать статья и уже на следующий день все сидят. Статья начала действовать с конца года. С этого периода у нас есть законное право расследовать возможное незаконное обогащение. Но за этот период, с которого уже начинает действовать эта статья. В ретроспективе этот закон не действует", — сказал он.

Холодницкий напомнил, что в прошлом году 65 дел пришлось закрыть из-за того, что Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание для чиновников за незаконное обогащение.

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Все эти дела сейчас "в архиве", поскольку закон не имеет обратной силы. По словам Холодницкого, что даже когда статья действует, в САП не могут заново открыть дела, которые были закрыты из-за решения КСУ.

Автор: 

Холодницкий (706) САП (2059) незаконное обогащение (146)


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Топ комментарии
+7
Вы ребята не херово устроились , ну где еще за такую работу такие бабки платят ?
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28.05.2020 18:57
+6
Так нахєра ви потрібні взагалі?
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28.05.2020 18:53
+6
САП с начала года открыла до 10 дел о незаконном обогащении, подозрений пока нет, - Холодницкий

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Странно..Наверное все подозреваемые обогащались законно.
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28.05.2020 18:57
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Так нахєра ви потрібні взагалі?
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28.05.2020 18:53 Ответить
Щоб велика зарплата регулярно капала🐸
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28.05.2020 18:55 Ответить
Шановний Ali Hasan а як ви для себе бачите строки кримінального слідства за ціми статями УК?
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28.05.2020 19:28 Ответить
САП с начала года открыла до 10 дел о незаконном обогащении, подозрений пока нет, - Холодницкий

===========================
Странно..Наверное все подозреваемые обогащались законно.
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28.05.2020 18:57 Ответить
Вы ребята не херово устроились , ну где еще за такую работу такие бабки платят ?
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28.05.2020 18:57 Ответить
В ОП🐸
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28.05.2020 18:59 Ответить
кучерявенький ,над чем ты ёрничаешь творение твоего чоколадного Аллаха
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28.05.2020 19:49 Ответить
просто це свідчить, що в Україні, насправді, немає ніякої корупції. Це все роздуто.
Безгосподарність, погане керівництво є, а корупції в таких масштабах, щоби тримати стільки відомств, виходить так - немає.
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28.05.2020 19:50 Ответить
просто це свідчить, що в Україні, насправді, немає ніякої корупції.....с этим не согласен , то что 30 лет на манеже все те же надеюсь спорить не будите ? Если не они тырят ,то тогда кто ,баба Параска ?Все и все повязаны, семейными узами ,деньгами ,связями ,должностями ........ не могут таможню победить ? а посадить человек 500 сразу и без отмазок не пробовали ? штук 100 судей на пробу ? десятка два министров ?
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28.05.2020 20:00 Ответить
ну, бачте як..НАБУ, САП працюють ну, нехай не 5, але 4 роки є. То вже можна вийти на якесь, як теперь кажуть модне слово - на плато.
А раз вони нічого не знаходять - значить - нічого і немає. А чому я маю в це не вірити?
Звичайно, ясно,що є якісь зловживання, то або вони добре сховані, або сапи не можуть розібратися. або їх - зловживань немає, або нікому те не треба - і так всьо ж харашо.
Тільки країна наша чогось сунеться кудись вниз.
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28.05.2020 20:24 Ответить
Сап сначала года попускали бульбы в луже и фсё.
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28.05.2020 18:58 Ответить
Гнати це розовощоке мурло,і відразу з"яляться підозри...йому першому...
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28.05.2020 18:59 Ответить
https://censor.net/user/468605 Ніхто його не вижене, бо призначений він кураторами і основне його завдання -не боротьба із корупцією.
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28.05.2020 19:25 Ответить
А Куда делись 150 миллиардов профицита бюджета который передал Гройсман Гончаруку в прошлом году?
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28.05.2020 19:03 Ответить
А по % долгам Украина из чьего кармана платила?
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28.05.2020 20:02 Ответить
САП с начала года открыла до 10 дел о незаконном обогащении, подозрений пока нет, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6878
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28.05.2020 19:08 Ответить
"поймите правильно" - час іде гроші капають. а може і джерельце навіть бє. Система...... .
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28.05.2020 19:17 Ответить
Знаем кто украл, знаем что, знаем где спрятал.., но не за, что зацепиться. Хазанов.
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28.05.2020 19:24 Ответить
что значит нельзя открыть дела по новой...?
что, черт возьми он такое несет...
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28.05.2020 19:34 Ответить
Им народ дал, как они просили, огромные зарплаты, льготы, премии и другие нищаки, чтоб они не брали взяток, а результату всё равно ноль - зеро. А может всё дело в качестве инищаков? Нет мотивации? А давайте теперь попробуем новую реформу - не давать им зарплаты вообще. Ноль - зеро. Поймал коррупционера - вымпел на стену, казнокрада - грамоту в буфет, оборотня - кубок на тумбочку. Я думаю с такими нищаками они быстрее начнут коррупционеров ловить. Всё дело в мотивации.
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28.05.2020 19:41 Ответить
Ну какие незаконные обогащения???? Только Подозрение - а вдруг. Имитация работы САП - подозрения!!!
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28.05.2020 19:41 Ответить
Холодницкий напомнил, что в прошлом году 65 дел пришлось закрыть из-за того, что Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Все эти дела сейчас "в архиве", поскольку закон не имеет обратной силы. По словам Холодницкого, что даже когда статья действует, в САП не могут заново открыть дела, которые были закрыты из-за решения КСУ.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Как же надо было "убить" статью,что бы КС фактически узаконил воровство.
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28.05.2020 20:00 Ответить
Ефект роботи як вхідні двері - по 100 раз можна відкривати, але не заходити.
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28.05.2020 20:09 Ответить
На тих козлів- САП виділили на утримання 1млрл 100 млн. гривень,а вони,як ніхрена не робили,так і не роблять. ПАРАЗИТИ НА ШИЇ У ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
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28.05.2020 20:41 Ответить
як казав Хазанов, усе знаєм, доказати нічого не можемо.
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28.05.2020 20:47 Ответить
 
 