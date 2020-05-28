САП с начала года открыла до 10 дел о незаконном обогащении, подозрений пока нет, - Холодницкий

Специальная антикоррупционная прокуратура открыла до 10 дел о незаконном обогащении с тех пор, как начала действовать соответствующая статья УПК. Подозрения по ним еще не предъявляли, идет следствие.

Об этом глава САП Назар Холодницкий рассказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"За это время появились производства. Но о подозрениях говорить пока рано. Вы поймите правильно, этот процесс не такой, где начала действовать статья и уже на следующий день все сидят. Статья начала действовать с конца года. С этого периода у нас есть законное право расследовать возможное незаконное обогащение. Но за этот период, с которого уже начинает действовать эта статья. В ретроспективе этот закон не действует", — сказал он.

Холодницкий напомнил, что в прошлом году 65 дел пришлось закрыть из-за того, что Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание для чиновников за незаконное обогащение.

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Все эти дела сейчас "в архиве", поскольку закон не имеет обратной силы. По словам Холодницкого, что даже когда статья действует, в САП не могут заново открыть дела, которые были закрыты из-за решения КСУ.