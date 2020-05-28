САП с начала года открыла до 10 дел о незаконном обогащении, подозрений пока нет, - Холодницкий
Специальная антикоррупционная прокуратура открыла до 10 дел о незаконном обогащении с тех пор, как начала действовать соответствующая статья УПК. Подозрения по ним еще не предъявляли, идет следствие.
Об этом глава САП Назар Холодницкий рассказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"За это время появились производства. Но о подозрениях говорить пока рано. Вы поймите правильно, этот процесс не такой, где начала действовать статья и уже на следующий день все сидят. Статья начала действовать с конца года. С этого периода у нас есть законное право расследовать возможное незаконное обогащение. Но за этот период, с которого уже начинает действовать эта статья. В ретроспективе этот закон не действует", — сказал он.
Холодницкий напомнил, что в прошлом году 65 дел пришлось закрыть из-за того, что Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание для чиновников за незаконное обогащение.
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Все эти дела сейчас "в архиве", поскольку закон не имеет обратной силы. По словам Холодницкого, что даже когда статья действует, в САП не могут заново открыть дела, которые были закрыты из-за решения КСУ.
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Странно..Наверное все подозреваемые обогащались законно.
Безгосподарність, погане керівництво є, а корупції в таких масштабах, щоби тримати стільки відомств, виходить так - немає.
А раз вони нічого не знаходять - значить - нічого і немає. А чому я маю в це не вірити?
Звичайно, ясно,що є якісь зловживання, то або вони добре сховані, або сапи не можуть розібратися. або їх - зловживань немає, або нікому те не треба - і так всьо ж харашо.
Тільки країна наша чогось сунеться кудись вниз.
что, черт возьми он такое несет...
Все эти дела сейчас "в архиве", поскольку закон не имеет обратной силы. По словам Холодницкого, что даже когда статья действует, в САП не могут заново открыть дела, которые были закрыты из-за решения КСУ.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Как же надо было "убить" статью,что бы КС фактически узаконил воровство.