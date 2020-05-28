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Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко

Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной показали семейную коллекцию картин, которая выставлена ​​в Музее Гончара, известным украинским искусствоведам и деятелям культуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

С экспозицией ознакомились директор Национального художественного музея Юлия Литвинец, украинский ученый-философ Евгений Быстрицкий, писатель-сказочник Сашко Лирник, народный артист Украины, кобзарь Тарас Компаниченко с женой Ниной, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Подчеркиваем, что это не открытие выставки, оно будет позже, когда правительством будут сняты карантинные ограничения. Здесь будет открыто для широкой общественности. Это очень важные работы художников, большинство из которых имеют непосредственное отношение к Украине. У нас есть несколько идей, как это оформить. Оно будет еще дорабатываться, и время в первой декаде июня даст нам эту возможность", - сообщил Порошенко.

"Часто малороссийский власть не разделяет мнений интеллигенции Украины, а творческая интеллигенция Украины не разделяет мнений малороссийской власти. Мы совершенно не пытались и не будем делать ничего политического. Потому что речь идет о прекрасном. Подчеркиваю, что все эти картины десятки или может сотни лет находились за пределами Украины. Все они усилиями нашей семьи были возвращены в Украину и все они являются предметом для широкого показа. Мы совершенно не собирались и не собираемся держать это ", - отметил Порошенко.

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Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко 01

Политик выразил благодарность коллективу Музея Гончара и отметил, что шокирующие кадры, как ГБР по приказу властей без каких-либо законных оснований штурмует помещение выставочного зала, только добавили музею популярности среди украинцев. "Единственное положительное, что сделала за последнюю неделю власть - это популяризирует музей. Это вошло во все новости, все узнали. К сожалению, в неположительном для Украины, но в положительном для музея смысле. И сегодня запросы на то, чтобы посетить музей выросли в десятки раз. Ну, пусть хоть так ", - иронизирует Порошенко.

Порошенко предостерег, что нынешняя власть усиливает наступление на все украинское и патриотическое. Свидетельство тому - и нападение на Музей Гончара, и сегодняшние обыски в Центре Довженко, и попытки пересмотреть Закон о языке, и попытки ревизии европейской и евроатлантической интеграции Укрпаины.

"Не иронично я воспринимаю сегодняшний обыск в Центре Довженко. Не иронично я воспринимаю факты, когда с января из государственного бюджета ни одной копейки не поступило в Центр Довженко, а они пришли с обысками. Это попытка ограбить или захватить Центр. И политически мы точно будем стоять на защите. Думаю, что это очень опасная тенденция, когда всем правоохранительным органам оставили финансирование. Прокуратуре и другим увеличили, а у культуры забрали все. Распространяют ложь и глупость. И про Украинский культурный центр, кстати, и тех, кто присоединился к его созданию. Думаю, что не случайно за последнюю неделю мы услышали, что оказывается у нас очень завышенные квоты на украинский язык в украинском искусстве, которые ввел Порошенко. Это народ ввел", - убежден пятый Президент.

Также смотрите: Активисты зафиксировали незаконную слежку за музеем Гончара. ВИДЕО

Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко 02

Порошенко отметил - создается впечатление, что других проблем кроме закона о языке власть не видит. "Они пытаются изменить закон о языке. Все у нас уже решено, только закон о языке. Очень опасно, что они сейчас подвергают суровой критике изменения в Конституцию, которые провела наша команда, по обязательности интеграции в ЕС и НАТО. Им это тоже мешает. Договорились до того, что нормы по интеграции в ЕС и НАТО мешают миру ", - констатирует Порошенко.

"В этих условиях нам надо быть вместе, нам надо любить Украину", - отметил лидер "Европейской Солидарности". Он также поблагодарил жену Марину за идею этой экспозиции.

"Я бы очень хотела, чтобы граждане Украины также смогли после отмены карантина прийти и посмотреть. Это очень важно - поднимать уровень, развивать вкус и повышать любовь и гордость за Украину ", - сказала Марина Порошенко.

Также смотрите: Герасимов о прорыве спецназа в музей Гончара: "Зеленский опустился до того, что не менее 6 раз звонил в ГБР". ВИДЕО

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Топ комментарии
+53
Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 249
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28.05.2020 19:26
+42
Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4843
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28.05.2020 19:25
+40
Зебилы, а вы зачем сменили Пороха на это зеленое уйло?
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28.05.2020 19:24
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Московські холопи яким малороси бездумно віддали владу відкрито роблять свою чорну справу.
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28.05.2020 20:11 Ответить
Долбодятлы,вас не 73 %,авсе 104 как у Плещивого Хмыря на выборах на РАБссиянском БОЛОТЕ КГБиста я рад за вас,чесна...
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28.05.2020 20:17 Ответить
Не, конечно опасная тенденция, мешки на голову не одевают и не вывозят куда нибудь.
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28.05.2020 20:19 Ответить
Это ты про деятелей культуры, которых Саакашвили с собой привёз?
Не подскажешь - на каких инструментах они играют, а может это - артисты, которые играют Дюймовочку с бицепсом 45 см?
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28.05.2020 20:31 Ответить
Эо я про кондитера с мешком.
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28.05.2020 21:14 Ответить
А я думал ты восхищаешься бицепсами саакашвилевских "деятелей культуры", которых он с собой привёз.
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28.05.2020 21:15 Ответить
Ну кто о чём а ты о свербячке.
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28.05.2020 21:42 Ответить
Скоро будут в сибирь в товарняках вывозить,но будет негде уже голосовать,выбор будет один -членин !
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28.05.2020 20:53 Ответить
не драматизируйте!! Сибирь уже астрально отошла Китаю!
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28.05.2020 21:33 Ответить
А подскажите, увозить будут в Сибиркую провинцию КНР прямо с Украинско-Китайской границы?
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28.05.2020 21:49 Ответить
Вячєслав Єлажєв, шкода що ти повернувся після деактиву за проросійську пропаганду.
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28.05.2020 20:34 Ответить
Він з тих, хто сам не розуміє, що пропагує.
Дурник, одним словом.
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28.05.2020 20:35 Ответить
Я знаю його по фейсбуку. У нього навіть зовнішність- типова російська пика. Вузькі оченята, щелепа вперед.. Мордва.\
Я мовчу про повалений паркан на фоткі за спиною і бур'яни навколо.
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28.05.2020 20:38 Ответить
Бур'ян ? Це мітка какцапа. Моя хрещена по приїзді в Крим завжди була шокована зарослями біля воріт. Кацапами невмитими називала. А от біля українських хатинок - порядки. Соняхи, мальви...
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28.05.2020 20:39 Ответить
лише в твоїй збоченій уяві.
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28.05.2020 20:40 Ответить
Лише в уяві збоченців. Повторюю спешеллі фор ю.
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28.05.2020 20:44 Ответить
Ага ! Оце така тактика лайнометів кремлівських ?
Ви не можете на фуйла ( так, так !!! ФУЙЛА, а не путина) гавкнути, тому на Петю цвірінькаєте.
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28.05.2020 20:48 Ответить
подгузники поменял сцыкло сывочолый!???))))слушаешь клоуна сывочолого и диву даешся какой тупой!!!!!
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28.05.2020 20:30 Ответить
Підгузки- то до бубочки...
Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2460
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28.05.2020 20:35 Ответить
Надел бронежилет идя в церковь , пц . . Вообще уже - тавой ,, двинулся башкой .. Интересно , что подумал Папа .. ? .
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28.05.2020 20:49 Ответить
Глава государства всё-таки, шо не так ? Это не Петя 8-ми процентный, который уже как Неуловимый Джо (который на фиг никому не сдался)
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28.05.2020 22:01 Ответить
А когда сам песпределил,чего не жалился,на опасные тенденции)))Патологическое брехло,рейтинг которого так и останется в межах арифметической похибки
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28.05.2020 20:44 Ответить
пьеро - ценитель живописи.
https://www.youtube.com/watch?v=vV8ho0vkieA
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28.05.2020 20:53 Ответить
Порошенко так схуд, неімовірно
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28.05.2020 21:09 Ответить
может заключил неудачный договор!
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28.05.2020 21:31 Ответить
Мені б щось такє підписати, бо тре 10-15 кг скинути ..
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28.05.2020 22:15 Ответить
Изменить питание и похудеешь легко . Немного силы воли и все пойдет .
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28.05.2020 23:19 Ответить
Диабетик , сел на диету . в ней ему спасение . плюс нервы .
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28.05.2020 23:11 Ответить
Зрозуміло, дякую
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28.05.2020 23:14 Ответить
вже тошнить від цього гівнюка
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28.05.2020 21:19 Ответить
Странная у него маска, с начертанными оберегами, что ли?
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28.05.2020 21:31 Ответить
Порошенко дело говорит. Есть еще настоящий президент, если что.
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28.05.2020 21:47 Ответить
А тем временем....
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Журнал «Forbes Украина» впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших украинских бизнесменов, третью строчку которого занял бывший президент страны Петр Порошенко с $1,4 млрд.
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28.05.2020 22:06 Ответить
вони гадають що після стілкох жертв укураїнців "скрутять у баранячий ріг"? ой сумніваюсь. янек теж був профффесором.
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28.05.2020 22:17 Ответить
Ближайшая осень обещает быть, мягко говоря, неспокойной. Колаборантская мразь и дальше плюет Украине в лицо. Патриоты должны быть готовы, в случае чего, поставить точку по этому поводу. Предыдущие троеточия не работают . Точка должна ставиться без поповской риторики и гуманизма.
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28.05.2020 22:51 Ответить
Петя Петя, как ты мог, позволить воссесть на троне, предателю и лжецу. Вернись. Я хочу увидеть исчезающие улыбки зебилов и летящего на юх беню с буратиной и всем его кодлом. А если бы еще портянку прихватили бы с собой, вообще была бы сказка.
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28.05.2020 23:01 Ответить
Все, зелені арештували колекцію картин Пороха. Напевно, тепер будуть розкрадати.
Усе по стопам ригів. Ті теж колись арештували колекцію стародавньої зброї. Зникла, трохи знашли в Межигіррі та у Пшонки
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28.05.2020 23:12 Ответить
завтра посли в музей Гончара прийдуть...
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29.05.2020 00:10 Ответить
вранішню інфу на цензорі фотками доповнили...
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29.05.2020 00:11 Ответить
петя у тебя было 5 лет что бы страну превратить в казку, но ты выбрал коррупцию... что ж ты теперь хочешь? что посеял как говориться... хотя да ты в 100 раз лучше чем зе-падаль!!!
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29.05.2020 01:10 Ответить
мда... боюсь представить, что такой лохторат нам выберет в следующий раз.
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29.05.2020 08:15 Ответить
Бреше як дихає. Зеленський успадкував підлючий шоколадний серпентарій - тепер не знає де ногу поставити.
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29.05.2020 01:33 Ответить
там же все новые лица. и парикмахер с поваром, и визажист с тамадой. а в кабмине сплошной квартал. шоколадный серпентарий в твоём больном воображении остался.
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29.05.2020 08:11 Ответить
+++++
Треба розголос !

*******
Петя такий класний ... неформальний.
У Марини туфлі хороші.
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29.05.2020 05:44 Ответить
Наш поступ: крок від комунозрадників "ГРУ́ПА 239" , Мафіозного казнокрада Кучми , Ющенка, який займався усім крім посади Президента вставляв вікна в Батурині, завгара Йолки будівника двох Версалей з хонкою, бариги Порошенка, і , як апофігей дегенерації влади - тупа зелена сопля і її вуличні друзі. Країна - дупа.
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29.05.2020 07:46 Ответить
барыга - это торговец краденым и наркотой, чтоб ты знал.
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29.05.2020 18:12 Ответить
Влада ненавидить Порошенка за те , що він не дозволяє їй зраджувати національні інтереси на користь ворога . Добре що цивілізований світ на боці України .
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29.05.2020 07:55 Ответить
Обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара й атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 496
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29.05.2020 08:08 Ответить
Пацани з ДБР попали в музей, перший раз в житті. Культурний рост.
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29.05.2020 08:33 Ответить
А Пєтя коли був в музеї?)))
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29.05.2020 09:07 Ответить
Треба вже дивитися правді у очі - поки не повернемо Пороxа назад у Президентське крісло, у України немає майбутнього
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29.05.2020 08:33 Ответить
Сомлі розпустив аж до колін. Такий самий поціновувач картин як і Яник з Пшонкою. А в Іспанію на вілу скільки вивіз? Новий дивіз Пєті : картини, мова, бабло!
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29.05.2020 09:05 Ответить
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