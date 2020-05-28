Директора "Укркинохроники" Хорошилову уволят, "расследование и суды тоже будут", - "слуга народа" Ткаченко

Директор государственного предприятия "Укркинохроника" Алина Хорошилова будет уволена с должности, также будет проведено расследование ее деятельности.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Запланированная на сегодня рабочая группа по ситуации по хищению имущества государственных киностудий таки состоялась. Были представители всех правоохранительных органов, Министерства юстиции, Министерства культуры и информационной политики, Госкино и других. У всех депутатов нашего комитета позиция одна - киностудии нужно вернуть обратно государству. Виновных - привлечь к ответственности, в том числе уголовной. В Минкультуры, кстати, сообщили, что директора "Укркинохроника" Алину Хорошилову уволят с должности. Расследование и суды тоже будут", - написал Ткаченко.

По его словам, у членов комитета и соответствующих профильных ведомств есть достаточно оснований считать, что за отводом территории "Укркинохроники" под застройку стоит застройщик Денис Комарницкий.

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"Громче всех кричит именно вор. У нас есть достаточно оснований считать, что за отводом территории "Укркинохроники" под застройку очередными высотками стоит известный в узких кругах застройщик Денис Комарницкий. Частый гость в КГГА, которого недавно видели в компании с главой аудит-службы Геннадием Плисом. Уверен, что своими обвинениями в рейдерстве они пытаются убить двух зайцев: прикрыть преступную деятельность на киностудиях и дискредитировать меня. Таким образом пытаются повлиять на результаты праймериз в "Слуге народа" и выборы мэра в Киеве. Все эти действия - часть коррумпированного плана", - убежден депутат.

Глава парламентского комитета добавил, что правоохранительные органы дадут оценку действиям руководства "Укркинохроники".

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"Правоохранительные органы найдут ответы, как могли среди бела дня украсть у государства территорию двух киевских киностудий. И тех, кто за это должен нести ответственность, включая бывших чиновников Минкульта и настоящих рейдеров. Мы планируем найти путь возвращения киностудий к профильной деятельности, а не отдать в руки застройщиков", - добавил Ткаченко.