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Директора "Укркинохроники" Хорошилову уволят, "расследование и суды тоже будут", - "слуга народа" Ткаченко

Директора

Директор государственного предприятия "Укркинохроника" Алина Хорошилова будет уволена с должности, также будет проведено расследование ее деятельности.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Запланированная на сегодня рабочая группа по ситуации по хищению имущества государственных киностудий таки состоялась. Были представители всех правоохранительных органов, Министерства юстиции, Министерства культуры и информационной политики, Госкино и других. У всех депутатов нашего комитета позиция одна - киностудии нужно вернуть обратно государству. Виновных - привлечь к ответственности, в том числе уголовной. В Минкультуры, кстати, сообщили, что директора "Укркинохроника" Алину Хорошилову уволят с должности. Расследование и суды тоже будут", - написал Ткаченко.

По его словам, у членов комитета и соответствующих профильных ведомств есть достаточно оснований считать, что за отводом территории "Укркинохроники" под застройку стоит застройщик Денис Комарницкий.

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"Громче всех кричит именно вор. У нас есть достаточно оснований считать, что за отводом территории "Укркинохроники" под застройку очередными высотками стоит известный в узких кругах застройщик Денис Комарницкий. Частый гость в КГГА, которого недавно видели в компании с главой аудит-службы Геннадием Плисом. Уверен, что своими обвинениями в рейдерстве они пытаются убить двух зайцев: прикрыть преступную деятельность на киностудиях и дискредитировать меня. Таким образом пытаются повлиять на результаты праймериз в "Слуге народа" и выборы мэра в Киеве. Все эти действия - часть коррумпированного плана", - убежден депутат.

Глава парламентского комитета добавил, что правоохранительные органы дадут оценку действиям руководства "Укркинохроники".

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"Правоохранительные органы найдут ответы, как могли среди бела дня украсть у государства территорию двух киевских киностудий. И тех, кто за это должен нести ответственность, включая бывших чиновников Минкульта и настоящих рейдеров. Мы планируем найти путь возвращения киностудий к профильной деятельности, а не отдать в руки застройщиков", - добавил Ткаченко.

Директора Укркинохроники Хорошилову уволят, расследование и суды тоже будут, - слуга народа Ткаченко 01Директора Укркинохроники Хорошилову уволят, расследование и суды тоже будут, - слуга народа Ткаченко 02

Автор: 

кино (1535) Ткаченко Александр (429) увольнение (2671)


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Топ комментарии
+16
Это чмо ради 7,5 га. земельки в центре Одессы у моря и по заказу хозяина Бени втихую прихватил и дерибанит Одесскую киностудию. И все органы вдруг резко ослепли.
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28.05.2020 20:01
+11
"Громче всех кричит именно вор." Источник: https://censor.net/n3198694

За цією логікою "СН", ЗЕ!, ДБР, ОГПУ Вєнєдіктової винні в такій кількості злочинів, що дай Боже порахувати!
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28.05.2020 20:06
+10
Ткаченко? Це той, що махінаціями відтиснув собі "Одеську кіностудію"?
Не вірю зеленому, з беніного Г+Г
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28.05.2020 20:18
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Это чмо ради 7,5 га. земельки в центре Одессы у моря и по заказу хозяина Бени втихую прихватил и дерибанит Одесскую киностудию. И все органы вдруг резко ослепли.
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28.05.2020 20:01 Ответить
Ну если депутат Убежден , то это ничего еще не Значит . Нужно убедить прокуратуру, суды майстров и подмастерьев , а вот тогда на утверждение и в Архив.
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28.05.2020 19:54 Ответить
Ау!А Одесская киностудия как??? Уберите свои клешни!!! Оставьте её в покое!!!! Твари ненажерливые!!!!
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28.05.2020 20:06 Ответить
"Громче всех кричит именно вор." Источник: https://censor.net/n3198694

За цією логікою "СН", ЗЕ!, ДБР, ОГПУ Вєнєдіктової винні в такій кількості злочинів, що дай Боже порахувати!
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28.05.2020 20:06 Ответить
Двуличное животное,как и все зебобики
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28.05.2020 20:10 Ответить
"У всех депутатов нашего комитета позиция одна - киностудии нужно вернуть обратно государству." - За эти слова просто рукоплещу!
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28.05.2020 20:13 Ответить
Ткаченко=Геббельс.
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28.05.2020 20:13 Ответить
Верим стократ продажному Ткаченко!
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28.05.2020 20:28 Ответить
Не дотягивает оно до Геббельса, хоть и пользуется его лекалами. Мелкое чмо
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28.05.2020 20:43 Ответить
А вообще пора отказываться от моратория на смертную казнь для казнокрадов и коррупиционеров. Европа подождёт. Давайте уничтожим коррумпированную пошесть из-за которой богатая Украина бедная, а потом белых и пушистых нас в Европу заберут с руками и ногами ещё и денег дадут.
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28.05.2020 20:18 Ответить
Ткаченко? Це той, що махінаціями відтиснув собі "Одеську кіностудію"?
Не вірю зеленому, з беніного Г+Г
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28.05.2020 20:18 Ответить
От вэсна прыйде - и суды будут, и посадки, и уволят усех и т.д. и т.п.
Дета я уже такое слышал и видел - вроде, на биллбордах.

От тикы вэсны почекайтэ, бобики.
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28.05.2020 20:30 Ответить
Ткаченко - это который отжал у одесской киностудии землю и купил на Трухановом острове в Киеве особняк, проходивший в репортаже о коррупции?

О да!!! Этот человек имеет полное право рассказывать о том, что можно, а что нельзя.
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28.05.2020 21:47 Ответить
Ворюги, барыги и мародеры зеленомойские!
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28.05.2020 21:55 Ответить
Почитайте коли вона очолила Укркінохроніку.
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28.05.2020 23:21 Ответить
 
 