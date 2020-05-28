Член правления "ПриватБанка" Сульжик об отмене конкурса на главу "Укрнафты": от кровавой битвы менеджеров выиграл только один олигарх
Член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик прокомментировал ситуацию, сложившуюся в "Укрнафте" в связи с отменой конкурса на должность председателя компании.
Об этом Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый профессионал, назначенный на руководящую должность в государственных компаниях в результате открытых, международных конкурсов - это победа. Очередной кулуарный договорняк - поражение. Не важно, какими благими намерениями руководствовались те, кто отменил прозрачный конкурс на главу Укрнафты - важно, что проиграла Украина", — считает он.
По мнению Сульжика, отмена конкурса нанесла серьезный удар по всей системе корпоративного управления, которую с таким трудом выстраивала и защищала новая Украина.
"Олигархам набсоветы не нужны, тем более независимые. Зачем, если цель просто ставить своих людей "на потоки"?" — написал он.
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Сульжик предполагает, что участники конфликта в "Укрнафте" рассчитывали на другой результат.
В битве на ножах в телефонной будке не бывает победителя и проигравшего - есть только окровавленные. А выиграл от кровавой битвы менеджеров только один олигарх, сохранивший свой контроль над Укрнафтой. Надеюсь, что временно", — подытожил он.
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Как сообщалось, набсовет "Укрнафты" 20 мая решил прекратить конкурсный отбор председателя правления и назначил на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы правления с мая 2019 года. Инициаторами такого решения стали представители миноритарных акционеров, представляющие Игоря Коломойского и партнеров.
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бизнес, ничего личного, он вложился в выборы, надо вернуть и получить прибыль
вот так несколько олигархов и и терроризируют всю Украину
а ты дебил, что этого не знаешь ?
Украинские госкомпании, отраслевые монстры постепенно переходят под контроль даже не укр олигархов, а под реальное управление "западных партнеров" - Нафтогаз, НБУ, Укрпочта.... Те государство лишается реальных рычагов управления экономикой, финансами и в результате - страной. Наиболее важные рычаги изымают изпод контроля туземцев.