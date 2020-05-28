РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11802 посетителя онлайн
Новости
3 144 23

Член правления "ПриватБанка" Сульжик об отмене конкурса на главу "Укрнафты": от кровавой битвы менеджеров выиграл только один олигарх

Член правления

Член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик прокомментировал ситуацию, сложившуюся в "Укрнафте" в связи с отменой конкурса на должность председателя компании.

Об этом Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый профессионал, назначенный на руководящую должность в государственных компаниях в результате открытых, международных конкурсов - это победа. Очередной кулуарный договорняк - поражение. Не важно, какими благими намерениями руководствовались те, кто отменил прозрачный конкурс на главу Укрнафты - важно, что проиграла Украина", — считает он.

По мнению Сульжика, отмена конкурса нанесла серьезный удар по всей системе корпоративного управления, которую с таким трудом выстраивала и защищала новая Украина.

"Олигархам набсоветы не нужны, тем более независимые. Зачем, если цель просто ставить своих людей "на потоки"?" — написал он.

Читайте также: Инициаторами отмены конкурса на главу "Укрнафты" стали представители Коломойского, – член набсовета

Сульжик предполагает, что участники конфликта в "Укрнафте" рассчитывали на другой результат.

В битве на ножах в телефонной будке не бывает победителя и проигравшего - есть только окровавленные. А выиграл от кровавой битвы менеджеров только один олигарх, сохранивший свой контроль над Укрнафтой. Надеюсь, что временно", — подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Член правления "ПриватБанка" Сульжик об "антиКоломойском" законе: "Это победа в сражении, но война продолжается"

Как сообщалось, набсовет "Укрнафты" 20 мая решил прекратить конкурсный отбор председателя правления и назначил на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы правления с мая 2019 года. Инициаторами такого решения стали представители миноритарных акционеров, представляющие Игоря Коломойского и партнеров.

Член правления ПриватБанка Сульжик об отмене конкурса на главу Укрнафты: от кровавой битвы менеджеров выиграл только один олигарх 01
Член правления ПриватБанка Сульжик об отмене конкурса на главу Укрнафты: от кровавой битвы менеджеров выиграл только один олигарх 02

Автор: 

Коломойский (1790) наблюдательный совет (101) Укрнафта (198) Сульжик (26)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
угадайте как зовут олигарха) Я подскажу
ко - ла ла ла
мо - ла ла ла
й -ла ла ла
ски - ла ла ла
й - ла ла ла
показать весь комментарий
28.05.2020 20:08
+3
І не кажіть! На святе зазіхнули! У Бєні і так скрутні часи настали - недоотримує свої надприбутки, а тут ще таке!
показать весь комментарий
28.05.2020 20:14
+2
Бенине корито слямзить!?
показать весь комментарий
28.05.2020 20:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бенине корито слямзить!?
показать весь комментарий
28.05.2020 20:07 Ответить
І не кажіть! На святе зазіхнули! У Бєні і так скрутні часи настали - недоотримує свої надприбутки, а тут ще таке!
показать весь комментарий
28.05.2020 20:14 Ответить
угадайте как зовут олигарха) Я подскажу
ко - ла ла ла
мо - ла ла ла
й -ла ла ла
ски - ла ла ла
й - ла ла ла
показать весь комментарий
28.05.2020 20:08 Ответить
Ой, а кто это сделал?
показать весь комментарий
28.05.2020 20:11 Ответить
а чего другим можно так, а Коломойскому незя?))
бизнес, ничего личного, он вложился в выборы, надо вернуть и получить прибыль
вот так несколько олигархов и и терроризируют всю Украину
показать весь комментарий
28.05.2020 20:12 Ответить
Крадуть беніто-зелені
показать весь комментарий
28.05.2020 20:14 Ответить
А гарант Бенито Мусорини!?
показать весь комментарий
28.05.2020 20:23 Ответить
"Каждый профессионал, назначенный на руководящую должность в государственных компаниях в результате открытых, международных конкурсов - это победа.....у нас на всех должностях профффффессионалы , покажите где победа ?
показать весь комментарий
28.05.2020 20:18 Ответить
президент - профессионал
показать весь комментарий
28.05.2020 20:27 Ответить
Член правління "ПриватБанку" Сульжик про скасування конкурсу на главу "Укрнафти": від кривавої битви менеджерів виграв тільки один олігарх - Цензор.НЕТ 9510
показать весь комментарий
29.05.2020 13:27 Ответить
Государство, у которого 50%+1 акция, пролетает мимо кассы, на которой сидит Беня!
показать весь комментарий
28.05.2020 20:19 Ответить
Ну не знаю, как насчет бени, пеця уже после гудка самый богатый. Интересно када он успел. Ведь всю жизнь на госдолжностях?😮
показать весь комментарий
28.05.2020 20:22 Ответить
кацапы красивый рейтинг нарисовали )))
показать весь комментарий
28.05.2020 20:28 Ответить
Огенты кремля? Да?
показать весь комментарий
28.05.2020 20:30 Ответить
Да.

а ты дебил, что этого не знаешь ?
показать весь комментарий
28.05.2020 20:31 Ответить
А ты умный? Скажи ка умный, как же так что пеця, патриот и торговый портнер всю жизнь на госдолжностях милиалером стал?
показать весь комментарий
28.05.2020 20:38 Ответить
ты уже тысячный дебил, которому я должен объяснять, что чиновнику не запрещено владеть акциями
показать весь комментарий
28.05.2020 20:42 Ответить
Бу га га. Акции на млрд$? А говорят дебилы это зебилы. Соя ты смешён в своих потугах😷
показать весь комментарий
28.05.2020 20:46 Ответить
Шел 2024й год, в стране по прежнему задница а зебилы продолжали во всем обвинять "петю".
показать весь комментарий
28.05.2020 20:49 Ответить
А я понял. Пеця нас из жепы вывел в 19, и мы все разбогатели. Ну не все, но пеця точно. Аж после гудка. поднялся. Да соя? 😷
показать весь комментарий
28.05.2020 20:53 Ответить
Главное, что народ от этого всего ещё в большей жопе.
показать весь комментарий
28.05.2020 20:28 Ответить
Сульжик выдает желаемое за действительное. Кто заберет Укрнафту у Бени? Зеленский? Быстрее Илон Маск переедет на ПМЖ в Украину.
показать весь комментарий
28.05.2020 21:03 Ответить
Каждый профессионал, назначенный на руководящую должность в государственных компаниях
Украинские госкомпании, отраслевые монстры постепенно переходят под контроль даже не укр олигархов, а под реальное управление "западных партнеров" - Нафтогаз, НБУ, Укрпочта.... Те государство лишается реальных рычагов управления экономикой, финансами и в результате - страной. Наиболее важные рычаги изымают изпод контроля туземцев.
показать весь комментарий
28.05.2020 21:07 Ответить
 
 