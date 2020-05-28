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В Киеве 2000 аграриев протестовали против "квот Фирташа" и монополии на рынке минудобрений

В Киеве аграрии вышли под Кабмин и Офис президента с протестом против введения квот на импорт минеральных удобрений. Аналогичные акции проходят в других городах.

Как передает Цензор.НЕТ, примерно 2000 фермеров требовали заблокировать инициативу Министерства экономики о квотировании физических объемов импорта. По мнению аграриев, это приведет к укреплению монополии химзаводов олигарха Дмитрия Фирташа и повышению стоимости минудобрений для сельхозпроизводителей.

"Удобрения занимают в себестоимости продукции до 30%. Хлеб подорожает, поэтому это касается всех граждан Украины. В условиях введения рынка земли, непростой погодной ситуации, сложного доступа к финансированию тянуть средства на дорогие удобрения – это преступление", – заявил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

С 2010 года холдинг Фирташа Ostchem владеет основными заводами по производству азотных удобрений в Украине. Начавшаяся в 2014 году либерализация открыла украинский рынок для производителей из стран ЕС, Северной Африки, Турции, Казахстана, Грузии, Беларуси и других стран. Импорт остановил рост цен на удобрения, стоимость которых на 20-30% превышает среднемировую. В случае же введения квот продукция заводов Фирташа будет безальтернативной. "Монополист сегодня покрывает до 80% внутреннего рынка. Пользуясь своим положением, он сумеет создать искусственный дефицит и ажиотаж, что может поднять цену на удобрения в три раза", – сообщил заместитель председателя Всекраинской аграрной рады Денис Марчук.

Кроме того, по его мнению, ограничение импорта удобрений из стран ЕС может спровоцировать зеркальные действия со стороны стратегических партнеров Украины: "Нам нужно сегодня наращивать экспорт своей продукции, увеличивать квоты. А Кабмин как будто и не думает о последствиях".

Фермеры передали обращение в Кабмин и Офис президента и устроили символический сбор денег для руководителей Минэкономики. "Сколько еще нам нужно выходить на акции, чтобы убедить их не вредить своим же гражданам, лишь бы хорошо было олигарху", – заявил фермер из Хмельницкого Игорь Гай.

Акцию организовали крупнейшие аграрные ассоциации Украины: Украинский клуб аграрного бизнеса, Всеукраинский конгресс фермеров, Всеукраинская аграрная рада, Аграрный союз Украины, Агро-Продовольственная Рада.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики заявила о намерениях ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из ЕС, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на 3 года.

В 2019-м Антимонопольный комитет признал группу компаний Ostchem монополистом, злоупотребляющим своим монопольным положением и получающим сверхприбыли за счет завышенной стоимости удобрений.

В Киеве 2000 аграриев протестовали против квот Фирташа и монополии на рынке минудобрений 01
В Киеве 2000 аграриев протестовали против квот Фирташа и монополии на рынке минудобрений 02
В Киеве 2000 аграриев протестовали против квот Фирташа и монополии на рынке минудобрений 03
В Киеве 2000 аграриев протестовали против квот Фирташа и монополии на рынке минудобрений 04

Автор: 

квоты (169) Фирташ (1057) минеральные удобрения (21) фермер (186)


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Топ комментарии
+11
Нагадайте, за кого ці аграрії голосували?
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28.05.2020 20:19
+6
це 2000 президентів!!! І це істи на, друже!!!
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28.05.2020 20:23
+3
Это собрались те, кого устраивает распродажа земли украинской? Если они "За преступный закон" о продаже с/х земель, то пусть Фирташ их самих купит и продаст сто раз - таких не поддерживаю.
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28.05.2020 20:35
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Нагадайте, за кого ці аграрії голосували?
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28.05.2020 20:19 Ответить
це 2000 президентів!!! І це істи на, друже!!!
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28.05.2020 20:23 Ответить
голосували за чмошніка який мав їздити на роботу велосипедом.А він (яка несподіванка!) їх усіх наіпав і відосікі пише не з веловипеда а з Тесла.
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28.05.2020 21:09 Ответить
Была такая фотожаба : женщина с грудным ребенком грустная сидит у чинушы.чинуша говорит - мало ли что преЗЕдент говорил... пафосно говорят обычно после рыбалки,до и после секса,перед выборами
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28.05.2020 21:32 Ответить
Нужно было за этого?
"Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ на суде в Австрии заявил, что в мае 2014 года встречался с кандидатом в президенты Петром Порошенко и лидером парии УДАР Виталием Кличко в Вене."
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29.05.2020 10:42 Ответить
Правильно делают. Квоты на импорт удобрений нужны для лобирования российских интересов.
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28.05.2020 20:22 Ответить
не знаю, шо то за жлобы там протестуют, но вот лично знаю одного агрария - мужик построил себе СЕС, ездит на Тесле и не последний ... без соли доедает
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28.05.2020 20:26 Ответить
Это собрались те, кого устраивает распродажа земли украинской? Если они "За преступный закон" о продаже с/х земель, то пусть Фирташ их самих купит и продаст сто раз - таких не поддерживаю.
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28.05.2020 20:35 Ответить
Фирташ - это водитель Семена Могилевича.
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28.05.2020 20:52 Ответить
Кабмин как будто и не думает о последствиях".(с)
Это ключевая фраза статьи.
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28.05.2020 21:27 Ответить
Тут нема ничего удивительного.вспомните встречу олигархов с слугой перед карантином -- будешь должен ! Теперь зарплата 5К это не бедность а хлеб будет близок к 20 за буханку вместо 12 в атб ...... здобулы
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28.05.2020 21:29 Ответить
 
 