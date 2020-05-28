В Киеве 2000 аграриев протестовали против "квот Фирташа" и монополии на рынке минудобрений

В Киеве аграрии вышли под Кабмин и Офис президента с протестом против введения квот на импорт минеральных удобрений. Аналогичные акции проходят в других городах.

Как передает Цензор.НЕТ, примерно 2000 фермеров требовали заблокировать инициативу Министерства экономики о квотировании физических объемов импорта. По мнению аграриев, это приведет к укреплению монополии химзаводов олигарха Дмитрия Фирташа и повышению стоимости минудобрений для сельхозпроизводителей.

"Удобрения занимают в себестоимости продукции до 30%. Хлеб подорожает, поэтому это касается всех граждан Украины. В условиях введения рынка земли, непростой погодной ситуации, сложного доступа к финансированию тянуть средства на дорогие удобрения – это преступление", – заявил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

С 2010 года холдинг Фирташа Ostchem владеет основными заводами по производству азотных удобрений в Украине. Начавшаяся в 2014 году либерализация открыла украинский рынок для производителей из стран ЕС, Северной Африки, Турции, Казахстана, Грузии, Беларуси и других стран. Импорт остановил рост цен на удобрения, стоимость которых на 20-30% превышает среднемировую. В случае же введения квот продукция заводов Фирташа будет безальтернативной. "Монополист сегодня покрывает до 80% внутреннего рынка. Пользуясь своим положением, он сумеет создать искусственный дефицит и ажиотаж, что может поднять цену на удобрения в три раза", – сообщил заместитель председателя Всекраинской аграрной рады Денис Марчук.

Кроме того, по его мнению, ограничение импорта удобрений из стран ЕС может спровоцировать зеркальные действия со стороны стратегических партнеров Украины: "Нам нужно сегодня наращивать экспорт своей продукции, увеличивать квоты. А Кабмин как будто и не думает о последствиях".

Фермеры передали обращение в Кабмин и Офис президента и устроили символический сбор денег для руководителей Минэкономики. "Сколько еще нам нужно выходить на акции, чтобы убедить их не вредить своим же гражданам, лишь бы хорошо было олигарху", – заявил фермер из Хмельницкого Игорь Гай.

Акцию организовали крупнейшие аграрные ассоциации Украины: Украинский клуб аграрного бизнеса, Всеукраинский конгресс фермеров, Всеукраинская аграрная рада, Аграрный союз Украины, Агро-Продовольственная Рада.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики заявила о намерениях ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из ЕС, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на 3 года.

В 2019-м Антимонопольный комитет признал группу компаний Ostchem монополистом, злоупотребляющим своим монопольным положением и получающим сверхприбыли за счет завышенной стоимости удобрений.







