Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реформу здравоохранения, приватизацию и меры по стимулированию экономики. ФОТО

В четверг, 28 мая, состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с послами стран Большой семерки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Участники встречи обсудили ситуацию с преодолением пандемии COVID-19, одобренную Кабинетом Министров Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса, продолжение медицинской реформы в Украине, сотрудничество Украины с МВФ и другие актуальные вопросы сотрудничества.

Шмыгаль подчеркнул, что пандемия коронавируса дала определенный импульс украинским реформам, в первую очередь реформе здравоохранения. "В условиях пандемии - это та реформа, потребность в которой и недостатки которой проявились больше всего. Реформа медицины должна быть завершена с помощью наших международных партнеров, но коронакризис показал ошибки, которые были допущены при предварительных расчетах этой реформы, поэтому мы перечисляем и тарифы с НСЗУ, и пакеты услуг. Если инфекционная больница не имеет больных, это не значит, что врачи не должны получать зарплаты. Еще одна проблема - это психиатрия и туберкулезные диспансеры. Все это требует отдельного внимания и отдельных расчетов, поэтому второй этап реформы может растянуться во времени. И мы будем просить поддержать нас в реализации этой реформы", - заявил премьер.

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Также, по его словам, сегодня на повестке дня стоят те реформы, которые предоставят толчок и облегчат экономическое развитие. "Это реформа таможни, реформа налогообложения малого и микробизнеса. Нам также надо делать, как мы это называем "регуляторную гильотину" - реформу по дерегуляции, чтобы всячески облегчить работу малого бизнеса ", - отметил глава правительства.

Премьер также заявил, что сегодня на повестке дня стоит вопрос приватизации. "Но вопрос в цене, за которую можно приватизировать во время кризиса предприятия. ТОП-10 предприятий уже подготовлены к приватизации в июне. Например, уже можно объявлять о продаже гостиницы "Днепр", но какой будет ее цена во время кризиса, когда гостиничный бизнес не работает? Конечно мы будем анализировать, в какое время выставлять ТОП-предприятия на продажу, но так называемая малая приватизация будет происходить по плану, независимо от кризиса ", - заявил Шмыгаль.

Говоря о финансовой или индустриальной поддержке крупных промышленных предприятий с большой долей государственной собственности, Шмыгаль отметил, что есть идея воспользоваться этим, как одним из инструментов разогрева экономики и развития промышленности. "Мы намерены увеличить финансирование и заказы в промышленной сфере, оборонной сфере уже в этом году для того, чтобы сохранить рабочие места, а также дать возможность работать сопутствующим бизнесам. Это одна из частей нашего большого плана выхода из экономического кризиса ".

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Также премьер-министр поблагодарил "всех доноров и все страны Большой семерки за поддержку и помощь в реализации реформы децентрализации", напомнив, что вчера на заседании правительства было завершено формирование перспективных планов образования территорий общин для всех областей Украины.