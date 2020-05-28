Чтобы предъявить полицейским из Кагарлыка подозрение по статье "пытки", нужно получить дополнительные доказательства, - первый замглавы ГБР Бабиков

Уголовное производство относительно полицейских из Кагарлыка расследуется Госбюро расследований по трем статьям Уголовного кодекса, но подозрение правоохранителям пока предъявлено по двум из них – "Изнасилование, совершенное группой лиц" и "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".

Вопрос о предъявлении подозрения по статье "Пытки" будет решен после того, как следствие получит дополнительные доказательства, а также результаты судебно-медицинской экспертизы. Об этом Цензор НЕТ сообщил первый замглавы ГБР Александр Бабиков, которого мы попросили прокомментировать информацию о том, что из текста подозрения статья о пытках исчезла.

"Статья о пытках никуда не исчезала, все расследуется. Но чтобы обоснованно объявить о подозрении, нужны доказательства, в том числе результаты экспертизы. Как только следствие получит информацию по судебно-медицинской экспертизе, будет принято процессуальное решение и по пыткам, и по другим эпизодам. Это будет в ближайшее время", - объяснил он.

Бабиков также отметил, что следствие продолжает проверять причастность полицейских к другим преступлениям.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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