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Новости Силовики
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Чтобы предъявить полицейским из Кагарлыка подозрение по статье "пытки", нужно получить дополнительные доказательства, - первый замглавы ГБР Бабиков

Чтобы предъявить полицейским из Кагарлыка подозрение по статье

Уголовное производство относительно полицейских из Кагарлыка расследуется Госбюро расследований по трем статьям Уголовного кодекса, но подозрение правоохранителям пока предъявлено по двум из них – "Изнасилование, совершенное группой лиц" и "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".

Вопрос о предъявлении подозрения по статье "Пытки" будет решен после того, как следствие получит дополнительные доказательства, а также результаты судебно-медицинской экспертизы. Об этом Цензор НЕТ сообщил первый замглавы ГБР Александр Бабиков, которого мы попросили прокомментировать информацию о том, что из текста подозрения статья о пытках исчезла.

"Статья о пытках никуда не исчезала, все расследуется. Но чтобы обоснованно объявить о подозрении, нужны доказательства, в том числе результаты экспертизы. Как только следствие получит информацию по судебно-медицинской экспертизе, будет принято процессуальное решение и по пыткам, и по другим эпизодам. Это будет в ближайшее время", - объяснил он.

Бабиков также отметил, что следствие продолжает проверять причастность полицейских к другим преступлениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изнасилование в кагарлыкской полиции было местью за нежелание находиться в отношениях с одним из подозреваемых, - адвокат Мельниченко

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Также читайте: Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады

Автор: 

изнасилование (915) правоохранительные органы (2967) пытки (832) силовики (2797) ГБР (2966) Бабиков (76)


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Топ комментарии
+47
О каг!!!
Шоб сфабриковать дело против Пороха достаточно липовых показаний Портнова и краденных из музея документов.

А шоб гаказать аваковских насильников, надо, шоб они еще раз при свидетелях кого-то изнасиловали.

Ну такое вот зеленое правосудие и ГБР.
Правоохранители сами избрали свой путь - их будут просто сразу убивать на месте, чтобы потом не было всего этого цирка.
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28.05.2020 20:43
+37
А противогаз в крови жертвы -это не доказательства? Сделай еще ДНК анализ. Психопатам - рептилоидам всегда мало доказательств, чтобы посадить маньяков в погонах.И кстати, почему нет видеокамер в участке? При таких конченых сотрудниках видеокамеры должны быть и в туалете.
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28.05.2020 20:51
+24
мусорню уже отмазывают?
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28.05.2020 21:02
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Следственный эксперимент будут на манекене проводить или позуват потерпевшую свидетельницу, шоб так сказать подтвердить чистоту эксперимента?
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28.05.2020 20:41 Ответить
А противогаз в крови жертвы -это не доказательства? Сделай еще ДНК анализ. Психопатам - рептилоидам всегда мало доказательств, чтобы посадить маньяков в погонах.И кстати, почему нет видеокамер в участке? При таких конченых сотрудниках видеокамеры должны быть и в туалете.
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28.05.2020 20:51 Ответить
Я совершенно не понимаю почему в 21 веке 20- год на дворе а допрашивают по кабинетам... Должна быть отдельная комната с камерами где всегда можно просмотреть как ведётся допрос задержанного... Потом почему опознание происходит не через темное стекло где не видно свидетеля, да что за дикарство в конце концов
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28.05.2020 22:43 Ответить
Это где-то 21 век, а не у нас. Им так выгодно не идти в ногу со временем.
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28.05.2020 22:53 Ответить
Этотнадо спрашивать с Авакова
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28.05.2020 23:32 Ответить
Надо было заснять Пытки и Изнасилование , а то как то не по ментовски , недоработка.
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28.05.2020 20:41 Ответить
эх, не знаете вы толк в ролевых играх
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28.05.2020 20:43 Ответить
А какая разница? Тих виродків-мусорів треба просто вивести на вулицю до людей і забити до смерті камінням чи палицями! Без дополнітєльних доказатєльств!
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28.05.2020 21:13 Ответить
А з Аваковим все погодили?
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28.05.2020 20:42 Ответить
Значить, одна стаття в мінус... А стаття за згвалтування?
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28.05.2020 20:42 Ответить
А то таке !
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28.05.2020 20:50 Ответить
А пусть докажет, что не она их.
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29.05.2020 07:27 Ответить
О каг!!!
Шоб сфабриковать дело против Пороха достаточно липовых показаний Портнова и краденных из музея документов.

А шоб гаказать аваковских насильников, надо, шоб они еще раз при свидетелях кого-то изнасиловали.

Ну такое вот зеленое правосудие и ГБР.
Правоохранители сами избрали свой путь - их будут просто сразу убивать на месте, чтобы потом не было всего этого цирка.
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28.05.2020 20:43 Ответить
Герхард, а может она сама дала, не кончила решила так отомстить))))
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28.05.2020 20:51 Ответить
колхоз , а ты и в натуре с колхоза - дала в ментовке или опорнике ага , по согласию ?
ты сам не с мусорских ?
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28.05.2020 21:18 Ответить
Когда кого то из твоих родственников, не дай бог случится что их изнасилуют, к м морским побежишь или в сизо к авторитетам. Можешь не отвечать ибо в сизо к автортетам все равно Мусорские садят. Так соси и не отвлекайся
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03.06.2020 23:33 Ответить
Где вас таких разводят...
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28.05.2020 21:21 Ответить
В Кагарлыцком отстойнике.
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28.05.2020 22:52 Ответить
Надо чтобы следственный эксперимент делали на Авакове - тогда может что-то в полиции измениться 😀😀😀
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28.05.2020 23:33 Ответить
все закінчиться сексом за згодою ...
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28.05.2020 20:44 Ответить
А згвалтовану оштрафують за простітуції.
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28.05.2020 20:46 Ответить
все закінчиться судом Лінча і повішеними мусорами.І не двома.
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28.05.2020 21:15 Ответить
Суд ограничется условкой,дальше востановление и выплаты компенсаций от Украины.Можно не продолжать.Это вс 25 лет один сценарий.
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28.05.2020 20:48 Ответить
за то мне за самозащиту сломал челюсть г..ну 3 года условно потому что у него папа мусор вонючий
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28.05.2020 20:51 Ответить
А ты налоги все заплатил, честный шо ты капец? Вот мусору мусора и попадаються
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28.05.2020 20:58 Ответить
а при чем налоги?!!!тут криминал!!!и да заплатил!щас снялся с чп нереально тянуть работаю в европе трачу валюту тут какие вопросы?!
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28.05.2020 22:17 Ответить
Якітрба докази, якщо достатньо зламати двері райвідділку?
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28.05.2020 20:49 Ответить
По ходу сама дала, а потом решила бабло скосить))))
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28.05.2020 20:50 Ответить
Ты её опыт хорошенько изучи ,, может пригодится . Бабла накосишь . .
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28.05.2020 20:53 Ответить
где дала, придурок ты конченный? в отделе, после пыток, еще и не одному? может ты, тварь, ей еще позавидовал?
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28.05.2020 21:00 Ответить
Скорей всего, он сам - мусорок.
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28.05.2020 21:09 Ответить
Дурень пытки это следы побоев, так ясней
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28.05.2020 21:11 Ответить
Совсем не обязательно. Пытки разные бывают. Бывают даже вообще без физического воздействия.
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28.05.2020 21:22 Ответить
7.62 раз и навсегда докажет что они виновны и сэкономит наши средства
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28.05.2020 20:50 Ответить
Какое не предзвзятое правосудие.
В одном случае хватает новостей из СМИ, чтобы кошмарить музей, здесь же требуют нотариально заверенную записку от мусоров, участвоваших, а конкретно пытавших....
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28.05.2020 20:52 Ответить
Бабиков, ты главный эксперт. Противогаз надевай на голову и все эпизоды проинспектируй. Можно в четырех кабинетах для чистоты эксперимента.
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28.05.2020 20:52 Ответить
мусора не люди..
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28.05.2020 20:55 Ответить
Крилатий вислів міністра МВС, додати нічого.
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29.05.2020 07:52 Ответить
Журналюги питоры уже скинули в интернет её данные , кто , как зовут , откуда ,, с фотографиями ,, это трындец какой то .!! с-ки .. Нормальная кстати , дивчына ,, никакая не шалава . Гандоны ментовские , взяли испортили человеку жизнь .
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28.05.2020 21:00 Ответить
Она может быть хоть проститукой хоть монашкой никто не в праве никого насиловать, избивать, угрожать и издеваться... Опер должен мозгами работать а не членом и руками вместе со следователем
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28.05.2020 22:46 Ответить
мусорню уже отмазывают?
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28.05.2020 21:02 Ответить
А кто бы сомневался. Антоша геращенко вообще про оружие молчал, типа ребята приехали мирно порыбачить, пока видео не выложили.
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28.05.2020 23:13 Ответить
Цим двом ********* треба дати пожиттєво. Цим ублюдкам дали владу, вони її використали злочинно.
12 років це мало
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28.05.2020 21:03 Ответить
Рафик невиновен? Вся суть зе-мразоты...
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28.05.2020 21:08 Ответить
Есть один проверенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5 способ
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28.05.2020 21:13 Ответить
Лучше дайте им ещё 100 дней на службе, может одумаются и исправятся.
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28.05.2020 21:15 Ответить
Треба, щоб мусори згвалтували Бабікова, от і будуть докази.
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28.05.2020 21:22 Ответить
😂
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28.05.2020 22:47 Ответить
На пытки и изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН

В организации призвали к срочным мерам "для изменения культуры полиции", а также обратились к ГБР и офису генпрокурора, подчеркнув необходимость тщательного расследования.
В ООН призвали украинских правоохранителей тщательно расследовать изнасилование и пытки в отделении полиции в Кагарлыке. Заявление https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/photos/a.594403654059015/1606252852874085/?type=3&theater размещено в Facebook мониторинговой миссии ООН в Украине в четверг, 28 мая.
Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство, видов обращения или наказания, Нильс Мельцер подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, видимо, все еще считает жестокое обращение приемлемым".
"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений совершенных полицейскими, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке. Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах", - сказано в заявлении.
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28.05.2020 21:27 Ответить
потерпевшей не следует общатся с адвокатами насильников , а если это необходимо только под видеофиксацию , и за малейшее оскорбление ( от адвокатов ) видео сливать в сеть ,
сьемку вести двумя камерами , и разговаривать очень обдуманно и разборчиво
и еще , верить АДам нельзя ни при каких обстоятельствах
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28.05.2020 21:28 Ответить
Кастрировать этих мусоров прилюдно!!
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28.05.2020 21:29 Ответить
Цікаво,що заспіває бабіков,якщо на нього надіти пластиковий пакет хвилин на 5 і повторити цю невинну розвагу разів з 20-ть?
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28.05.2020 21:39 Ответить
...началась отмазка ублюдков ублюдками. не виноватые они.... она сама налезла....
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28.05.2020 21:43 Ответить
Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею "катування", потрібно отримати додаткові докази, - перший заступник голови ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 2502
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28.05.2020 21:58 Ответить
выгораживают суки мусарские своих побратимов
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28.05.2020 22:03 Ответить
Бабиков, а противогаз со следами крови внутри, там где располагается нос и губы- "не доказательство"? Или это его так ("до крови") для "следственного эксперимента" надевали? Не говоря уже о побоях по всему телу у пострадавшей! Это ТРЕШ!!!
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28.05.2020 22:04 Ответить
А чого ви чекали від холуя чивокуні ? Ясна річ що ті два виродки є ідєйно блізкіє. Треба дати пару років тюрми, але умовно .
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28.05.2020 22:15 Ответить
т.е. решается вопрос какой степени дам им героя Украины?
этот укурок вообще рамся попутал
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28.05.2020 22:29 Ответить
мрази зелеНые!палками уже нужно гнать этих чмырей!
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28.05.2020 22:36 Ответить
да какие ж это пытки? Просто менты пофлиртовали слегка. Не виноваты, однозначно.
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28.05.2020 23:03 Ответить
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https://twitter.com/springuaa
https://twitter.com/springuaa

Стадион обещаний.

@springuaa

·

Полицейский - это в ЕС у нас -мусора ОПГ!.

zbroya.info

@zbroya_info

· 5 чПід Миколаєвом поліцейські по-звірячому побили чоловіка та поцупили його майно #Поліція https://zbroya.info/uk/blog/19136_

Щоб пред'явити поліцейським із Кагарлика підозру за статтею "катування", потрібно отримати додаткові докази, - перший заступник голови ДБР Бабіков - Цензор.НЕТ 6409
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28.05.2020 23:07 Ответить
бобиков умный, ему снег на башка не падал! его сам проффесор нанимал! а тут какие то никакие пострадавшие!
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28.05.2020 23:17 Ответить
А почему никто не говорит об отставке Авакову?

В ЕС - сразу идут в отставку после проколов
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28.05.2020 23:26 Ответить
Йой завтра антоніна скаже що то був самозахист...
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29.05.2020 01:06 Ответить
да ладно! Уже всем понятно, что это задержанная сама зверски пытала и изнасиловала двух несчастный и беззащитных полицаев, разве могут быть у кого-нибудь в этом сомнения!?
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29.05.2020 11:05 Ответить
Им надо было вначале прийти домой к бабикову, разбудить его, в труселях привезти к себе в участок, а потом уже девочку пытать и насиловать. Заодно и бабикова этого дубинкой пару раз в жопу отодрать. Тогда доказив вистачить. Не, еще мало. Надо было его подзащитного Яныка посадить рядом, чтобы протоколировал все.
Какой маразм. Доказательств ему, видите ли, недостаточно. Я это сейчас говорю не лично о бабикове (что о нем говорить, если в его практике защита Януковича. Причем, не защита, а полный маразм простого урода). А о той системе правосудия, которую бабиковы-портновы-лавриновичи создали в стране с попустительства юли-коммуняк-витренок-ляшко-рабиновичей-кравчуков-литвиных и пр. Почему-то врачи увидели следы пыток, честный прокурор принял нужные меры, жители Кагарлыка дают показания, а бабиковым-аваковым-зеленским-геращенкам-винедиктовым нужны дополнительные доказательства. Страшно. И не в том страх, что так безнадежно тупо и безмозгло во власти, а в том, что народ захотел цирка в марте 2019. Получите(((
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29.05.2020 11:07 Ответить
вангую, отмазка мусоров началось. сча начнут типа экспертизы по году делать, потом потеряют вещдоки и в конце развалят дело. а потом пор версии мусоровско-прокурорских следователей это девка совратила и изнасиловала положительных типа полицейских.

как по мне суд линча для этой мусорской мразоты и не каких расследований. все и так ясно как божий день. там если копнуть на эту мусорскую мразоту, преступлений будет на 10 пожизненых.
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29.05.2020 11:55 Ответить
Огляд гінеколога + заключення судмедексперта. Час-максимум година (це якщо спеціалісти в різних кінцях міста). ДБР, де ви були як розум роздавали?
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29.05.2020 13:29 Ответить
 
 