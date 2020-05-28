Чтобы предъявить полицейским из Кагарлыка подозрение по статье "пытки", нужно получить дополнительные доказательства, - первый замглавы ГБР Бабиков
Уголовное производство относительно полицейских из Кагарлыка расследуется Госбюро расследований по трем статьям Уголовного кодекса, но подозрение правоохранителям пока предъявлено по двум из них – "Изнасилование, совершенное группой лиц" и "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".
Вопрос о предъявлении подозрения по статье "Пытки" будет решен после того, как следствие получит дополнительные доказательства, а также результаты судебно-медицинской экспертизы. Об этом Цензор НЕТ сообщил первый замглавы ГБР Александр Бабиков, которого мы попросили прокомментировать информацию о том, что из текста подозрения статья о пытках исчезла.
"Статья о пытках никуда не исчезала, все расследуется. Но чтобы обоснованно объявить о подозрении, нужны доказательства, в том числе результаты экспертизы. Как только следствие получит информацию по судебно-медицинской экспертизе, будет принято процессуальное решение и по пыткам, и по другим эпизодам. Это будет в ближайшее время", - объяснил он.
Бабиков также отметил, что следствие продолжает проверять причастность полицейских к другим преступлениям.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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Шоб сфабриковать дело против Пороха достаточно липовых показаний Портнова и краденных из музея документов.
А шоб гаказать аваковских насильников, надо, шоб они еще раз при свидетелях кого-то изнасиловали.
Ну такое вот зеленое правосудие и ГБР.
Правоохранители сами избрали свой путь - их будут просто сразу убивать на месте, чтобы потом не было всего этого цирка.
ты сам не с мусорских ?
В одном случае хватает новостей из СМИ, чтобы кошмарить музей, здесь же требуют нотариально заверенную записку от мусоров, участвоваших, а конкретно пытавших....
12 років це мало
В организации призвали к срочным мерам "для изменения культуры полиции", а также обратились к ГБР и офису генпрокурора, подчеркнув необходимость тщательного расследования.
В ООН призвали украинских правоохранителей тщательно расследовать изнасилование и пытки в отделении полиции в Кагарлыке. Заявление https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/photos/a.594403654059015/1606252852874085/?type=3&theater размещено в Facebook мониторинговой миссии ООН в Украине в четверг, 28 мая.
Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство, видов обращения или наказания, Нильс Мельцер подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, видимо, все еще считает жестокое обращение приемлемым".
"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений совершенных полицейскими, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке. Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах", - сказано в заявлении.
сьемку вести двумя камерами , и разговаривать очень обдуманно и разборчиво
и еще , верить АДам нельзя ни при каких обстоятельствах
этот укурок вообще рамся попутал
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Стадион обещаний.
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Полицейский - это в ЕС у нас -мусора ОПГ!.
zbroya.info
@zbroya_info
· 5 чПід Миколаєвом поліцейські по-звірячому побили чоловіка та поцупили його майно #Поліція https://zbroya.info/uk/blog/19136_
В ЕС - сразу идут в отставку после проколов
Какой маразм. Доказательств ему, видите ли, недостаточно. Я это сейчас говорю не лично о бабикове (что о нем говорить, если в его практике защита Януковича. Причем, не защита, а полный маразм простого урода). А о той системе правосудия, которую бабиковы-портновы-лавриновичи создали в стране с попустительства юли-коммуняк-витренок-ляшко-рабиновичей-кравчуков-литвиных и пр. Почему-то врачи увидели следы пыток, честный прокурор принял нужные меры, жители Кагарлыка дают показания, а бабиковым-аваковым-зеленским-геращенкам-винедиктовым нужны дополнительные доказательства. Страшно. И не в том страх, что так безнадежно тупо и безмозгло во власти, а в том, что народ захотел цирка в марте 2019. Получите(((
как по мне суд линча для этой мусорской мразоты и не каких расследований. все и так ясно как божий день. там если копнуть на эту мусорскую мразоту, преступлений будет на 10 пожизненых.