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ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского. ФОТО

Государственным бюро расследований в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора и совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины, проведено более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в городе Киеве, Львовской и Донецкой областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, должностные лица центрального аппарата и региональных органов Государственной налоговой службы Украины, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость. Таким образом, налоговики способствовали функционированию "конвертационно-транзитных" групп субъектов хозяйствования и обхода ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительным подтвержденными подсчетам сумма ущерба нанесенного госбюджета в исследуемых эпизодах составляет более 45 млн грн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит массовые обыски у налоговиков в рамках дела по заявлению экс-министра финансов Уманского

ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского 01
ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского 02
ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского 03
ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского 04
ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского 05

Автор: 

конвертцентр (401) налоговая (931) обыск (1894) Уманский (139) ГБР (2966)


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і шо клоуни найшли
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28.05.2020 21:45 Ответить
Палас тонезеленський...
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28.05.2020 21:59 Ответить
А коли ДБР дасть звіт про обшук в музеї?
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28.05.2020 22:20 Ответить
Отчитались , о Том сколько дверей сломали .
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28.05.2020 22:38 Ответить
Ці клоуни стали краще працювати ніж наш великий реформатор та РУКО-РУБ.
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28.05.2020 22:55 Ответить
матиос с аваковым вертолетами в киев свозил мытарей януковоща и шо? тут тоже решили потрусить по старой схеме... цирк клоуны эх...
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29.05.2020 01:01 Ответить
Дебилы дебилами. Что они собирались найти в кабинетах руководителей? ХЗ. Они скоро доходятся что их там в серьез воспринимать не будут, даже за мзду не смогут договориться.
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30.05.2020 09:16 Ответить
 
 