ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского. ФОТО

Государственным бюро расследований в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора и совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины, проведено более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в городе Киеве, Львовской и Донецкой областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, должностные лица центрального аппарата и региональных органов Государственной налоговой службы Украины, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость. Таким образом, налоговики способствовали функционированию "конвертационно-транзитных" групп субъектов хозяйствования и обхода ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительным подтвержденными подсчетам сумма ущерба нанесенного госбюджета в исследуемых эпизодах составляет более 45 млн грн".

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