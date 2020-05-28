Выживший в бойне на Житомирщине Федюнин о подозреваемом Захаренко: "Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением"

Свидетель и единственный выживший при массовом убийстве в Новоселицах Житомирской области Вадим Федюнин утверждает, что погибшие много лет были в приятельских отношениях с подозреваемым в убийстве Анатолием Захаренко.

Об этом Федюнин рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Мы ездили на ставок к Толе не первый год, очень хорошо его знали, я там был раз пятнадцать, наверное, каждый раз он нас встречал, мы сидели и отмечали вместе. Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну, это бред. У Захаренко постоянно компании атошников были, и мы регулярно приезжали. А Рома Ханенко (один из погибших. – Ред.) вообще знал его много лет. Чтоб вы понимали - когда ему операцию в Киеве делали, Рома нашел ему доктора, это еще в начале 2000-х было", – рассказал Федюнин.

По словам мужчины, компания не раз помогала Захаренко деньгами и привозила на пруд других отдыхающих, которые платили за рыбалку.

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"Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением. Рома был с ним в дружеских отношениях", — рассказал Федюнин.

Объяснить, почему Захаренко начал стрелять, Федюнин не может.

"Может, "белка" у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить", — сказал он.

"Я буду Захаренко ублюдком называть - он убил тех, кто ему помогал много лет", — добавил мужчина.

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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.