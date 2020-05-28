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Выживший в бойне на Житомирщине Федюнин о подозреваемом Захаренко: "Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением"

Выживший в бойне на Житомирщине Федюнин о подозреваемом Захаренко:

Свидетель и единственный выживший при массовом убийстве в Новоселицах Житомирской области Вадим Федюнин утверждает, что погибшие много лет были в приятельских отношениях с подозреваемым в убийстве Анатолием Захаренко.

Об этом Федюнин рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Мы ездили на ставок к Толе не первый год, очень хорошо его знали, я там был раз пятнадцать, наверное, каждый раз он нас встречал, мы сидели и отмечали вместе. Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну, это бред. У Захаренко постоянно компании атошников были, и мы регулярно приезжали. А Рома Ханенко (один из погибших. – Ред.) вообще знал его много лет. Чтоб вы понимали - когда ему операцию в Киеве делали, Рома нашел ему доктора, это еще в начале 2000-х было", – рассказал Федюнин.

По словам мужчины, компания не раз помогала Захаренко деньгами и привозила на пруд других отдыхающих, которые платили за рыбалку.

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"Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением. Рома был с ним в дружеских отношениях", — рассказал Федюнин.

Объяснить, почему Захаренко начал стрелять, Федюнин не может.

"Может, "белка" у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить", — сказал он.

"Я буду Захаренко ублюдком называть - он убил тех, кто ему помогал много лет", — добавил мужчина.

Также на Цензор.НЕТ: Массовое убийство на Житомирщине: следователи полиции назначили около двухсот экспертиз. ФОТО

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

Автор: 

убийство (6475) массовое убийство (71) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+36
а какая куча дерьма была вывалена на погибших людей всякими придурками даже не зная сути проишедшего ,с криками так им и надо вымогателям бандюгам ****@ли эти атошники...
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28.05.2020 22:10
+27
причем тут ато?!нужно быть полным неадекватом спящих расстрелять еще и не одного!+что это за рэкет что приехал нажраться и пойти спать?
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28.05.2020 22:20
+13
Охотничий карабин, во всех охот магазинах можно купить, но таким как ты не продадут, дебилам только деревянные игрушки.
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28.05.2020 22:17
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Моя версия более правдоподобна. Бравые атошники приехали на разборки после того, как Захаренко сдал подполковника за вымогательство. Начали угрожать и вымогать забрать заявление. Пятеро нажрались водяры и оставили двоих стеречь мужика. Те двое начали угрожать изнасилованием с ножом и угрозой жизни. Захаренко оказался крепким орешком и дал отпор в лучших традициях Голливуда. Спящие боевики проснулись от выстрелов и начали палить, но получили, как в тире. Одного из банды стрелок помиловал, чтобы остался в живых свидетель. Это типичная картина сегодняшнего положения в стране. Продажные менты и судьи, аваковский беспредел, полное разложение армейской дисциплины и общественной морали. Война выгодна всем сторонам. Пока не уберут Авакова и военную мафию будет еще хуже. Зеленский слабак - нужен Саакашвили и чрезвычайные полномочия.
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28.05.2020 23:04 Ответить
Это уже давно всем очевидно, даже тем, кто продолжает рвать на груди тельняшку.
Не будет настоящего срача на эту тему.
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28.05.2020 23:21 Ответить
Убив семеро, бо ненавидів їх за те, що вони патріоти і убивають російських окупантів, бо був чужим у тому селі., бо сам кацап. А той, що вижив і не постраждав, видно такий самий, як він.
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28.05.2020 23:22 Ответить
Ну ,если он пожизненное не получит за семь трупов,то тогда о каком правосудия вообще в Украине можно будет говорить
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28.05.2020 23:43 Ответить
В нашей стране быть можем всё. Вот недавний наглядный пример - Зайцева. Убила 6 человек. Нагло, без капли раскаяния, под наркотой. И даже несмотря на то, что из-за большого резонанса не смогли её отмазать, всё равно вышло в итоге, что по её статье максимальный срок - всего 10 лет. В санатории мля. Вот тебе и справедливость. Так что и в этой трагедии итоговое решение суда может быть далеко от здравого смысла.
p.s. Кстати, совсем не факт, что на данный момент срок в колонии отбывает именно Зайцева.
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29.05.2020 10:27 Ответить
Федюнин!!! Называть кацапа, цапом это Мало !! Ты должен не спать и не есть, пока не грохнешь этого гада!! Любыми способами!!!
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29.05.2020 13:02 Ответить
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