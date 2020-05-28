Выживший в бойне на Житомирщине Федюнин: "Мы военные люди, мы берем с собой законное охотничье оружие, ничего удивительного в этом не вижу"

Единственный свидетель массового убийства в Житомирской области Вадим Федюнин утверждает, что оружие, с которым его товарищи приехали на рыбалку, оставалось в машинах в чехлах.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Нас было восемь человек. Искандер, Рома, Козак - с усами с оселедцем (у него Расстрига позывной раньше был), Белый - мой напарник (Белоус), Финн - с Донецка парень, Мамаченко - с Лесного, Москалец - здоровый такой… Все мы - добровольцы, участники войны, в том числе действующие военнослужащие. Все это были мои близкие", - рассказал Федюнин.

Информацию о том, что на месте стрельбы нашли оружие, а на фото не видно удочек, он прокомментировал так: "Все у нас было с собой, и удочки, и спиннинг, все это на месте осталось. Оружие брали не все, но мы военные люди, мы берем с собой законное охотничье оружие, ничего удивительного в этом не вижу. Оружие оставалось в машинах в чехлах, мы его не доставали. Его достали уже после убийства ребят".

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По словам Федюнина, компания хорошо знала хозяина пруда Захаренко, много раз ездила к нему на рыбалку.

"Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну, это бред. ... Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам, типа, он там за Россию и против атошников... Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили", – утверждает свидетель.

Полный текст интервью с Вадимом Федюниным читайте здесь.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

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По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.