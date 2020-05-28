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Выживший в бойне на Житомирщине Федюнин: "Мы военные люди, мы берем с собой законное охотничье оружие, ничего удивительного в этом не вижу"

Выживший в бойне на Житомирщине Федюнин:

Единственный свидетель массового убийства в Житомирской области Вадим Федюнин утверждает, что оружие, с которым его товарищи приехали на рыбалку, оставалось в машинах в чехлах.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Нас было восемь человек. Искандер, Рома, Козак - с усами с оселедцем (у него Расстрига позывной раньше был), Белый - мой напарник (Белоус), Финн - с Донецка парень, Мамаченко - с Лесного, Москалец - здоровый такой… Все мы - добровольцы, участники войны, в том числе действующие военнослужащие. Все это были мои близкие", - рассказал Федюнин.

Информацию о том, что на месте стрельбы нашли оружие, а на фото не видно удочек, он прокомментировал так: "Все у нас было с собой, и удочки, и спиннинг, все это на месте осталось. Оружие брали не все, но мы военные люди, мы берем с собой законное охотничье оружие, ничего удивительного в этом не вижу. Оружие оставалось в машинах в чехлах, мы его не доставали. Его достали уже после убийства ребят".

Читайте на Цензор.НЕТ: Выживший в бойне на Житомирщине Федюнин о подозреваемом Захаренко: "Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением"

По словам Федюнина, компания хорошо знала хозяина пруда Захаренко, много раз ездила к нему на рыбалку.

"Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну, это бред. ... Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам, типа, он там за Россию и против атошников... Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили", – утверждает свидетель.

Полный текст интервью с Вадимом Федюниным читайте здесь.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, - ОГА

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

Автор: 

убийство (6475) массовое убийство (71) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+15
Військові беруть мисливські рушниці на риболовлю?
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28.05.2020 22:39
+15
"Военные люди" не должны сочетать оружие с пьянкой и употреблением наркотиков. Вы тогда уже или крестик снимите...
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28.05.2020 22:39
+14
Завтра, на карася, візьму кулемет "Максим"..
🤣
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28.05.2020 22:39
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3апланований смертельний теракт(бойова начинка терориста,алькоголю в крові мало).З єдиним свідком попрацювали(навмисно вигороджуе вбивцю,щоб не звинуватили у співпраці з терористом).Зброї та спорядження не було на момент вбивства(свідчить,що самообороною й не пахне).Основна ціль-нацгвардійці.Функції державного захисту-відсутні(барига-орендарь понад усе)
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29.05.2020 08:22 Ответить
Я тоже воевал, и зарегистрированное ружье имею.
Но даже в голову не приходит носить/возить его с собой.
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29.05.2020 08:05 Ответить
Да ты шо ,законное ружье он берет,сейчас ,что сезон охоты? ,Рыбалка тоже не канает ,сейчас сезон нереста рыбы ,ловить нельзя. Мой тесть ,имел народной наган после корейской, так он его с собой не таскал,на дачу🤣😂
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29.05.2020 08:20 Ответить
Судячи по коментарях, більшість коментуючих не тримало в руках ні гладкоствольної ні нарізної зброї. Гладкоствольна мисливська рушниця має реальну вражаючу дистанцію до 100 метрів, тому заряджати рушницю на полюванні дозволяється не ближче 300 метрів від населенного пункту. Нарізна зброя тільки прицільну дальність має до 1 км, а убойна в три рази більше, тому поводження з нарізною зброєю повинно бути максимально обережним і стрільба на полюванні з нарізної зброї допускається тільки в визначених місцях (в більшості з вишок). Тренувальна стрільба може проводитись не де попало, а тільки на стрельбищах. А тепер уявіть себе на прогулянці в лісі, коли хтось поблизу пристрілює нарізну зброю. Ключовим питанням залишається, навіщо група молодих здорових чоловіків, які в разі небезпеки можуть руками порвати будь-кого, беруть з собою в великій кількості небезпечну зброю?
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29.05.2020 08:41 Ответить
Щось на фото з місця пригоди не видно було волосіні з гачками та поплавком, які б були прив"язані до автомата калашнікова. І до речі, з яких пір калаш в Україні став мисливською зброєю? https://www.unn.com.ua/uploads/media/photo/2020/05/22/a6c8185126c320e52ce2ae5be8464f732f1fb672.jpg
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29.05.2020 11:15 Ответить
Це мисливський карабін, стріляє одіночними, виглядає як калаш.
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31.05.2020 10:54 Ответить
З світлин вбачається що місце події було спотворено.......Автомат на місце події підкинули...
Подруге з тих же світлин вбачається, що активних дій з сторони відпочиваючих не було, люди не передбачаючи небезпеки лягли спати.
Не такий він і простий "потерпілий"-вбивця!!!!!!!!!!!!
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29.05.2020 11:39 Ответить
Вот к чему приводить братание с российскими свиньми!! Всех россиян на фонари!!
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29.05.2020 12:59 Ответить
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