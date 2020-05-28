Выживший при стрельбе на Житомирщине Федюнин - о том, как искал помощи в селе: "Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат"
Единственный свидетель массового убийства на Житомирщине Вадим Федюшин утверждает, что смог убежать от расстрелявшего его друзей Анатолия Захаренко в село, но долго не мог добиться помощи местных жителей.
Об этом Федюнин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Забегаю я в село. Село начинается, улица идет с этих озер, оно вдоль речки идет. И улица освещена. А я же еще, видите, в очках, у меня минус четыре. Зашел в третью хату, но дедушка отвернулся, выключил свет", — рассказал он.
После этого Федюнин побежал в другие дворы.
"Не помню, кто открыл. Я говорю: "Бл#дь, у Толика, у Кацапа (его Кацапом там называют), вызовите полицию, скорую, там раненые пацаны!". Позвонили сыну Толика... Хозяева прятались в доме, звонили из дому: "Все, вали отсюда, нам не надо неприятностей". Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат", – говорит Федюнин.
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По словам мужчины, он ожидал, что Захаренко явится за ним в село и застрелит.
"Смотрю, свет напротив включается. Двор такой нормальный, выходит дядька здоровый, шевроны. Я: "Ой, класс, братушаня, посмотри, я босиком, вызови милицию, скорую!" "Відійди отсюда, я тебе зараз палкою, тільки що у мене по подвір’ю лазив. Нічого не хочу слухать, які убійства, який Толік, не знаю ніякого Толіка!"", — рассказал он.
Помощь удалось как минимум в четвертом по счету доме.
"В следующей хате горит свет. Подбегаю, отбиваюсь от собачки. Стучу. Жена зовет мужа. Выходит трезвый человек, спортивный, накачанный. Потом я уже увидел, что у него пистолет был, "резинка", видно. Он вызвал, он начал звонить. Вызывает полицию. Выслушал сначала меня. Говорит, я сотрудник спецорганов, не переживай, рассказывай, я тебя не выгоню. Звонит к себе на службу и говорит… Он говорит по телефону: "Ко мне пришел такой-то, заявил о том-то. Я достаю оружие, буду его защищать". То есть, там зафиксировано это все. Вот и все, в принципе", — рассказал Федюнин.
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Полный текст интервью с Вадимом Федюниным читайте здесь.
Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.
Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.
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Поростятьій?Не оправдьівай путлераста-кацап-(как цап) - касапу-(палачу-головорезу)-слишком много чести!Знай-когда даже нацистьі символ свой несли впереди себя,рашист лез в Крьім тайно,ночью,как шакал "зелёньім человечком", на Донбас- "ихтамнетом"Теперь закономерно-статус его"никто", звать его "никак", ник "чужой" и всё ,что работает без дров,угля,мазута,шамана и попа-мордорцу,лишнехромосомному, не понять уже никогда-флаг свой он прос...ал,честь-изгадил,а совести никогда и небьіло!Чемь лучше тьі,петюшка?Землю свою не освободил,с оккупантом торгуешь "на крови",бабло-в оффшорах,безвиз с агрессором,пособники-убийцьі украинцев на свободе,ворье казньі народной-в бегах...Вьіходит,тьі-однотурое дерьмо и есть та гнида,которая по палаткам патриотов окурками стрелляет ночью,лишь бьі у "корьіта"остаться,так как мамку твою украинку касап вшивьій когда-то трахнул- тьі и появилось,прьігающее кусючее животное!Оружие дают под Саака,а твою мафию-к ногтю!Спамит оно ещё американцев,чучело!https://censor.net/ua/comments/locate/3041154/01921669-7758-720c-bd57-4ac4c92be154
Stephan, ваша злоба плохой советчик. Кандидатура Саакашвили? Может быть, но вы же понимаете, что он по существу не гражданин Украины. Предав Грузию, предатьУкраину за миг может.
Стереотипный Саакашвили не вор. Но, тогда почему не имея бизнеса, он имеет достаточно средств для покупки излишней недвижимости и земли в Грузии, Нидерландах и Украине? Вы можете себе позволить хотя бы десятую часть этого? Но стереотипный Саакашвили не вор.
Сегодня Порох борется за status quo, что предал Саакашвили в Грузии, подписав мирный договор с оккупантом, когда уже американцы готовы были помочь. Этот договор, кстати, его ахилесова пята, его «крючок в каморке злого Карабаса-Барабаса». Может быть, поэтому сегодня Саакашвили ищет мир с оккупантом Украины. А борьба с коррупцицией для него как и для Зе - всего лишь hype. Саакашвили сегодня с теми, кто хочет Украину кинуть в совок, положив ее под кованный сапог русских нацистов. Вы этого хотите, когда ратуете за него? Этот его "крючок" ФСБ и есть главный недостаток Саакашвили. И, напротив, свобода в действиях и ненависть к х@йлу - главное преимущество Пороха.
Ратувати за таких бариг при владі-я просто не хочу(памятаю 2007-ий-2010-ий порося в Нацбанку,коли наші заощадження "Трансбанку" пропали).Малюй свої 5-и канальні інсинуації,але факти нікуди не сховати-виродки,виховані у м.Бендерах(Придністровя) для мене рівні хрякам м.Донецька,незалежно,що один заощадження тримає,чи бізнес веде на Сході,інший-на Заході,але при звязках зі Східом через Білорусію.https://www.svaboda.org/a/29781480.html .Не голосую за таких(я-американец)
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У нас физически здоровых людей большинство, но очень мало людей которым советская репрессивная система плавно перестроившаяся в гнилой мафиозный строй не повредила мозг сделав их трусливыми, завистливыми и безразличными к чужой беде по типу "моя хата з краю"
Щось він не договорює. І в його розповіді багато нестиковок.
Зрозуміло одне. Якщо люди курять шмаль, вживають алкоголь і їздять зі зброєю, то нічого хорошого з цього не вийде.
Вывод: для наведения порядка в стране, нужно раздать народу оружие из совковых складов.
А то уже начали искать причины, которые могли бы оправдать поведение этого урода.
І не ідеалізуйте США, там досить сурові правила носіня зброі. Зброю потрібно носити так, всі бачили, що Ви озброєні. Іначе - це порушеня Закону. Я скільки там бував - жодного разу не бачив озброєну людину.
В автівці зброя у них часто є, в домі є. Украінські закони відрізняються тільки тим, що пістолети не можна придбати та носити.
Вот вам живая иллюстрация о пользе/вреде права на владение оружием. Если жлобский наш народец обязанность защищать себя и своих близких валит на "государство", ну так и ждите, пока оно в испитом лице местного мента придет на помощь.
В конце концов, я сомневаюсь, что право защищаться нашему народцу сильно поможет. Кроме права нужна готовность. Кроме оружия нужны яйца. А наш быдловатый народец давно приучен обходиться без них: скоро почкованием размножаться будет.
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І свідчення цього вцілілого нічого не проясняють. Навпаки - запутують.
Наприклад він каже, що зброю ніхто із загиблих не діставав з машини. Питання - хто ж її дістав. Дуже сумнівно щоб цей арендатор після пострілів кинувся до машини шукати зброю.
Крім того не зрозуміло де взялась рушниця в арендатора. Не сидів же він з нею за столом. І тому подібне......