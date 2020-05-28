Выживший при стрельбе на Житомирщине Федюнин - о том, как искал помощи в селе: "Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат"

Единственный свидетель массового убийства на Житомирщине Вадим Федюшин утверждает, что смог убежать от расстрелявшего его друзей Анатолия Захаренко в село, но долго не мог добиться помощи местных жителей.

Об этом Федюнин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Забегаю я в село. Село начинается, улица идет с этих озер, оно вдоль речки идет. И улица освещена. А я же еще, видите, в очках, у меня минус четыре. Зашел в третью хату, но дедушка отвернулся, выключил свет", — рассказал он.

После этого Федюнин побежал в другие дворы.

"Не помню, кто открыл. Я говорю: "Бл#дь, у Толика, у Кацапа (его Кацапом там называют), вызовите полицию, скорую, там раненые пацаны!". Позвонили сыну Толика... Хозяева прятались в доме, звонили из дому: "Все, вали отсюда, нам не надо неприятностей". Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат", – говорит Федюнин.

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По словам мужчины, он ожидал, что Захаренко явится за ним в село и застрелит.

"Смотрю, свет напротив включается. Двор такой нормальный, выходит дядька здоровый, шевроны. Я: "Ой, класс, братушаня, посмотри, я босиком, вызови милицию, скорую!" "Відійди отсюда, я тебе зараз палкою, тільки що у мене по подвір’ю лазив. Нічого не хочу слухать, які убійства, який Толік, не знаю ніякого Толіка!"", — рассказал он.

Помощь удалось как минимум в четвертом по счету доме.

"В следующей хате горит свет. Подбегаю, отбиваюсь от собачки. Стучу. Жена зовет мужа. Выходит трезвый человек, спортивный, накачанный. Потом я уже увидел, что у него пистолет был, "резинка", видно. Он вызвал, он начал звонить. Вызывает полицию. Выслушал сначала меня. Говорит, я сотрудник спецорганов, не переживай, рассказывай, я тебя не выгоню. Звонит к себе на службу и говорит… Он говорит по телефону: "Ко мне пришел такой-то, заявил о том-то. Я достаю оружие, буду его защищать". То есть, там зафиксировано это все. Вот и все, в принципе", — рассказал Федюнин.

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Полный текст интервью с Вадимом Федюниным читайте здесь.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

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