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Выживший при стрельбе на Житомирщине Федюнин - о том, как искал помощи в селе: "Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат"

Выживший при стрельбе на Житомирщине Федюнин - о том, как искал помощи в селе:

Единственный свидетель массового убийства на Житомирщине Вадим Федюшин утверждает, что смог убежать от расстрелявшего его друзей Анатолия Захаренко в село, но долго не мог добиться помощи местных жителей.

Об этом Федюнин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Забегаю я в село. Село начинается, улица идет с этих озер, оно вдоль речки идет. И улица освещена. А я же еще, видите, в очках, у меня минус четыре. Зашел в третью хату, но дедушка отвернулся, выключил свет", — рассказал он.

После этого Федюнин побежал в другие дворы.

"Не помню, кто открыл. Я говорю: "Бл#дь, у Толика, у Кацапа (его Кацапом там называют), вызовите полицию, скорую, там раненые пацаны!". Позвонили сыну Толика... Хозяева прятались в доме, звонили из дому: "Все, вали отсюда, нам не надо неприятностей". Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат", – говорит Федюнин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выживший в бойне на Житомирщине Федюнин о подозреваемом Захаренко: "Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением"

По словам мужчины, он ожидал, что Захаренко явится за ним в село и застрелит.

"Смотрю, свет напротив включается. Двор такой нормальный, выходит дядька здоровый, шевроны. Я: "Ой, класс, братушаня, посмотри, я босиком, вызови милицию, скорую!" "Відійди отсюда, я тебе зараз палкою, тільки що у мене по подвір’ю лазив. Нічого не хочу слухать, які убійства, який Толік, не знаю ніякого Толіка!"", — рассказал он.

Помощь удалось как минимум в четвертом по счету доме.

"В следующей хате горит свет. Подбегаю, отбиваюсь от собачки. Стучу. Жена зовет мужа. Выходит трезвый человек, спортивный, накачанный. Потом я уже увидел, что у него пистолет был, "резинка", видно. Он вызвал, он начал звонить. Вызывает полицию. Выслушал сначала меня. Говорит, я сотрудник спецорганов, не переживай, рассказывай, я тебя не выгоню. Звонит к себе на службу и говорит… Он говорит по телефону: "Ко мне пришел такой-то, заявил о том-то. Я достаю оружие, буду его защищать". То есть, там зафиксировано это все. Вот и все, в принципе", — рассказал Федюнин.

Также на Цензор.НЕТ: Массовое убийство на Житомирщине: следователи полиции назначили около двухсот экспертиз. ФОТО

Полный текст интервью с Вадимом Федюниным читайте здесь.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

Читайте также: Юркомпания "Миллер" о массовом убийстве на Житомирщине: Действия подозреваемого были достаточно умными - он не находился в состоянии аффекта

Автор: 

убийство (6475) массовое убийство (71) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+50
«Помощь удалось как минимум в четвертом по счету доме.
"Стучу. Жена зовет мужа. Выходит трезвый человек, спортивный, накачанный. Потом я уже увидел, что у него пистолет был, "бИсточник: https://censor.net.ua/n3198720».
4-й, то 25%.
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28.05.2020 23:37
+32
"...его Кацапом там называют..." - своє поганяло не даремно заслужив.
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28.05.2020 23:45
+24
Я бы тоже не открыл. А кто же тебе откроет если в Украине ниукого нет не то что оружия в доме а и права на защиту. Зови мусоров. У них только есть право на насилие. Ето страна рабов, Карл, где каждый за себя.
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29.05.2020 00:01
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Що?Українофобне шоколадно-колорадне гімно,якому вже тоді в 14-му на Майдані копняків нікуди було ставити,коли гидке фотографувало майданівців з бульдозера,аби їх повбивали під Іловайськом пізніше-владу й узурпувало, скористалося,падло, таким же жадібним до грошей байданутим(Обамчик,котрий Кличка хотів слабаком виявився і навіть Крим профукав агресору путлеру).Тому вампірне нассалося української крові своїми 104-ма клешнями-присосками за 5-ть років-не луснуло ще.Якби 1)хоча б один депутат ВР загинув на фронті за 5-ть років,коли керувало це офшорне2)хочя б мордорові не дозволило в Раду Европи зайти,3)хочя б не орендувало 122 тис.га с/х землі під власний агрокомплекс,4)хочя б не гнало вугілля з ОДЛО через Білорусь,5)хоча б не дозволило медведчукам-захопити медіа,6)хоча б одного посадило за "Путин-введи войска,7)хоча б деп.недоторканість зняло,8)хоча б синка Мішу української мови навчило і т.далі. Нічого-лусне мов гнида,як Саак до влади прийде.
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29.05.2020 05:44 Ответить
Stephan, горячо, наболело. Понимаю вас, вы сказали о прошлом. Можно о будущем мне пояснить. Но только будущем, которое дает возможность сохранить независимость Украины. Каким образом вы это видите? Ведь не с бабушкой Юлей. Если с ней то ничего отвечать не надо, потому что это утопия.
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29.05.2020 05:50 Ответить
Я вам отвечаю с 2017-го:"Система "Кучка-потрох 2000"-преступна,а будущее за СаакашвилiФедюнін, який вижив під час стрілянини на Житомирщині, - про те, як шукав допомоги в селі: "Ломлюся в хати, ніхто мені не відчиняє. Світло всі гасять" - Цензор.НЕТ 8033. https://censor.net/ua/user/317817

Поростятьій?Не оправдьівай путлераста-кацап-(как цап) - касапу-(палачу-головорезу)-слишком много чести!Знай-когда даже нацистьі символ свой несли впереди себя,рашист лез в Крьім тайно,ночью,как шакал "зелёньім человечком", на Донбас- "ихтамнетом"Теперь закономерно-статус его"никто", звать его "никак", ник "чужой" и всё ,что работает без дров,угля,мазута,шамана и попа-мордорцу,лишнехромосомному, не понять уже никогда-флаг свой он прос...ал,честь-изгадил,а совести никогда и небьіло!Чемь лучше тьі,петюшка?Землю свою не освободил,с оккупантом торгуешь "на крови",бабло-в оффшорах,безвиз с агрессором,пособники-убийцьі украинцев на свободе,ворье казньі народной-в бегах...Вьіходит,тьі-однотурое дерьмо и есть та гнида,которая по палаткам патриотов окурками стрелляет ночью,лишь бьі у "корьіта"остаться,так как мамку твою украинку касап вшивьій когда-то трахнул- тьі и появилось,прьігающее кусючее животное!Оружие дают под Саака,а твою мафию-к ногтю!Спамит оно ещё американцев,чучело!https://censor.net/ua/comments/locate/3041154/01921669-7758-720c-bd57-4ac4c92be154
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29.05.2020 06:13 Ответить
«крючок в каморке злого Карабаса-Барабаса» у Саакашвили VS ненависть к х@йлу - у Пороха.
Stephan, ваша злоба плохой советчик. Кандидатура Саакашвили? Может быть, но вы же понимаете, что он по существу не гражданин Украины. Предав Грузию, предатьУкраину за миг может.
Стереотипный Саакашвили не вор. Но, тогда почему не имея бизнеса, он имеет достаточно средств для покупки излишней недвижимости и земли в Грузии, Нидерландах и Украине? Вы можете себе позволить хотя бы десятую часть этого? Но стереотипный Саакашвили не вор.
Сегодня Порох борется за status quo, что предал Саакашвили в Грузии, подписав мирный договор с оккупантом, когда уже американцы готовы были помочь. Этот договор, кстати, его ахилесова пята, его «крючок в каморке злого Карабаса-Барабаса». Может быть, поэтому сегодня Саакашвили ищет мир с оккупантом Украины. А борьба с коррупцицией для него как и для Зе - всего лишь hype. Саакашвили сегодня с теми, кто хочет Украину кинуть в совок, положив ее под кованный сапог русских нацистов. Вы этого хотите, когда ратуете за него? Этот его "крючок" ФСБ и есть главный недостаток Саакашвили. И, напротив, свобода в действиях и ненависть к х@йлу - главное преимущество Пороха.
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29.05.2020 17:44 Ответить
У вас в кожному реченні-злоба до всього українського,кацап лахтинський.Ба ,язик замість мозгу ментально відмовляється порівняти українство https://www.obozrevatel.com/society/*******-ukrainskij-no-****-poroshenko-obyasnil-pochemu-razgovarivaet-na-russkom.htm соє-риговського Порошенка і українство https://www.youtube.com/watch?v=fVnt67kPwlM демократа Саакашвілі .Коли немає чим аргументувати-лишньохромосомне переходить на сру.пропаганду від рузьге *****.
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30.05.2020 00:48 Ответить
На ваше "почему" з дитячого садочка є відповідь "по-качану",бо "лом ломом вишибають".Мені абсолютно не болить-я далекий від совкового менталу.Але як забути час,коли в Естонії(наприклад) пройшло роздержавлення,передача землі до місцевих громад,приватизація власності-в Україні мажорні комуняки під виглядом спілок почали дерибанити усе,що по-праву належало народу.Як забути,коли батьки спробували орендувати ставок(це при тому,що батько 14-ть років відлітав на пасажирському ЯК-40,мати вчителювала)Рибалка-це не бізнес по-українськи-вклали зароблене роками в оформлення,закупили мальок,їжу аж з Німеччини,а через місяць приїхали двоє (навіть досі невідомо звідки)-виставили рахунок...Ще через місяць самоскид висипав машину хлорки у воду ставка-весь мальок виплив на поверхню...батько сказав:в цій країні більше перспективи немає-поїхали звідси.Тому забути -для мене-це зрадити память народну і забути,що кров вбитих біля ставка нацгвардійців на руках тих бандюків 90-х на зразок мафії "кучка-потрох 2000".Зараз,коли люди в Америці за смерть одного,вбитого поліціянтами виходять на протести мільони людей -в Україні за сім смертей нацгвардійців-навіть не визначили,що це теракт проти захистників українського народу,які щойно повернулися з фронту.Радійте,ви за цю-зрощену з криміналом барижну систему ратуєте!
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30.05.2020 02:07 Ответить
Stephan, я не хотел вас обидеть. Но вы горячи. Мои друзья посмеялись, когда я сказал, что меня назвали "кацап лахтинський". Они то меня знают. Мы знаем, что бандиты не только в РФ-и, но и в Украине не дают людям жить. Ваша ситуация знакома многим, когда на успешно созданный бизнес приходят бандиты и забирают его в пользу властьимущих и свой %. Не только вы сделали вывод, что бизнес делать не дают бандиты и силовые органы, крышующие одних и уничтожающие конкурентов. И что? Не надо поддерживать волонтеров, патриотов реального лидера, кто может объединить народ в защите независимости Украины? Вы считаете, что Саакашвили, я считаю, что Порох. Разошлись. А теперь тест на то, чтобы понять с кем я говорю. Итак через 4 года во второй тур не вышел Саакашвили, а вышли Порох и Зе. За кого вы проголосуете?
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30.05.2020 02:30 Ответить
З чого ви взяли,що я сержусь на смішних "свідків покращення з 8-м до 28-м грн за долар"?Це ж Україна-29-ть років дерибанщиків при владі тримають(В Америці,наприклад за один випадок поліцейського безчинства-мільйони людей на вулицях)Що маємо-те маємо-5ть років аваківщини при Порохові і рік при Зелепусі-це вже анекдот(13-ть поліціантів ганяють одного спортсмена,який купається у водоємі).Насправді ж діяльність політика має оцінюватися за рівнем довіри населення.На сьогодні 70% -ів населення не довіряють як 5-и річній діяльності пороха,так і 57%-ів вже не довіряють зелі і саме через аваківщину("мінував"західні кордони для Михо,"мінує"захистників України в тилу,коло ставків)
Ратувати за таких бариг при владі-я просто не хочу(памятаю 2007-ий-2010-ий порося в Нацбанку,коли наші заощадження "Трансбанку" пропали).Малюй свої 5-и канальні інсинуації,але факти нікуди не сховати-виродки,виховані у м.Бендерах(Придністровя) для мене рівні хрякам м.Донецька,незалежно,що один заощадження тримає,чи бізнес веде на Сході,інший-на Заході,але при звязках зі Східом через Білорусію.https://www.svaboda.org/a/29781480.html .Не голосую за таких(я-американец)
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30.05.2020 03:39 Ответить
Итак через 4 года во второй тур не вышел Саакашвили, а вышли Порох и Зе. За кого вы проголосуете?
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30.05.2020 04:02 Ответить
Читайте вище уважніше please
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30.05.2020 04:11 Ответить
Цитата: "Оружие должно быть в Украине и каждого здорового человека"

- - -
У нас физически здоровых людей большинство, но очень мало людей которым советская репрессивная система плавно перестроившаяся в гнилой мафиозный строй не повредила мозг сделав их трусливыми, завистливыми и безразличными к чужой беде по типу "моя хата з краю"
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29.05.2020 07:56 Ответить
у пострелянных атошников было оружие. а толку?
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29.05.2020 08:31 Ответить
Розповідь цього вижившого ставить ще більше питань, аніж дає відповідей.
Щось він не договорює. І в його розповіді багато нестиковок.
Зрозуміло одне. Якщо люди курять шмаль, вживають алкоголь і їздять зі зброєю, то нічого хорошого з цього не вийде.
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29.05.2020 04:48 Ответить
Приїхали на рибалку, тільки ні вудок ні риби виловленої чомусь ніде не видно. Цікаво, всі рибаки з калашами на рибалочку їздять?
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29.05.2020 06:37 Ответить
Схоже,що це зараня запланований смертельний теракт(бойова начинка терориста,алькоголю в крові мало).З єдиним свідком попрацювали(навмисно вигороджуе вбивцю,щоб не звинуватили у співпраці з терористом).Зброї та спорядження не було на момент вбивства(свідчить,що самообороною й не пахне).Основна ціль-нацгвардійці.Функції державного захисту-відсутні(барига-орендарь понад усе)
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29.05.2020 08:15 Ответить
Схоже на битовуху. Горілка з травичкою - дах зносить. Якщо цей Толік намішав - то його дії зрозумілі, це біла горячка.
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29.05.2020 06:39 Ответить
Может, и горячка, но за такое - пожизненное надо давать. Убийство нескольких человек при отягчающих обстоятельствах(под воздействием алкоголя).
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29.05.2020 09:55 Ответить
Щоб там не було, але вбити 7-х людей, в тому числі сплячих, це вже бійня. Хотілося б сподіватися на об*єктивне і повне розслідування цього масового вбивства.
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29.05.2020 07:47 Ответить
Помогают только люди с оружием в доме!
Вывод: для наведения порядка в стране, нужно раздать народу оружие из совковых складов.
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29.05.2020 07:51 Ответить
постреляные атошники были вооружены до зубов. возможно это и повлияло на Захаренка. Начал стрелять первым, может, пригрозили ему...
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29.05.2020 08:34 Ответить
Ты почитай сначала полностью интервью и не гони хрень. "Вооруженные до зубов"- это у них было охотничье оружие , законное. Большинство из них на момент стрельбы спали.
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29.05.2020 09:49 Ответить
судя по фото, у них были автоматы
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29.05.2020 10:40 Ответить
Всё оружие было законное, я не помню точно какое, читай полное интервью с этим человеком, он подробно говорит об оружии. Там мог быть полуавтомат.
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29.05.2020 12:50 Ответить
может и законное, но не охотничье точно. А вот постреляли их из охотничьего.
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29.05.2020 12:59 Ответить
Їдь у свій кацапстан, москалику.
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29.05.2020 09:59 Ответить
Если к тебе приехали в гости нормальные люди, а ты их убил, то , значит, ты последняя скотина и выродок.

А то уже начали искать причины, которые могли бы оправдать поведение этого урода.
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29.05.2020 07:54 Ответить
Да просто опять хотят сделать из атошников бандитов. Это сейчас цель у власти. Просто не повезло, и один сбежал, версия с бандюганами не прошла.
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29.05.2020 12:52 Ответить
В нас по селах поночі невідчиняють...Такі реалії
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29.05.2020 08:12 Ответить
Тим паче незнайомим.
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29.05.2020 10:07 Ответить
да нет, тут просто совпадение, и все 4 хаты оказались с краю
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29.05.2020 08:17 Ответить
Потрібна людям зброя у вільному продажі як в США. Бо вижити коли бандити всі і Суд, і міліція , і рекет, і ЗМОП без зброї є не можливо!
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29.05.2020 08:22 Ответить
А хто Вам заважає придбати зброю? Не наркоман, не алкаш, не судимий, гроші є - значить рушниця в домі є. Які проблеми?
І не ідеалізуйте США, там досить сурові правила носіня зброі. Зброю потрібно носити так, всі бачили, що Ви озброєні. Іначе - це порушеня Закону. Я скільки там бував - жодного разу не бачив озброєну людину.
В автівці зброя у них часто є, в домі є. Украінські закони відрізняються тільки тим, що пістолети не можна придбати та носити.
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29.05.2020 11:39 Ответить
правильно сделали, что не открыли. никто бы не открыл. они же там не первый раз гостевали. бухали, траву курили. этим должно было закончиться.
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29.05.2020 08:36 Ответить
и при этом все были вооружены до зубов
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29.05.2020 08:37 Ответить
Что "правильно"? Хотя бы позвонили в полицию,если зассали спрятать. Но просто закрывали двери, жлобье.
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29.05.2020 09:48 Ответить
Жахлива подія... а правду може усю так і не пізнаємо...
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29.05.2020 08:43 Ответить
Страна запуганних идиотов, даже мелкий зебил здесь бугор.
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29.05.2020 09:14 Ответить
Да уж((( ну и народ у нас(( в общей массе - жлобы. Есть нормальные, но вон один на деревню((( примерно, как по стране несколько процентов достойных из всей биомассы.
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29.05.2020 09:46 Ответить
Он просто вооруженный. Остальные - безоружное чмо, быдло, скоты. Хуже скотолв: те хоть кому-то интересны.
Вот вам живая иллюстрация о пользе/вреде права на владение оружием. Если жлобский наш народец обязанность защищать себя и своих близких валит на "государство", ну так и ждите, пока оно в испитом лице местного мента придет на помощь.
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29.05.2020 10:03 Ответить
Ну, лично я "за" свободное владение оружием. Просто те люди, которые его не пустили на порог, могли хотя бы дать позвонить? Они просто выгнали его((
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29.05.2020 10:10 Ответить
Ну, это вроде вопроса про курицу и яйцо: то ли люди оскотинились от беззащитности, то ли беззащитны из-за своего скотства.
В конце концов, я сомневаюсь, что право защищаться нашему народцу сильно поможет. Кроме права нужна готовность. Кроме оружия нужны яйца. А наш быдловатый народец давно приучен обходиться без них: скоро почкованием размножаться будет.
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29.05.2020 10:19 Ответить
Зоя, якщо Ви не в курсі, то доповідаю, в Украіні вже ДАВНО вільно можна володіти зброєю. Навіть снайперською гвинтівкою з оптикою. Не можна тільки пістолет.
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29.05.2020 11:44 Ответить
Спасибо, я в курсе. Я не стала подробно расписывать про короткостволы.У мужа есть оружие.
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29.05.2020 12:43 Ответить
Хочу добавить, что и у друзей мужа тоже)) Так что, если что, то они готовы. Слава Україні!
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29.05.2020 12:46 Ответить
Мутна якась історія.
І свідчення цього вцілілого нічого не проясняють. Навпаки - запутують.
Наприклад він каже, що зброю ніхто із загиблих не діставав з машини. Питання - хто ж її дістав. Дуже сумнівно щоб цей арендатор після пострілів кинувся до машини шукати зброю.
Крім того не зрозуміло де взялась рушниця в арендатора. Не сидів же він з нею за столом. І тому подібне......
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29.05.2020 10:02 Ответить
Ничего мутного. Вариант: стрелок достал оружие и вложил в руки убитым для инсценировки нападения.
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29.05.2020 10:11 Ответить
Читайте полное интервью.
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29.05.2020 10:12 Ответить
Він охороняв свій ставок, що не зрозуміло? Мабуть і з сусідами не спілкується. Нещодавно в нього був конфлікт з односельчанином і теж з застосуванням рушниці. Місцева поліція, підгодована орендатором, перевела справу в цивільний конфлікт, а рушницю визначила, як дрючок.
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29.05.2020 10:16 Ответить
Скажи какой рэмбо кацап, застрелить семерых вооружоных из охотничьего, да лаптеногий?
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29.05.2020 13:40 Ответить
Вот он добрый украинский народ, электорат Бубочки.
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29.05.2020 12:17 Ответить
Так до этого довёл наши органы Аваков-рюкзаков и президент Зеленский!! Им всё по хер!! Лишь бы рейтинг был высоким!! .........А вообще очень грустно и жалко, что какой то кацап немытый татаро-монгол держит в страхе всё село. Давно бы взяли его на вилы козачки!!, Что -то там не чисто со стороны наших мусоров и гвардейцев?? наверняка не поделили на грабленное!!
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29.05.2020 12:50 Ответить
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