Единственный свидетель массового убийства на Житомирщине Федюнин: "Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами: "Ах ты ж, сука"

Вадим Федюнин, которому удалось выжить при массовом убийстве в Житомирской области, в деталях рассказал о случившемся.

Подробности того, что произошло ночь на 22 мая в Новоселицах, он раскрыл в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, компания отдыхающих какое-то время сидела вместе за столом, потом участники застолья по одному отправились спать. Сам Федюнин пошел спать около половины одиннадцатого, за столом в это время оставались хозяин ставка Захаренко и еще двое отдыхающих — Андрей Москалец и Искандер. Федюнин говорит, что залез в спальник, но не успел уснуть.

"Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж, сука". И выстрелы. "Ах ты ж, сука". Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно. ... Два выстрела. Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!". Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!"", – рассказал Федюнин.

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Первым навстречу стрелявшему, по его словам, встал киевский волонтер Роман Ханенко.

"Я слышу, Рома открывает двери со словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?". Такое что-то. Дословно точно тоже не скажу. ... Но он не договорил этого. Выстрел. И тут я понимаю, что все серьезно. ... Ну, он как, знаете, как дух человек выпускает, когда это делает перед смертью, когда воздух из него выходит... и крик этот же", – описывает случившееся Федюнин.

Следующим, по его словам, Захаренко застрелил его товарища с позывным "Расстрига", когда тот попытался преградить ему путь в домик. После этого убийца выбежал на улицу и стал перезаряжать двустволку, из которой стрелял.

"Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми. То есть, там шансов (отстреляться. – Ред.) не было", — говорит Федюнин.

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В этот момент, по словам свидетеля, ему удалось выбежать из домика и скрыться.

"Я бегу. Там такой подъем, горка. Я бегу босиком. Понимаю, что у меня убили только что друзей, что их сейчас добивают с криками: "ах вы ж уроды, бл#дь, я вас сейчас, нах#й, вы пид#расы, бл#дь". Сейчас добивают", — рассказал Федюнин.

По словам свидетеля, ему удалось добраться до села и найти там помощь.

Полный текст интервью с Вадимом Федюниным читайте здесь.

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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

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