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Единственный свидетель массового убийства на Житомирщине Федюнин: "Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами: "Ах ты ж, сука"

Единственный свидетель массового убийства на Житомирщине Федюнин:

Вадим Федюнин, которому удалось выжить при массовом убийстве в Житомирской области, в деталях рассказал о случившемся.

Подробности того, что произошло ночь на 22 мая в Новоселицах, он раскрыл в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, компания отдыхающих какое-то время сидела вместе за столом, потом участники застолья по одному отправились спать. Сам Федюнин пошел спать около половины одиннадцатого, за столом в это время оставались хозяин ставка Захаренко и еще двое отдыхающих — Андрей Москалец и Искандер. Федюнин говорит, что залез в спальник, но не успел уснуть.

"Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж, сука". И выстрелы. "Ах ты ж, сука". Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно. ... Два выстрела. Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!". Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!"", – рассказал Федюнин.

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Первым навстречу стрелявшему, по его словам, встал киевский волонтер Роман Ханенко.

"Я слышу, Рома открывает двери со словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?". Такое что-то. Дословно точно тоже не скажу. ... Но он не договорил этого. Выстрел. И тут я понимаю, что все серьезно. ... Ну, он как, знаете, как дух человек выпускает, когда это делает перед смертью, когда воздух из него выходит... и крик этот же", – описывает случившееся Федюнин.

Следующим, по его словам, Захаренко застрелил его товарища с позывным "Расстрига", когда тот попытался преградить ему путь в домик. После этого убийца выбежал на улицу и стал перезаряжать двустволку, из которой стрелял.

"Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми. То есть, там шансов (отстреляться. – Ред.) не было", — говорит Федюнин.

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В этот момент, по словам свидетеля, ему удалось выбежать из домика и скрыться.

"Я бегу. Там такой подъем, горка. Я бегу босиком. Понимаю, что у меня убили только что друзей, что их сейчас добивают с криками: "ах вы ж уроды, бл#дь, я вас сейчас, нах#й, вы пид#расы, бл#дь". Сейчас добивают", — рассказал Федюнин.

По словам свидетеля, ему удалось добраться до села и найти там помощь.

Полный текст интервью с Вадимом Федюниным читайте здесь.

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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

Читайте также: Юркомпания "Миллер" о массовом убийстве на Житомирщине: Действия подозреваемого были достаточно умными - он не находился в состоянии аффекта

Автор: 

убийство (6475) массовое убийство (71) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+13
Чувак все время жил и ненавидит украинцев, чистой воды ватник прорасейский, но это скрывал, а тут як кажуть, терпець урвався, и гавно полилось большим напором ненависти, которую он скрывал в себе, есть такие люди к сожалению, нужно понимать что вся симейка таких же ватников и любителей Рассеи уверен что смотрят Соловьева и Киселева!! Там вся семья такая, просто у этого остро проявилась личная неприязнь!!!
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28.05.2020 23:22
+11
Первый раз слышу. Сразу и писали, что один сумел убежать.
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28.05.2020 23:21
+11
Где писали? Изначально писали, что один из отдыхавших смог убежать.
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28.05.2020 23:22
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Гадаю, коментатор мав на увазі неабияку складність такої справи - з мисливською двостволкою отак взяти і перестріляти 7 мужиків з досвідом бойових дій. Життя не комп'ютерна іграшка, режиму slo-mo в Захаренка не було...
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29.05.2020 00:02 Ответить
И нужно было быть уверенным, что у них нет стволов с собой в комнате... Под белкой не бывает таких четких действий... Прям Рембо какой то... А заранее спланированное, очень похоже...
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29.05.2020 00:20 Ответить
вот іт мінз "slomo"?
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29.05.2020 02:42 Ответить
а, поняв сло-мо: слоу-моушн
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29.05.2020 02:44 Ответить
Абсолютно вірно.
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29.05.2020 02:51 Ответить
история с суперстрелялкой схожа с 2012, когда челах в казахстане на погранпосту застрелил 14 человек. один. и тоже, как бы многих спящих. и сжёг потом всё. там тоже был егерь, аналог тутошнего хозяина пруда. только здесь челахом стал сам рыбовод. а тот кто должен был быть челахом - убежал. пока, всё с их слов. самое простое, пойти исходностарым кгб-исткодидовским методом, - каждого из этих двух посадить в камеры, куча листов бумаги и ручки. и шоб каждый день по новой описали, шо произошло. и так раз 20. потом из анализа противоречий написанного, а такие точно будут, уже конкретно допросить по всплывшим в писанине мутным местам по тем же старым методикам допроса. хотя сегодня, точно, для вояк изобретены вещи для допроса и покруче. а так, простая аналитика. но этим точно никто заниматься не будет. и оказалось бы, что всё было очень просто и не нужно множить сущее без необходимости.
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29.05.2020 09:32 Ответить
Тут принципове питання - різновид зброї... Бо одна справа - калаш, пістолет, карабін (тобто з достатньою кількістю набоїв у магазині + практично миттєвий релоад). Я нижче написав, що справді дивує у нашій ситуації - псих із двостволкою (!), перезарядка якої навіть у тренованого стрільця потребує кількох секунд, перестріляв 7 мужиків з бойовим досвідом - і ніхто навіть чисто на адреналіні, та ще й втрачати власне нема чого, не спробував на нього кинутись, поки той перезаряжається...
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29.05.2020 10:42 Ответить
в принципе, в этих двух событиях много похожего. и именно странность в поведении расстреливаемых мну наиболее непонятна в обох случаях. как с ручника не поснимались. все. и там и там. при таких тормозах, в обох случаях военных. в данном (даже забуханных и подкуреных), но у которых по опыту войны, подсознание автоматом на выстрелы запускает тело в алгоритм работы, при таких тормозах скорость перезаряда, важна уже и на настолько. и там и там даётся время чуть ли не в мушкет забить заряд туго, утрированно канешно )). действительно, они давали ему время на всё, по сути абсолютно ничего не предпринимая в ответ. то где их понаходили потом, это не о чём не говорит. было время сделать раскладку. я бы почитал таки кучу описаний события од обох, в нескольких последовательных экземплярах) сто пудов там будут каждый раз противоречия.
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29.05.2020 11:31 Ответить
Все просто, кацапське нутро і ненависть до українців. Як у того, що банку з медом приносив нашим воякам. А цей федюнін не постраждав, бо і прізвище за нього говорить.
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28.05.2020 23:36 Ответить
Цитата из интервью:
"И говорит: "Возьмите меня на войну. Мне ж стыдно перед вами!". Ему всегда: "Да успокойся, ты нам тут нужен, дети у тебя, занимайся".
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29.05.2020 00:00 Ответить
А зачем ватник на войне?
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29.05.2020 00:45 Ответить
Короче, нет смысла обсуждать каждую фразу.
Можно было всё под интервью обсудить.
Наплодили тем.
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29.05.2020 00:02 Ответить
Ты явно недавно на этом ресурсе. Это их стандартная практика. Штучное увеличение трафика. Рекламы, опять же, показывается больше.
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29.05.2020 11:19 Ответить
Я здесь давно.
Просто, противно.
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29.05.2020 11:35 Ответить
К сожалению, при все громадных недостатках цензора, в плане коментов это лучшее, что есть в инфопространстве Украины. Остальное или непопулярно или вообще дно. И это печально.
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29.05.2020 11:52 Ответить
крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!"

,.........
Вот смотрите- он ушел из-за стола спать,. А когда услышал выстрелы, то крикнул, .... А откуда он знает кто кого подстрелил. Их же там трое оставалось за столом.
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29.05.2020 00:09 Ответить
Вот именно.....
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29.05.2020 02:14 Ответить
Іскандер дивився на зірки і, напевне, участі в розмові не брав.
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29.05.2020 03:19 Ответить
Еще непонятно: он говорит что тела возможно перекладывли. А зачем их перекладывать? Чтобы спящими казались?
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29.05.2020 00:13 Ответить
Они падают рядышком, мне так, кажется, было... И как бы спят двое... Источник: https://censor.net/r3198709
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29.05.2020 02:47 Ответить
Нет, не для этого.
Там было тело во дворе, которое нашли с оружием в обнимку - изначально по предварительной экспертизе говорилось, что тело туда скорее всего притащили и винтовку вложили уже мертвому в руки.
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29.05.2020 04:31 Ответить
Похоже срелок - психопат, с катушек слетел на старости.
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29.05.2020 00:21 Ответить
Ця тварюка, напевно, і раніше убивала. Просто так одна людина вистрелити іншу не зможе. А тут масове вбивство, методичне та безжальне
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29.05.2020 00:25 Ответить
Чому? Скільки у світі трапляється випадків масових вбивств. Зокрема у школах та інших навчальних закладах (випадок у Криму пам'ятаємо?) Начебто звичайний сосницький раптом приходить до школи зі зброєю і починає методично й безжально вистругувати учнів та вчителів...
Сумніваюся, що багато з таких вбивць раніше вбивали.
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29.05.2020 03:27 Ответить
Навряд що убивця - психопат. Усе ж сплановано було. Рушниця, картеч для убивства. Вбивав цілеспрямовано за певною ознакою, а саме атовців
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29.05.2020 00:32 Ответить
Тема, кто ранил стрелка не раскрыта!
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29.05.2020 01:08 Ответить
А хто сказав, що убивцю поранили?
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29.05.2020 01:17 Ответить
Писали, що був поранений у руку цей гад.
Тільки не відомо чим: ножем чи з рушниці.
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29.05.2020 03:20 Ответить
Захаренко на суді заявив шо йому стрелили в праву руку, після чого він почав самозахищатись
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29.05.2020 03:51 Ответить
а ше експертиза не найшла алкоголь в його крові
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29.05.2020 03:53 Ответить
А он утверждает, что убийца пил.
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29.05.2020 08:42 Ответить
а у нас атошники неприкасаемые или отдельная каста? если виновны то получили свое, если виновен это кацап то пожизненное
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29.05.2020 09:25 Ответить
убийца выбежал на улицу и стал перезаряжать двустволку, из которой стрелял.
"Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми..." ))) А сколько еще двустволку перезаряжать, час, два?
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29.05.2020 00:34 Ответить
У мене швидше 20 сек. не виходило
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29.05.2020 00:58 Ответить
Так ты сам снаряжал патроны, или бегал в магазин "Охота и рыбалка", а по дороге успел выпить пива.
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29.05.2020 01:17 Ответить
Дивно. За кілька секунд можна спробувати кинутися на вбивцю і обеззброїти... До того ж інших варіантів ніт.
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29.05.2020 03:29 Ответить
Там поки крикнули - вже й перезарядив. Він готовий був, вони - ні.
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29.05.2020 04:32 Ответить
Все одно. Йому треба було recargar мінімум тричі (це якщо він настільки професійно стріляв, що кожен постріл = killshot). Після перших двох пострілів вони могли бути в шоці, але все одно це військові... дивно, що ніхто не спробував чисто на рефлексах кинутися на вбивцю принаймні під час другої перезарядки.
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29.05.2020 10:49 Ответить
"дивно, що ніхто не спробував чисто на рефлексах кинутися на вбивцю принаймні під час другої перезарядки."

Кинувся один - той, що козак - але не під час перезарядки - невдало, отримав у шию заряд...
Той, що вижив - перетрухав після цього і просто втік.
Військові, на скільки я зрозумів, були на 3 групи розбиті - як раз цей покидьок перезарядив - розстріляв - ще раз перезарядив. Остання група мабуть не зрозуміла з просоння і перепою, що стрільба йде по їхніх товаришах - скоріше подумали, що хтось вирішив по банках пошмаляти. І так - вбивця - мисливець із великим стажем - він добре вміє стріляти - ще й з дробовика майже впритул - там двох взагалі одним пострілом поклав, на скільки я зрозумів.
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29.05.2020 11:52 Ответить
У тебя, вероятно, эжекора нет. Мож на его ружже был. Это очень ускоряет.
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29.05.2020 11:23 Ответить
Так не має. ИЖ-49 старенька. Але все одно, поки з патронташа чи підсумка два патрона дістанеш ...
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29.05.2020 11:39 Ответить
Люди налаштовані на відпочинок були в шоці від перших розстрілів. Тому і ефект оцепеніння. Очикувати такого від свого товариша ніхто не міг, тому ніхто і не захищавсь. А у Толіка тупо знесло дах від горілки з травкою. Це біла горячка. Люди в цьому стані можуть вбити не тільки якогось дальнього знайомого, а і ближнього родича. Може люди будуть тепер розумніші і не будуть мішати одне з іншим. Дорогою ціною
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29.05.2020 06:53 Ответить
Трохи наркології: по-перше, вивірка приходить не до п'яної людини. Delirium tremens трапляється на виході із запою. Я десь вище написав, що не виключений такий варіант. Але потім в коментах хтось зазначив, що у стані білої гарячки навряд чи можна так чітко й натреновано поводитися зі зброєю.
По-друге, канабіс має седативний і транквілізуючий ефект. Навіть з алкоголем нападу агресії не буде. І на виході із запою він міг навіть запобігти вивірці.
(канабісом можна навіть "розганяти гусей", тобто знімати дуже неприємні постефекти після вживання амфетаміну. Дмухнув - і спати...)
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29.05.2020 11:01 Ответить
"По-друге, канабіс має седативний і транквілізуючий ефект."

Та ні. Канабіс має різний єфект на різних людей.
Є такий термін навіть, пов'язаний із вживанням канабісу - "випадать на ізмєну" - у такому стані людина у стані наркотичного сп'яніння може і з балкону вистрибнути.
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29.05.2020 11:55 Ответить
Саме "ізмєну" я і мав на увазі. Травка, посилена міцними напоями, робить таку дику дію, що людина може накрутити собі, що його всі змовились вбити. Тому не дивно, що орендатор свідчів, що захищавсь.
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29.05.2020 12:27 Ответить
в коментарях як завжди багато "співчуваючих" кацапів та дурнуватих хахлів завдання - обісрати померлих героїв та виправдати виродка-вбивцю
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29.05.2020 07:21 Ответить
Конечно пацаны очень готовые спали , даже шум выстрелов ,не могли воспринять за убийство, мало ли как и чем там их друзья развлекаются..По армии знаю что кацапы самая мерзкая ненадёжная нация, они постоянно массово пили всё подряд что только горит, А потом чудили на пьяную рожу.так что только держись .. А на отходнике только жалобно трусливо скулили, что шибко накрыло и нечего на не помнят. ... Тоже нашли с кем бухать..
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29.05.2020 07:52 Ответить
Мутная история. И правду мы не узнаем никогда.
Что бы устроить такое побоище, да еще по трезвому, человека нужно сильно "довести". Есть вариант, что дебил, но местные так не считают.
Почему "отдых" устраивал хозяин ставка, они его близкие друзья? Если заранее собирался грохнуть, можно было по-тихому накормить рыбой с ботулизмом, или водкой с метиловым спиртом.
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29.05.2020 08:02 Ответить
Возникает вопрос многие ли едут на рыбалку и отдых со своим оружием?
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29.05.2020 08:05 Ответить
Справа ясна, що діло темне. тут слідчі з Кагарлика не допоможуть, а інших вже немає.
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29.05.2020 08:12 Ответить
Небуло,там,ніякого конфлікту....Була реалізація давніх намірів,якомого більше повбивати...То катсабський нелюд в самореалізації...!
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29.05.2020 08:28 Ответить
по словам этого недокрутого человека сидела компания в сюську пьяная и накуренная, среди них был один трезвый и он начал стрелять, видимо просто так)))) да, и сам себя подстрелил
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29.05.2020 09:17 Ответить
Міг і сам-себе підстрелити з карабіну, що дістав з автівки вбитих. Доречі порізав він себе ножем скоріше теж сам, коли зрозумів, що накоїв. Час в нього був. Чому один з атошників лежав з карабіном вбитий без взуття, а трава навколо була прим'ята, як мовби його хтось тягнув по землі?
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29.05.2020 10:31 Ответить
ты задайся вопросом почему эти атошники на рыбалке были вооружены до зубов? сезон охоты ой как далеко
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29.05.2020 18:07 Ответить
Стадо ещё не поняло, что тупо идёт отстрел активной проукраинской части общества на деле доказавший, что не потерпит применения с кацапами?
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29.05.2020 10:11 Ответить
Дивлячись деякі коментарі, думаю скільки ж у нас живе оцієї ***** рускомірської гидоти, пишут тут аби обі*рати пам"ять атовців.
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29.05.2020 10:46 Ответить
Доречі, убивця міг і на замовлення убивати. Так до його ідеологічних мотивів та ненависті до українців (атошників) + додали бонус, сім"ї. І саме головне розголос в кацапських ЗМІ наклепів на воїнів. Подивимось наскільки відомий "бібіков" візьметься за його захист.
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29.05.2020 10:47 Ответить
Якщо рашістска мерзота має у мозку гівно, дітей своїх вчить. Обов'язково назовні вийде, як чиряк в жопі. Нажаль потім в нього інтервью Гордон візьме.
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29.05.2020 11:42 Ответить
Очень содержательный рассказ.
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29.05.2020 12:22 Ответить
Задавить надо зтого российского гада ещё до суда в сизо!! Иначе Эта зелень зеленского обязательно его оправдают!! Зеленский ведь сцит перед путиным и обязательно его обменяет!!!!
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29.05.2020 12:56 Ответить
чтобы гражданское общество НЕ-ОБЪЕДИНИЛОСЬ против пострадянського паханата
паханат, с помощью сабакавской титушни ,
создаёт сразу несколько локальных вооруженных конфликтов в гражданском обществе

Єдиний свідок масового вбивства на Житомирщині Федюнін: "Пролунали постріли. І крики одночасно з пострілами: "Ах ти ж, сука" - Цензор.НЕТ 1593
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29.05.2020 16:02 Ответить
сепарню уничтожать вместе с пострадянским паханатом

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29.05.2020 16:04 Ответить
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