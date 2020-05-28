Единственный свидетель массового убийства на Житомирщине Федюнин: "Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами: "Ах ты ж, сука"
Вадим Федюнин, которому удалось выжить при массовом убийстве в Житомирской области, в деталях рассказал о случившемся.
Подробности того, что произошло ночь на 22 мая в Новоселицах, он раскрыл в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам, компания отдыхающих какое-то время сидела вместе за столом, потом участники застолья по одному отправились спать. Сам Федюнин пошел спать около половины одиннадцатого, за столом в это время оставались хозяин ставка Захаренко и еще двое отдыхающих — Андрей Москалец и Искандер. Федюнин говорит, что залез в спальник, но не успел уснуть.
"Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж, сука". И выстрелы. "Ах ты ж, сука". Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно. ... Два выстрела. Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!". Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!"", – рассказал Федюнин.
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Первым навстречу стрелявшему, по его словам, встал киевский волонтер Роман Ханенко.
"Я слышу, Рома открывает двери со словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?". Такое что-то. Дословно точно тоже не скажу. ... Но он не договорил этого. Выстрел. И тут я понимаю, что все серьезно. ... Ну, он как, знаете, как дух человек выпускает, когда это делает перед смертью, когда воздух из него выходит... и крик этот же", – описывает случившееся Федюнин.
Следующим, по его словам, Захаренко застрелил его товарища с позывным "Расстрига", когда тот попытался преградить ему путь в домик. После этого убийца выбежал на улицу и стал перезаряжать двустволку, из которой стрелял.
"Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми. То есть, там шансов (отстреляться. – Ред.) не было", — говорит Федюнин.
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В этот момент, по словам свидетеля, ему удалось выбежать из домика и скрыться.
"Я бегу. Там такой подъем, горка. Я бегу босиком. Понимаю, что у меня убили только что друзей, что их сейчас добивают с криками: "ах вы ж уроды, бл#дь, я вас сейчас, нах#й, вы пид#расы, бл#дь". Сейчас добивают", — рассказал Федюнин.
По словам свидетеля, ему удалось добраться до села и найти там помощь.
Полный текст интервью с Вадимом Федюниным читайте здесь.
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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.
Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.
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"И говорит: "Возьмите меня на войну. Мне ж стыдно перед вами!". Ему всегда: "Да успокойся, ты нам тут нужен, дети у тебя, занимайся".
Можно было всё под интервью обсудить.
Наплодили тем.
Просто, противно.
,.........
Вот смотрите- он ушел из-за стола спать,. А когда услышал выстрелы, то крикнул, .... А откуда он знает кто кого подстрелил. Их же там трое оставалось за столом.
Там было тело во дворе, которое нашли с оружием в обнимку - изначально по предварительной экспертизе говорилось, что тело туда скорее всего притащили и винтовку вложили уже мертвому в руки.
Сумніваюся, що багато з таких вбивць раніше вбивали.
Тільки не відомо чим: ножем чи з рушниці.
"Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми..." ))) А сколько еще двустволку перезаряжать, час, два?
Кинувся один - той, що козак - але не під час перезарядки - невдало, отримав у шию заряд...
Той, що вижив - перетрухав після цього і просто втік.
Військові, на скільки я зрозумів, були на 3 групи розбиті - як раз цей покидьок перезарядив - розстріляв - ще раз перезарядив. Остання група мабуть не зрозуміла з просоння і перепою, що стрільба йде по їхніх товаришах - скоріше подумали, що хтось вирішив по банках пошмаляти. І так - вбивця - мисливець із великим стажем - він добре вміє стріляти - ще й з дробовика майже впритул - там двох взагалі одним пострілом поклав, на скільки я зрозумів.
По-друге, канабіс має седативний і транквілізуючий ефект. Навіть з алкоголем нападу агресії не буде. І на виході із запою він міг навіть запобігти вивірці.
(канабісом можна навіть "розганяти гусей", тобто знімати дуже неприємні постефекти після вживання амфетаміну. Дмухнув - і спати...)
Та ні. Канабіс має різний єфект на різних людей.
Є такий термін навіть, пов'язаний із вживанням канабісу - "випадать на ізмєну" - у такому стані людина у стані наркотичного сп'яніння може і з балкону вистрибнути.
Что бы устроить такое побоище, да еще по трезвому, человека нужно сильно "довести". Есть вариант, что дебил, но местные так не считают.
Почему "отдых" устраивал хозяин ставка, они его близкие друзья? Если заранее собирался грохнуть, можно было по-тихому накормить рыбой с ботулизмом, или водкой с метиловым спиртом.
паханат, с помощью сабакавской титушни ,
создаёт сразу несколько локальных вооруженных конфликтов в гражданском обществе