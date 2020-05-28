У 9 военных артбригады на полигоне в Ривненской области обнаружен коронавирус

У девяти военнослужащих 44-й артиллерийской бригады на Ривненском полигоне подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил пресс-офицер 44-й отдельной артиллерийской бригады Юрий Кульпа.

"У 9-х военнослужащих подтвердились подозрения на коронавирус. Сейчас они находятся в Ривненском госпитале, состояние здоровья удовлетворительное", - сказал Кульпа.

По его словам, подозрение на коронавирус было обнаружене во время планового ПЦР-тестирования на полигоне еще 24 мая. Тогда тесты у нескольких военнослужащих показали положительный результат, поэтому было рекомендовано разместить их в медицинский изолятор, а затем направить на дообследование в Ривненский госпиталь.

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Симптомы, которые бы указывали на болезнь у военнослужащих отсутствовали, температура тела не превышала нормы, а состояние здоровья не вызвал беспокойства, однако сегодня дополнительное обследование таки выявило коронавирус.

Как проинформировал Кульпа, остальной личный состав, который находится на полигоне, находится на обсервации и выполняет рекомендации медиков по недопущению распространения болезни.

В то же время, в пункте постоянной дислокации в Тернополе, больных острой респираторной болезни COVID-19, вызваной коронавирусом SARS-CoV-2 нет. Там также принимаются профилактические меры.

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