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Новости Коронавирус и карантин
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У 9 военных артбригады на полигоне в Ривненской области обнаружен коронавирус

У 9 военных артбригады на полигоне в Ривненской области обнаружен коронавирус

У девяти военнослужащих 44-й артиллерийской бригады на Ривненском полигоне подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил пресс-офицер 44-й отдельной артиллерийской бригады Юрий Кульпа.

"У 9-х военнослужащих подтвердились подозрения на коронавирус. Сейчас они находятся в Ривненском госпитале, состояние здоровья удовлетворительное", - сказал Кульпа.

По его словам, подозрение на коронавирус было обнаружене во время планового ПЦР-тестирования на полигоне еще 24 мая. Тогда тесты у нескольких военнослужащих показали положительный результат, поэтому было рекомендовано разместить их в медицинский изолятор, а затем направить на дообследование в Ривненский госпиталь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ выявлены 16 новых случаев COVID-19, всего болеют 69 военнослужащих, - Командование Медсил (обновлено)

Симптомы, которые бы указывали на болезнь у военнослужащих отсутствовали, температура тела не превышала нормы, а состояние здоровья не вызвал беспокойства, однако сегодня дополнительное обследование таки выявило коронавирус.

Как проинформировал Кульпа, остальной личный состав, который находится на полигоне, находится на обсервации и выполняет рекомендации медиков по недопущению распространения болезни.

В то же время, в пункте постоянной дислокации в Тернополе, больных острой респираторной болезни COVID-19, вызваной коронавирусом SARS-CoV-2 нет. Там также принимаются профилактические меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ выявлены 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 62 военнослужащих, - Командование Медсил

Автор: 

карантин (16729) 44 артиллерийская бригада (33) ВСУ (6536) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Швидкого одужання воїнам
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29.05.2020 00:37 Ответить
симптомов нет, температуры нет, но борцуны невидемого фронта всегда при делах. 72 млрд.гр. освоить как то надо. Не борьба с болезнью а борьба за разкродання. Другой логики в их поступках нет. Но есть логика болезни короножадность.
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29.05.2020 03:59 Ответить
А казали, -армійські Щури не розповсюджують...Тоді хто інфікує військових
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29.05.2020 08:10 Ответить
 
 