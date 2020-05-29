Минздрав будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом при второй волне, - Ляшко

Украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны. Мероприятия будут направлены на предотвращение нового тотального карантина.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению чиновника, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна ", - отметил Ляшко.

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Он также добавил, что нужно предотвратить наложение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.