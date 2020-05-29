Минздрав будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом при второй волне, - Ляшко
Украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны. Мероприятия будут направлены на предотвращение нового тотального карантина.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению чиновника, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.
"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна ", - отметил Ляшко.
Он также добавил, что нужно предотвратить наложение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.
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Особое внимание активисты обратили на то, что месяц назад под руководством Степанова государство закупило 70 тысяч костюмов защиты для врачей китайского производства за 488 гривны 61 копейку - вдвое дороже тех, что покупали волонтеры. Костюмы должны были поставить 1 мая. 16 мая привезли всего 30 тысяч из 70. Эта схема, говорят активисты, помогла «распилить» 13 миллионов гривен.
«Степанов неделю назад согласовал с бюджетным комитетом закупку 4,4 миллиона костюмов по той же магической китайской цене - 488 грн .61 копейка, а также 6,5 миллионов масок по 10 гривен. И 1,2 миллиона респираторов по 100 гривен. Однако важны только две цифры: 488 гривен 61 копейка за костюм, и миллиард гривен, который собрался украсть Максим Миллиардович Степанов», - говорится в сообщении.
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Говорил ломая руки краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колют нам второй укол.
Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то руины говорят.
Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год,
Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,
А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак,
Вот это жизнь - и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так.
Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.
Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенце, иноверы, изуверцы,
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"
Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоят треугольные дела,
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
Вон он змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то, значит: фельдшер, вырви провода.
И что ж, нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца,
И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда.
Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно,
Мы скажем: "Удивительное рядом, но оно запрещено!"
Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник "Грюндиг",
Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
Ну а к нам попал в волненьи жутком,
С расстревоженным желудком,
И с номерочком на ноге.
Он прибежал взволнован крайне и сообщеньем нас потряс
Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз,
Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски,
И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли,
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.
"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял,
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж,
Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?
Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь,
Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит,
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!
Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль,
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ,
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!
Ничо не напомнило??
😁
Типа - Я же предупердил..
😁
Должен кто-то ответить за это
бл*дствоколоссальный экономический ущерб?
Вот СМИ и ответят.
А то наловчились публиковать заявления чиновников, прикормленных ВОЗ, о "150 тысяч смертей" от макароновируса, когда в реале этих смертей в Австралии чуть больше 100, и большинство умерших - глубокие старики.
.P.S. Тут новость прошла, что News Corp сокращает сотрудников. надо журнашлюгам в сексуальные работники переквалифицироваться, они уже поднаторели в одной из самых древних профессий и продемонстрировали огромные способности ко второй, продавшись КП КНР сп всеми потрохами.
...салупогласоеляшко...
Теперь вместо намордников надо будет одеватьь специальные колокольчики в нос.
Они будут распугивать вирус на 1,5 м вокруг. В жёлтых штанах можно ходить без колокольчика)