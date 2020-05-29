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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом при второй волне, - Ляшко

Минздрав будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом при второй волне, - Ляшко

Украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны. Мероприятия будут направлены на предотвращение нового тотального карантина.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению чиновника, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна ", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о смягчении карантина: Тревога есть постоянно и каждое решение дается тяжело

Он также добавил, что нужно предотвратить наложение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А в это время...На Банковой проведут торжественную «вечеринку» в честь «Максима Миллиардовича» СтепановаЗавтра, 29 мая, группа активистов готовится провести «вечеринку» на улице Банковой в Киеве в честь руководителя Министерства здравоохранения https://replyua.net/news/210625-ukraina-poluchila-pervuyu-partiyu-odnorazovyh-kostyumov-biozaschity-dlya-medikov.html Максима Степанова . --- страницу соответствующего события создали на Facebook. В качестве организаторов события указан координатор волонтерской программы партии «Голос» Николай Выговский и менеджер по интернет-маркетинга Герман Севальнев. «В программе музло, леопардовые шубы, икра, светомузыка, спецеефекты и разбрасывания денег. Крутая вечеринка карантинного сезона! Guest Star - Максим Миллиардович Степанов», - говорится в описании.
Особое внимание активисты обратили на то, что месяц назад под руководством Степанова государство закупило 70 тысяч костюмов защиты для врачей китайского производства за 488 гривны 61 копейку - вдвое дороже тех, что покупали волонтеры. Костюмы должны были поставить 1 мая. 16 мая привезли всего 30 тысяч из 70. Эта схема, говорят активисты, помогла «распилить» 13 миллионов гривен.
«Степанов неделю назад согласовал с бюджетным комитетом закупку 4,4 миллиона костюмов по той же магической китайской цене - 488 грн .61 копейка, а также 6,5 миллионов масок по 10 гривен. И 1,2 миллиона респираторов по 100 гривен. Однако важны только две цифры: 488 гривен 61 копейка за костюм, и миллиард гривен, который собрался украсть Максим Миллиардович Степанов», - говорится в сообщении.
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29.05.2020 00:37
+9
Тестирование медиков объявленное Минздравом - есть не что иное, как грубая, шарлатанская попытка списать огромное количество низкопробных тестов закупленных в Китае Зеленским и К. Клиническая и практическая ценность этого нулевая, о чем свидетельствуют и результаты тестирования и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention) "Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем". https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html
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29.05.2020 00:38
+9
А мальчику понравилось быть в центре внимания))) Уже и интервью даёт по поводу выборов мэра. А знает ли этот петушок, что когда раскроется весь этот корона обман и надувательство , потребуются стрелочники. Думаю, не одна сотня тысяч или даже не один миллион граждан Украины заходят подержать его закадычёк и засунуть твёрдый предмет в попку. Из него как раз получится отличный опущенный.)))
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29.05.2020 01:55
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Як би друга хвиля не перетворилась на 9-й вал.
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29.05.2020 00:29 Ответить
Набагато простіше. Підуть шляхом Швеції - молодь здебільшего виживе, старі - як кому пощастить. Або як у китайців: старих просто ліквідують. Дуже порадіє Пенсійний Фонд.
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29.05.2020 10:00 Ответить
У Ляшка в мозгах буря,волна за волной. Типуняра тебе на язык, невменяемое.
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29.05.2020 19:26 Ответить
знову? !!!! Ви хоть от первой дайте вздохнуть, а то не могу с детьми 2 месяца увидеться. то суды заочные , то .....
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29.05.2020 00:32 Ответить
Неужели откажутся от стратегии дурантинов))? Первые частично нормальные слова услышал от шляшка)
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29.05.2020 00:37 Ответить
Бирку - в ухо и - на панщину.
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29.05.2020 07:47 Ответить
А в это время...На Банковой проведут торжественную «вечеринку» в честь «Максима Миллиардовича» СтепановаЗавтра, 29 мая, группа активистов готовится провести «вечеринку» на улице Банковой в Киеве в честь руководителя Министерства здравоохранения https://replyua.net/news/210625-ukraina-poluchila-pervuyu-partiyu-odnorazovyh-kostyumov-biozaschity-dlya-medikov.html Максима Степанова . --- страницу соответствующего события создали на Facebook. В качестве организаторов события указан координатор волонтерской программы партии «Голос» Николай Выговский и менеджер по интернет-маркетинга Герман Севальнев. «В программе музло, леопардовые шубы, икра, светомузыка, спецеефекты и разбрасывания денег. Крутая вечеринка карантинного сезона! Guest Star - Максим Миллиардович Степанов», - говорится в описании.
Особое внимание активисты обратили на то, что месяц назад под руководством Степанова государство закупило 70 тысяч костюмов защиты для врачей китайского производства за 488 гривны 61 копейку - вдвое дороже тех, что покупали волонтеры. Костюмы должны были поставить 1 мая. 16 мая привезли всего 30 тысяч из 70. Эта схема, говорят активисты, помогла «распилить» 13 миллионов гривен.
«Степанов неделю назад согласовал с бюджетным комитетом закупку 4,4 миллиона костюмов по той же магической китайской цене - 488 грн .61 копейка, а также 6,5 миллионов масок по 10 гривен. И 1,2 миллиона респираторов по 100 гривен. Однако важны только две цифры: 488 гривен 61 копейка за костюм, и миллиард гривен, который собрался украсть Максим Миллиардович Степанов», - говорится в сообщении.
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29.05.2020 00:37 Ответить
Тестирование медиков объявленное Минздравом - есть не что иное, как грубая, шарлатанская попытка списать огромное количество низкопробных тестов закупленных в Китае Зеленским и К. Клиническая и практическая ценность этого нулевая, о чем свидетельствуют и результаты тестирования и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention) "Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем". https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html
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29.05.2020 00:38 Ответить
Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Говорил ломая руки краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колют нам второй укол.
Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то руины говорят.
Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год,
Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,
А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак,
Вот это жизнь - и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так.
Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.
Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенце, иноверы, изуверцы,
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"
Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоят треугольные дела,
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
Вон он змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то, значит: фельдшер, вырви провода.
И что ж, нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца,
И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда.
Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно,
Мы скажем: "Удивительное рядом, но оно запрещено!"
Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник "Грюндиг",
Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
Ну а к нам попал в волненьи жутком,
С расстревоженным желудком,
И с номерочком на ноге.
Он прибежал взволнован крайне и сообщеньем нас потряс
Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз,
Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски,
И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли,
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.
"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял,
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж,
Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?
Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь,
Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит,
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!
Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль,
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ,
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!

Ничо не напомнило??
😁
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29.05.2020 00:39 Ответить
Это он пугает или ласково предупреждает?
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29.05.2020 00:55 Ответить
Нє, Блаблабла на кофєйной гуще..
Типа - Я же предупердил..
😁
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29.05.2020 01:01 Ответить
Ага. Баюс-баюс...
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29.05.2020 01:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TB4CgOMSrno Билл Гейтс напрямую влияет на Меркель и главу Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен Ссылка на оригинал на немецком https://www.youtube.com/watch?v=4UwGkif2w-s
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29.05.2020 01:24 Ответить
А мальчику понравилось быть в центре внимания))) Уже и интервью даёт по поводу выборов мэра. А знает ли этот петушок, что когда раскроется весь этот корона обман и надувательство , потребуются стрелочники. Думаю, не одна сотня тысяч или даже не один миллион граждан Украины заходят подержать его закадычёк и засунуть твёрдый предмет в попку. Из него как раз получится отличный опущенный.)))
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29.05.2020 01:55 Ответить
А вы заставьте СМИ платить пособия по безработице тем, кто потерял работу и оказался без средств из-за "самоизоляции", которую вызвала истерия, созданная СМИ по поводу макароновируса.
Должен кто-то ответить за это бл*дство колоссальный экономический ущерб?
Вот СМИ и ответят.
А то наловчились публиковать заявления чиновников, прикормленных ВОЗ, о "150 тысяч смертей" от макароновируса, когда в реале этих смертей в Австралии чуть больше 100, и большинство умерших - глубокие старики.

.P.S. Тут новость прошла, что News Corp сокращает сотрудников. надо журнашлюгам в сексуальные работники переквалифицироваться, они уже поднаторели в одной из самых древних профессий и продемонстрировали огромные способности ко второй, продавшись КП КНР сп всеми потрохами.
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29.05.2020 04:52 Ответить
Давай другую стратегию-не 22,а 21 каждого месяца новую отсрачку!
...салупогласоеляшко...
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29.05.2020 05:19 Ответить
Минздрав будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом, когда будет вторая волна, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3148
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29.05.2020 06:41 Ответить
Минздрав будет предлагать другую стратегию......

Теперь вместо намордников надо будет одеватьь специальные колокольчики в нос.
Они будут распугивать вирус на 1,5 м вокруг. В жёлтых штанах можно ходить без колокольчика)
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29.05.2020 07:22 Ответить
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29.05.2020 07:38 Ответить
Або лічильники на рот і ніс. Повітря прихватизує "Бородата Бабушка", і будем платити бєні за спожите повітря
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29.05.2020 08:19 Ответить
Цаки!😁
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29.05.2020 10:35 Ответить
При второй волне только Минздрав и будет на карантине.
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29.05.2020 07:36 Ответить
....без оплаты.
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29.05.2020 07:37 Ответить
И на принудительных работах.
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29.05.2020 07:51 Ответить
Так и нет ответа как же именно это будут делать. "Аудит" продолжается...
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29.05.2020 08:00 Ответить
Через негативні наслідки пандемії COVID-19 у Латинській Америці на межі голоду перебувають щонайменше 14 млн осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3198737 Це все що задумав Білл Гейтс і жорсткий карантин. Хочете повторити? Тоді виберіть олігофренів у владу і все зупиніть. Замість того щоб приймати розумні кроки оптимальні для життя країни, тупий карантин це шлях в нікуди - до голодомору і бунту марлевих повязок.
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29.05.2020 08:04 Ответить
Директор свіжого повітря виліз з черговою заявою. Менеджер сальмонел під обідком унітаза.
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29.05.2020 08:05 Ответить
Називати різновиди дурисвітства Стратегіями...
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29.05.2020 08:09 Ответить
Заставь дурака молиться....Пошли к чёрту,со своими "дурантинами",сборище идиотов.
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29.05.2020 08:47 Ответить
Да вы первую сначала переживите! А потом про вторую будете думать!
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29.05.2020 08:55 Ответить
 
 