Суд позволил застроить скандально известный участок на Воскресенке в Киеве вопреки другому целевому назначению

Вопреки целевому назначению Окружной административный суд позволил застроить скандально известный участок по ул. Воскресенской, 2а в cтолице. В данный момент на это решение подана апелляция. Очередное заседание состоялось 28 мая, следующее назначено на 11 июня.

Об этом Цензор.НЕТ проинформировал житель Воскресенского массива Виктор Зайцев.

Напомним, жители Воскресенского массива в Днепровском районе Киева требуют предотвратить незаконную застройку на землях общины, которая ведется на основании решения Хозяйственного суда города Севастополя от 24 марта 2014 года (то есть, уже после оккупации полуострова). Примечательно, что в госреестре судебных решений вердикты и решения крымских судов числятся максимум до 21 марта 2014 года. То есть, данное решение отсутствует в реестре, что и указано в ответе судебной администрации.

В 2014 году УДБК "Укрбуд " заказал градостроительные условия и ограничения на этот участок в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА с целью постройки жилого комплекса. При этом целевое назначение участка не соответствовало жилой застройке.

Заказчиком условий выступает инвестиционная компания "Укрбуд-инвест", которая не является землепользователем участка. По проекту планируется построить ЖК "Переможець" - 3 дома на 20 этажей. В марте 2015 года "Укрбуд" начал бурение свай на данном участке, не имея оформленных разрешений на это.

Именно решение Севастопольского суда, изданное уже после оккупации Крыма, стало ключевым для выдачи разрешения ГАСК 3 ноября 2015 года, поскольку согласно нему, в реестр вещных прав были внесены сведения об измененном целевом назначении. Эти изменения пробыли в реестре примерно до 2018 года, впоследствии строки по целевому назначения под застройку жилым комплексом исчезли из реестра прав.

В Договоре долгосрочного временного пользования землей прописано, что участок предоставляется для обслуживания производственной базы и что участок запрещается использовать не по целевому назначению.

Запрашиваемые застройщиком условия были выданы за подписью тогдашнего главного архитектора столицы Сергея Целовальника в декабре 2014 года. При том, что целевое назначение участка было нарушено, так как под строительство жилья он изначально не предназначался. По состоянию на сегодняшний день участок по Воскресенской, 2а в публичной кадастровой карте числится как предназначенный для "обслуживания промышленной базы".

При этом в приложении к Экспертному отчету последнего проекта "Укрбудинвеста", которые находятся в материалах судебных дел, вообще не упоминается тот факт, что рядом с участком уже построено 15 домов на несколько тысяч квартир. Упоминается только дом Воскресенская 12В, который находится на расстоянии более 70 метров от участка Воскресенская 2а. В этом приложении ни слова о доме, который находится в 15 метрах от участка. Зато указана информация, которая не актуальна уже более 10 лет - что рядом участок завода "Агромаш".



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В 2019 году Хозяйственный кассационный суд постановил, что даже при наличии градостроительных условий и разрешения на строительство, но при условии неизмененного целевого назначения отстуствуют права на застройку участка жилым комплексом.

Ранее. в 2018 году, "Укрбуд" выносил вопрос изменения целевого назначения на рассмотрение Киевсовета. Департамента архитектуры подтвердил, что градостроительные условия выдавались с условием изменения целевого назначения. Голосов депутатов горсовета для изменения целевого назначения не нашлось.

Уже в 2019 году, невзирая на упомянутое решение Верховного Суда, в Окружной административный суд Киева поступили иски от подрядчика Укрбуда по другим объектам - ПП "Укрбалтбуд" - официально с целью отмены градостроительных условий и разрешения на строительство. Окружной админсуд по сути изменил градостроительные условия: из градостроительных условий пятилетней давности изъяли строки, которыми Департамент архитектуры обязал застройщика изменить целевое назначение участка и оформить это в установленном законом порядке.

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"Суды не учли прошлогоднее решение Хозяйственного кассационного суда. Через Окружной административный суд из градостроительных условий изъяли строки, которыми их Департамент архитектуры обязал изменить целевое назначение участка. Апелляционный административный суд это подтвердил", - рассказал житель Воскресенского массива Виктор Зайцев.

По его словам, представитель КГГА пришел только на одно судебное заседание по апелляции. На решающее заседание они не пришли. На заседания первой инстанции по отмене ГУО они вовсе не приходили. То есть, у КГГА не было возражений против того, что выданный ими документ редактируют ненадлежащим способом.

На данное решение о правках в градостроительные условия подана кассация.

Вчера же в Шестом апелляционном административном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на другое решение Окружного админсуда, который признал разрешение ГАСК от 03.11.2015 действующим. На это заседание истец - ЧП "Укрбалтбуд не явился. Суд выслушал представителей ОСМД соседнего со скандальным участком дома, и представителя ООО ПСРБУ №3 - арендатора участка, и укрбудовского фонда "Жилье-Капитал". Следующее заседание назначено на 11 июня.