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Суд позволил застроить скандально известный участок на Воскресенке в Киеве вопреки другому целевому назначению

Суд позволил застроить скандально известный участок на Воскресенке в Киеве вопреки другому целевому назначению

Вопреки целевому назначению Окружной административный суд позволил застроить скандально известный участок по ул. Воскресенской, 2а в cтолице. В данный момент на это решение подана апелляция. Очередное заседание состоялось 28 мая, следующее назначено на 11 июня.

Об этом Цензор.НЕТ проинформировал житель Воскресенского массива Виктор Зайцев.

Напомним, жители Воскресенского массива в Днепровском районе Киева требуют предотвратить незаконную застройку на землях общины, которая ведется на основании решения Хозяйственного суда города Севастополя от 24 марта 2014 года (то есть, уже после оккупации полуострова). Примечательно, что в госреестре судебных решений вердикты и решения крымских судов числятся максимум до 21 марта 2014 года. То есть, данное решение отсутствует в реестре, что и указано в ответе судебной администрации.

В 2014 году УДБК "Укрбуд " заказал градостроительные условия и ограничения на этот участок в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА с целью постройки жилого комплекса. При этом целевое назначение участка не соответствовало жилой застройке.

Заказчиком условий выступает инвестиционная компания "Укрбуд-инвест", которая не является землепользователем участка. По проекту планируется построить ЖК "Переможець" - 3 дома на 20 этажей. В марте 2015 года "Укрбуд" начал бурение свай на данном участке, не имея оформленных разрешений на это.

Именно решение Севастопольского суда, изданное уже после оккупации Крыма, стало ключевым для выдачи разрешения ГАСК 3 ноября 2015 года, поскольку согласно нему, в реестр вещных прав были внесены сведения об измененном целевом назначении. Эти изменения пробыли в реестре примерно до 2018 года, впоследствии строки по целевому назначения под застройку жилым комплексом исчезли из реестра прав.

В Договоре долгосрочного временного пользования землей прописано, что участок предоставляется для обслуживания производственной базы и что участок запрещается использовать не по целевому назначению.

Запрашиваемые застройщиком условия были выданы за подписью тогдашнего главного архитектора столицы Сергея Целовальника в декабре 2014 года. При том, что целевое назначение участка было нарушено, так как под строительство жилья он изначально не предназначался. По состоянию на сегодняшний день участок по Воскресенской, 2а в публичной кадастровой карте числится как предназначенный для "обслуживания промышленной базы".

При этом в приложении к Экспертному отчету последнего проекта "Укрбудинвеста", которые находятся в материалах судебных дел, вообще не упоминается тот факт, что рядом с участком уже построено 15 домов на несколько тысяч квартир. Упоминается только дом Воскресенская 12В, который находится на расстоянии более 70 метров от участка Воскресенская 2а. В этом приложении ни слова о доме, который находится в 15 метрах от участка. Зато указана информация, которая не актуальна уже более 10 лет - что рядом участок завода "Агромаш".

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В 2019 году Хозяйственный кассационный суд постановил, что даже при наличии градостроительных условий и разрешения на строительство, но при условии неизмененного целевого назначения отстуствуют права на застройку участка жилым комплексом.

Ранее. в 2018 году, "Укрбуд" выносил вопрос изменения целевого назначения на рассмотрение Киевсовета. Департамента архитектуры подтвердил, что градостроительные условия выдавались с условием изменения целевого назначения. Голосов депутатов горсовета для изменения целевого назначения не нашлось.

Уже в 2019 году, невзирая на упомянутое решение Верховного Суда, в Окружной административный суд Киева поступили иски от подрядчика Укрбуда по другим объектам - ПП "Укрбалтбуд" - официально с целью отмены градостроительных условий и разрешения на строительство. Окружной админсуд по сути изменил градостроительные условия: из градостроительных условий пятилетней давности изъяли строки, которыми Департамент архитектуры обязал застройщика изменить целевое назначение участка и оформить это в установленном законом порядке.

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"Суды не учли прошлогоднее решение Хозяйственного кассационного суда. Через Окружной административный суд из градостроительных условий изъяли строки, которыми их Департамент архитектуры обязал изменить целевое назначение участка. Апелляционный административный суд это подтвердил", - рассказал житель Воскресенского массива Виктор Зайцев.

По его словам, представитель КГГА пришел только на одно судебное заседание по апелляции. На решающее заседание они не пришли. На заседания первой инстанции по отмене ГУО они вовсе не приходили. То есть, у КГГА не было возражений против того, что выданный ими документ редактируют ненадлежащим способом.

На данное решение о правках в градостроительные условия подана кассация.

Вчера же в Шестом апелляционном административном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на другое решение Окружного админсуда, который признал разрешение ГАСК от 03.11.2015 действующим. На это заседание истец - ЧП "Укрбалтбуд не явился. Суд выслушал представителей ОСМД соседнего со скандальным участком дома, и представителя ООО ПСРБУ №3 - арендатора участка, и укрбудовского фонда "Жилье-Капитал". Следующее заседание назначено на 11 июня.

Киев (25469) застройка (710) Укрбуд (55)


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Топ комментарии
+5
Т.е., суд в Киеве признал законным решение оккупационных властей. Я правильно понял?
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29.05.2020 19:22
+4
Виталя у нас, красивое лицо строительной мафии!
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29.05.2020 19:30
+3
Целовальника давно посадити треба було. Наскрізь продажна і ватна скотина.
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29.05.2020 19:18
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Правила форума Совет форумчан
а на нет и суда нет
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29.05.2020 19:16 Ответить
Даже не начинай😂🌷×××
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29.05.2020 19:22 Ответить
Целовальника давно посадити треба було. Наскрізь продажна і ватна скотина.
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29.05.2020 19:18 Ответить
земля слишком дорого стоит, чтобы мафия имела ввиду какие-то там суды или пересичных козаченьків
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29.05.2020 19:19 Ответить
Веталя, ти ж мер!?
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29.05.2020 19:20 Ответить
Виталя у нас, красивое лицо строительной мафии!
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29.05.2020 19:30 Ответить
Ему не до этого, он к выборам готовится.
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29.05.2020 19:38 Ответить
ти дібіл? До чого тут віталя коли Адмінсуд виносить неправомірне рішення?
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30.05.2020 11:57 Ответить
Не хами.
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30.05.2020 13:27 Ответить
Т.е., суд в Киеве признал законным решение оккупационных властей. Я правильно понял?
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29.05.2020 19:22 Ответить
Если Вы были на аукционе по продаже, это то же самое что суд в УКРАИНЕ.Выигрывает последняя ставка.
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29.05.2020 20:09 Ответить
Завершення децентралізації? Чи подарунок загарбникам та окупантам? Спільнота проти (а хто ж тоді вирішує проблеми на території спільноти, як не вона сама?), суд не легетимний (бо виніс вирок вже в окупації), але дозвіл на будівництво є (ще й підтверджений вже українським судом)? Несемось стрімголов до Малоросії? Може вже час відкопувати те, що воїни ОУН-УПА зарили в період 1942-196х (от не пам'ятаю, на жаль, рік останнього бою)?
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29.05.2020 19:33 Ответить
ну что активисты, помогла вам ваша зеко-*****?
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29.05.2020 19:38 Ответить
Не тупи , бурение в 2015 при Шоколадном начали.
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29.05.2020 23:38 Ответить
ще один буратіна....
Мало лі шо при кому началі - головне що за клоуна це легалізовали
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30.05.2020 11:59 Ответить
Чудо,легализовали при Пете по решению уже несуществующего суда окупированого Крыма. Или мозг уже ссохся до размеров шаленной бджілки что бы проанализировать простую ситуацию?
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30.05.2020 13:00 Ответить
Копатель?
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29.05.2020 19:40 Ответить
Еще раз убеждаюсь о целесообразности разделения полномочий мэра и главы КМДА, тогда не будет такой кричащей несправедливости.
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29.05.2020 19:44 Ответить
Кацапы от души дали этим решением всей Украине по морде!
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29.05.2020 23:37 Ответить
А, сколько квартир пошло в ОТКАТ пузатой тете или дяде-пердуну в мантиях???
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30.05.2020 00:08 Ответить
 
 