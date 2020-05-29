На Полтавщине автомобиль Нацполиции попал в ДТП, погиб полицейский, - ГБР. ФОТО

В Полтавской области в результате ДТП с участием автомобиля Нацполиции погиб полицейский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 28 мая около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований одной из областей ДСР Нацполиции, находясь за рулем автомобиля Mercedes Sprinter, на участке автодороги "Киев-Харьков" не справился с управлением, выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет.

В результате автомобиль перевернулся, а пассажир автомобиля (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один правоохранитель и гражданское лицо получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу.

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Досудебное расследование в уголовном производстве начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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