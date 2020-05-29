РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7541 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Взяточники
3 252 4

В Житомире будут судить майора медслужбы, вымогавшего взятку у раненого участника ООС, - прокуратура

В Житомире будут судить майора медслужбы, вымогавшего взятку у раненого участника ООС, - прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении врача военного госпиталя, которого подозревают в получении 1 тыс. долл. взятки от военнослужащего (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

По данным следствия, ординатор военного госпиталя требовал и получил от раненого во время боевых действий в зоне проведения ООС военнослужащего взятку за выдачу направления для прохождения медицинской комиссии о назначении бойцу группы инвалидности с указанием, что ранения связано с защитой родины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сука система: вымогавшие $1,5 тыс. за установление инвалидности Наумов и Чернявский на свободе, а Антоненко и Кузьменко в СИЗО, - ветеран АТО Олексюк

Автор: 

взятка (6148) прокуратура (5003) ранение (3374) врачи (1513)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Когда врач становится "торговцем", где больному найти целителя?...".
показать весь комментарий
29.05.2020 04:57 Ответить
Целителя еще ладно, но самое гнусное и печальное то, что надо искать в нашей медицине нормального человека который не возьмет взятку за выдачу направления от военнослужащего раненого во время боевых действий в зоне проведения ООС . Свинство на 100%.
показать весь комментарий
29.05.2020 06:59 Ответить
За все відповідає головнокомандувач!
показать весь комментарий
29.05.2020 07:39 Ответить
Медична служба, - вона така, - Спасає...
показать весь комментарий
29.05.2020 08:07 Ответить
 
 