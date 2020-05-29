В Житомире будут судить майора медслужбы, вымогавшего взятку у раненого участника ООС, - прокуратура
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении врача военного госпиталя, которого подозревают в получении 1 тыс. долл. взятки от военнослужащего (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
По данным следствия, ординатор военного госпиталя требовал и получил от раненого во время боевых действий в зоне проведения ООС военнослужащего взятку за выдачу направления для прохождения медицинской комиссии о назначении бойцу группы инвалидности с указанием, что ранения связано с защитой родины.
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