В оккупированном Крыму официально подтверждено 522 случая заболевания COVID-19, умерли 14 человек

За минувшие сутки официально подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в оккупированном Крыму, всего с начала пандемии зарегистрировали 522 случая.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук Крымская правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

Три новых случая заражения зафиксированы в Сакском районе, по одному - в Симферопольском, Черноморском районах и в Симферополе. Еще один новый случай заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе.

Таким образом, на текущий период в оккупированном Крыму зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции. Умерло 11 человек. В Севастополе - 161 случай COVID-19, умерло трое. Всего на оккупированном полуострове - 522 случая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19, - правозащитники

Правозащитники отмечают, что информация, полученная от нескольких медицинских учреждений в Крыму, свидетельствует о том, что в официальной статистике оккупационных "властей" количество смертельных случаев занижается, так как часто, несмотря на наличие COVID-19, причиной смерти указывают внебольничную пневмонию (заболевание, которое протекало вне медицинского учреждения), а не осложнения, вызванные COVID-19.