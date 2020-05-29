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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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В оккупированном Крыму официально подтверждено 522 случая заболевания COVID-19, умерли 14 человек

В оккупированном Крыму официально подтверждено 522 случая заболевания COVID-19, умерли 14 человек

За минувшие сутки официально подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в оккупированном Крыму, всего с начала пандемии зарегистрировали 522 случая.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук Крымская правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

Три новых случая заражения зафиксированы в Сакском районе, по одному - в Симферопольском, Черноморском районах и в Симферополе. Еще один новый случай заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе.

Таким образом, на текущий период в оккупированном Крыму зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции. Умерло 11 человек. В Севастополе - 161 случай COVID-19, умерло трое. Всего на оккупированном полуострове - 522 случая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19, - правозащитники

Правозащитники отмечают, что информация, полученная от нескольких медицинских учреждений в Крыму, свидетельствует о том, что в официальной статистике оккупационных "властей" количество смертельных случаев занижается, так как часто, несмотря на наличие COVID-19, причиной смерти указывают внебольничную пневмонию (заболевание, которое протекало вне медицинского учреждения), а не осложнения, вызванные COVID-19.

Автор: 

карантин (16729) Крым (26360) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Уния Киевской Руси сокращённо УКРы любит землю,но и не пожадничает для окупанта козломордого 2на1 метр.Это с какого будуна надо быть,чтобы подло, ночью,как шакалы,вторгнуться в международно признанную страну с оружием-воткнув нож в спину унитарным козакам русам-сокращенно-украм-нарушив Будапештский договор ненападения в обмен за ядерное оружие.Мало того,теперь вы этим ядерным пеплом шантажируете весь мир,похищаете,травите,убиваете неугодных политиков,журналистов и лжете,что все кругом виноваты,кроме вас.Хватит на грабли то наступать:московию-повесили,российскую империю -сожгли,союз-разграбили,федерацию-разрушили,а даьше-хоть потоп?Опомнитесь-если не от пандемии вашего корона вы руса,то сгорите синим пламенем где-то в сирии и спасенья не будет насильникам и убийцам!Впрочем-собаке-собачья смерть,хотя вас и собаками назвать после всего-язык не поворачивается!!!
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29.05.2020 04:22
+1
Мало . Треба , щоб всі .
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29.05.2020 04:49
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Уния Киевской Руси сокращённо УКРы любит землю,но и не пожадничает для окупанта козломордого 2на1 метр.Это с какого будуна надо быть,чтобы подло, ночью,как шакалы,вторгнуться в международно признанную страну с оружием-воткнув нож в спину унитарным козакам русам-сокращенно-украм-нарушив Будапештский договор ненападения в обмен за ядерное оружие.Мало того,теперь вы этим ядерным пеплом шантажируете весь мир,похищаете,травите,убиваете неугодных политиков,журналистов и лжете,что все кругом виноваты,кроме вас.Хватит на грабли то наступать:московию-повесили,российскую империю -сожгли,союз-разграбили,федерацию-разрушили,а даьше-хоть потоп?Опомнитесь-если не от пандемии вашего корона вы руса,то сгорите синим пламенем где-то в сирии и спасенья не будет насильникам и убийцам!Впрочем-собаке-собачья смерть,хотя вас и собаками назвать после всего-язык не поворачивается!!!
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29.05.2020 04:22 Ответить
Мало . Треба , щоб всі .
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29.05.2020 04:49 Ответить
Ой дурак, как ты собираешься вернуть Крым с таким подходом, там ведь тоже это читают.
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29.05.2020 07:13 Ответить
ніхто у рабів ,голімого совка, не буде запитувати їх думку...
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29.05.2020 08:24 Ответить
Це фігня в порівнянні з Камінням з неба...
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29.05.2020 08:06 Ответить
на окупованому росією Криму і статистика расєйська..

"липова"...
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29.05.2020 08:22 Ответить
Предатели должны страдать.
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29.05.2020 09:09 Ответить
расєя повторно направить запрошення на "ПАРАД У ЧАС ПАНДЕМІЇ"..
щось нове у світовій дипломатичній практиці )))

поки що підтвердили :

1.Президент Абхазии
Аслан Бжания
2.Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев
3.Президент Киргизии
Сооронбай Жээнбеков
4.Президент Молдавии
Игорь Додон----
Цікаво,Аксьонов буде ? ))
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29.05.2020 09:28 Ответить
 
 