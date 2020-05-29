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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще четверо ранены, - штаб

Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще четверо ранены, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя против украинских защитников противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку от Широкино враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а возле Старогнатовки задействовал ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По опорным пунктам украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из вооружения, которое  должно быть отведено от линии боевого соприкосновения.

В частности, возле Крымского агрессор дважды применил минометы калибра 120 мм выпустив в общей сложности 13 мин и еще один раз обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В окрестностях Богдановки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. По данным разведки, 28 мая наши воины ликвидировали одного и ранили четверых оккупантов. Также был уничтожен один миномет противника.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС умер командир 1-й отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков. ФОТО

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Богдановка вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Такие коварные действия без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили активность противника", - сообщили в штабе.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще четверо ранены, - штаб 01
Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще четверо ранены, - штаб 02

обстрел (26850) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще четверо ранены, - штаб - Цензор.НЕТ 7964
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29.05.2020 07:22 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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29.05.2020 07:24 Ответить
Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще чотирьох поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 7463
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29.05.2020 07:58 Ответить
Героям Слава !!!
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29.05.2020 08:55 Ответить
смерть ворогам!!!!
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29.05.2020 09:15 Ответить
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Російські окупаційні сили ведуть роботи з відновлення колишніх позицій на ділянці розведення сил і засобів біля Петрівського. Цей факт зафіксувала СММ ОБСЄ.
Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 травня
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ну? допомогли тобі...очі х.ла ??? заглядун замість головнокомандуючого!
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29.05.2020 09:15 Ответить
Смерть русским захватчикам!
Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще чотирьох поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 5780
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29.05.2020 10:38 Ответить
 
 