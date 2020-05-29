ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению наемниками РФ позиций возле Петровского, - постпред Украины Цымбалюк

СММ ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению российскими оккупационными силами прежних позиций на участке разведения сил возле Петровского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 28 мая.

"Обеспечение полного и всеобъемлющего прекращения огня остается критическим для выполнения согласованных выводов Парижского саммита в Нормандском формате, которые Россия продолжает не выполнять. Вместо создания новых участков разведения сил, она прибегает к возвращению сил: СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", - заявил он.

Украинский дипломат подчеркнул, что без воплощения согласованных в Париже мер по стабилизации ситуации безопасности в зоне конфликта, договоренности по которым Россия продолжает подрывать, "невозможно перейти ко второму этапу – то есть, мерам по реализации политических положений Минских договоренностей".

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Как ранее сообщалось, оккупанты на Донбассе недавно провели комплексную информационно-психологическую операцию по дискредитации ВСУ и СММ ОБСЕ, которая заключалась в обвинении украинских военных в обстрелах домов в районе Горловки и нежелании Миссии ОБСЕ посещать места обстрелов.