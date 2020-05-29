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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению наемниками РФ позиций возле Петровского, - постпред Украины Цымбалюк

ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению наемниками РФ позиций возле Петровского, - постпред Украины Цымбалюк

СММ ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению российскими оккупационными силами прежних позиций на участке разведения сил возле Петровского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 28 мая.

"Обеспечение полного и всеобъемлющего прекращения огня остается критическим для выполнения согласованных выводов Парижского саммита в Нормандском формате, которые Россия продолжает не выполнять. Вместо создания новых участков разведения сил, она прибегает к возвращению сил: СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", - заявил он.

Украинский дипломат подчеркнул, что без воплощения согласованных в Париже мер по стабилизации ситуации безопасности в зоне конфликта, договоренности по которым Россия продолжает подрывать, "невозможно перейти ко второму этапу – то есть, мерам по реализации политических положений Минских договоренностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ стреляли в свою сторону с бывших позиций ОС в Петровском, - украинская сторона СЦКК

Как ранее сообщалось, оккупанты на Донбассе недавно провели комплексную информационно-психологическую операцию по дискредитации ВСУ и СММ ОБСЕ, которая заключалась в обвинении украинских военных в обстрелах домов в районе Горловки и нежелании Миссии ОБСЕ посещать места обстрелов.

ОБСЕ (4870) Петровское (36) Цымбалюк Евгений (47)


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Топ комментарии
+31
Тобто біля місць, де українці відвели війська, там російські окупанти облаштовують нові позиції. Зе обіцяв, що у такому випадку українські війська повернуться на попередні позиції. Зе виконає свою обіцянку?
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29.05.2020 07:34
+14
ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення найманцями РФ позицій біля Петрівського, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5474
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29.05.2020 07:45
+12
ой,ну якось очікувано для нас але несподіванка для посереднього актора! і шо? і шо зробить наш зе сцикун? далі відведе війська?
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29.05.2020 07:42
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Тобто біля місць, де українці відвели війська, там російські окупанти облаштовують нові позиції. Зе обіцяв, що у такому випадку українські війська повернуться на попередні позиції. Зе виконає свою обіцянку?
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29.05.2020 07:34 Ответить
ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення найманцями РФ позицій біля Петрівського, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5474
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29.05.2020 07:45 Ответить
Ага. Як і решту. "Виконав".
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29.05.2020 08:04 Ответить
Відведе ще далі.
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29.05.2020 09:42 Ответить
Так само "виконає", як і всі попередні. Яку зі своїх обіцянок виконав Зє?
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29.05.2020 09:48 Ответить
Он сказал шо обхохочемся, и таки да...
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29.05.2020 20:08 Ответить
ой,ну якось очікувано для нас але несподіванка для посереднього актора! і шо? і шо зробить наш зе сцикун? далі відведе війська?
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29.05.2020 07:42 Ответить
3Енукович продолжит продавливать сдачу Украины врагу.
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29.05.2020 08:05 Ответить
"какая разница" Украина же отвела!
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29.05.2020 07:45 Ответить
ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення найманцями РФ позицій біля Петрівського, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 7689
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29.05.2020 07:47 Ответить
Осел Оманский и вправду думает шо ему сделают державу в смартфоне. Шо там ею управлять? Достал смартфон из широкого памперса и двумя нажатиями копыта порешал все проблемы. Ни стратегии. ни тактики. ни плана как жить Украине у Кловуна нет.
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29.05.2020 07:52 Ответить
3Енукович продолжит продавливать сдачу Украины врагу.
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29.05.2020 08:12 Ответить
Щодо власного життя, у нього стратегії теж немає. Є лише тактика, зумовлена рефлексами.
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29.05.2020 09:51 Ответить
Сивуху і Зеленськго в штрафбат і в штикову атаку повертати те, що здали добровільно без бою окупантам.
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29.05.2020 08:18 Ответить
Нелох оманский на них обидеться, печалька
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29.05.2020 08:30 Ответить
Ай-яй-яй! Кто бы мог такое подумать?
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29.05.2020 08:56 Ответить
для того чтобы соблюсти и дальше принцип разведения войск и создания демилитаризованной зоны надо срочно отвести войска ВСУ и только так наш президент своими последовательными действиями сможет прекратить войну.
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29.05.2020 12:50 Ответить
 
 