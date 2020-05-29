Жители Латинской Америки на грани "пандемии голода": без еды могут остаться 14 млн человек, - ООН
Из-за негативных последствий пандемии COVID-19 в Латинской Америке на грани голода находятся по меньшей мере 14 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает AP.
"Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что в Латинской Америке на грани голода находятся по меньшей мере 14 млн человек поскольку продолжающаяся пандемия коронавируса закрывает людей в своих домах, лишает работы и калечит экономику", - говорится в сообщении Всемирной продовольственной программы ООН (UN WFP).
В 2019 году 3,4 миллиона человек потерпели серьезные пищевые проблемы. Это число может увеличиться вчетверо в одном из самых уязвимых регионов мира, согласно новым прогнозам UN WFP.
"Мы переходим к очень сложной стадии", - сказал Мигель Баррето, региональный директор UN WFP в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.
"Это то, что мы называем пандемией голода", - добавил Баррето.
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Признаки голода уже ощущаются по всему региону, где бедные граждане пренебрегают карантинными ограничениями, ради поисков денег и продуктов. Многие из тех, кто голодает, - неофициальные работники, которые составляют значительную часть рабочей силы в странах Латинской Америки, и люди, которые потеряли работу в условиях неожиданного экономического спада.
Как сообщалось, общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире сейчас составляет 5905415 человек. Всего в мире от коронавирусной болезни умерли 362 024 человека. Выздоровели - 2579691 человек.
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Альтернативою був "італійський варіант" в найгіршому виконанні...
это всё проделки клоуна
https://commons.com.ua/uk/ekonomika-trushob/
Брехня!
Из-за негативных последствий действий власти!
Почему власть большинства стан действует в соответствии с истерикой 10% населения?
Я не говорю, что вирус не опасно. Но остановка экономики более опасна.
А Бацька вооще аплодирует стоя !!
К сведению: https://www.interfax.ru/business/596471 Более 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населения .
Из этого всего я делаю вывод: Мы - не бедные, мы - дурные! Дурные, потому, что всё видим, и, якобы, всё понимаем, но молчим. Это мы, во время войны (самой настоящей) выбираем шута на должность главнокомандующего, и ждём от него того, что он не сможет нам дать. Дурные, потому что работам за еду, и прекрасно знаем тех, кто паразитирует на этом. А ещё,- мы не просто дурные, но и ленивые, и ничего в этой жизни не хотим менять, потому, что нас всё это устраивает. И бедность - тоже...
Там где у населения национальный герой - Че Гевара, красножопый борец против "олигархов", с идеей "отнять все и поделить", там голод и нищета. Совпадение? Не уверен
- Не хочу.
Москва активно продає зброю країнам Латинської Америки й підтримує ворожі до США автократичні режими в регіоні. https://www.unian.ua/world/10349433-foreign-policy-armiya-ssha-hoche-vitisniti-rosiyu-z-latinskoji-ameriki.html
Москва посилює свою присутність в міжнародних інститутах Латинської Америки, а також поширює свою пропаганду іспанською мовою
https://www.unian.ua/world/10361703-wall-street-journal-rosiya-gotuye-seryozni-problemi-dlya-ssha-v-latinskiy-americi.html