РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9593 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 384 56

Жители Латинской Америки на грани "пандемии голода": без еды могут остаться 14 млн человек, - ООН

Жители Латинской Америки на грани

Из-за негативных последствий пандемии COVID-19 в Латинской Америке на грани голода находятся по меньшей мере 14 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает AP.

"Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что в Латинской Америке на грани голода находятся по меньшей мере 14 млн человек поскольку продолжающаяся пандемия коронавируса закрывает людей в своих домах, лишает работы и калечит экономику", - говорится в сообщении Всемирной продовольственной программы ООН (UN WFP).

В 2019 году 3,4 миллиона человек потерпели серьезные пищевые проблемы. Это число может увеличиться вчетверо в одном из самых уязвимых регионов мира, согласно новым прогнозам UN WFP.

"Мы переходим к очень сложной стадии", - сказал Мигель Баррето, региональный директор UN WFP в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Это то, что мы называем пандемией голода", - добавил Баррето.

Читайте на Цензор.НЕТ: Эпицентр пандемии COVID-19 переместился в Америку, - ВОЗ

Признаки голода уже ощущаются по всему региону, где бедные граждане пренебрегают карантинными ограничениями, ради поисков денег и продуктов. Многие из тех, кто голодает, - неофициальные работники, которые составляют значительную часть рабочей силы в странах Латинской Америки, и люди, которые потеряли работу в условиях неожиданного экономического спада.

Как сообщалось, общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире сейчас составляет 5905415 человек. Всего в мире от коронавирусной болезни умерли 362 024 человека. Выздоровели - 2579691 человек.

голод (147) карантин (16729) ООН (4157) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Латинская Америка (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
В Україні поки нема голод, але значно збільшилося безробіття та знизилися зарплати. Наслідок такого невдалого карантину ми будемо довго відчувати.
показать весь комментарий
29.05.2020 07:52
+14
И у нас есть одна обезьяна, но она зелёная и несъедобная...
показать весь комментарий
29.05.2020 07:58
+7
Из-за негативных последствий пандемии COVID-19

Брехня!
Из-за негативных последствий действий власти!
Почему власть большинства стан действует в соответствии с истерикой 10% населения?
Я не говорю, что вирус не опасно. Но остановка экономики более опасна.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
можу Вам вислати два відра позаторічної картоплі
показать весь комментарий
29.05.2020 07:58 Ответить
Стецько Іван Іванович. м. Київ нова пошта відділення 65. Дякую.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:13 Ответить
Нам, патякають, - ніби,десь гірше
показать весь комментарий
29.05.2020 08:05 Ответить
звичайно.є й гірше
показать весь комментарий
29.05.2020 08:08 Ответить
Меркава,зажги свечку и поищи в Украине голодающих. Или та не из Украины? Тогда не бреши.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:32 Ответить
Шо мені їх шукати, вони поруч, без роботи.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:37 Ответить
Работы полно,ленивым нет,и зароботки не такие как за кордоном, но голодающих нет. Все хотят работать так себе ,а заработок 12-20 тыщ.
показать весь комментарий
29.05.2020 10:26 Ответить
В совке тоже все при деле были. Голода в буквальном смысле, может, и не будет: все пойдут обратно на заводы - на 6-7 и не больше. И просто так частник платить 12-20 не будет.
показать весь комментарий
29.05.2020 10:31 Ответить
При чем здесь совок? Открывают границу и желающим хорошо заработать зеленый свет. А те кто толпой ,,метут ,, улицу или стоят(работают) вокруг вырытой ямы,за 4-6т останутся здесь и будут говорить ,что не хватает денег на дорогую еду.
показать весь комментарий
29.05.2020 11:11 Ответить
Я про этих плакальщиков, нихрена не умеющих, вообще молчу. Я сейчас - про квалифицированных, которые еще недавно зарабатывали на более-менее нормальную жизнь.
показать весь комментарий
29.05.2020 11:36 Ответить
Да производство на небольших предприятиях олигархи и руководство страны задавили . Нет условий старта,поборы силовиков,налоги , отсутсвие равноправия конкуренции. Естественно, самые предпреимчивые и квалифицированные уедут на заработки или эмигрируют.
показать весь комментарий
29.05.2020 12:02 Ответить
В Україні поки нема голод, але значно збільшилося безробіття та знизилися зарплати. Наслідок такого невдалого карантину ми будемо довго відчувати.
показать весь комментарий
29.05.2020 07:52 Ответить
Багато хто, навіть серед моїх знайомих, залишились без роботи, а це - роботяги кваліфіковані, з виробництва. У деяких познімали по пів зарплатні. Деякі перебиваються разовими заробітками. В них поки є, шо і в ломбарди понести.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:03 Ответить
це лише початок,далі буде ще гірше до хохлів доходить не через голову а через дупу
показать весь комментарий
29.05.2020 08:09 Ответить
Зате кацапам добре, їм голове не опинитися в шкурі другосортних хохлів.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:20 Ответить
кацапам буде ще краще особливо як китайці прийдуть,по-справжньому.
показать весь комментарий
29.05.2020 09:09 Ответить
це загальносвітова проблема.
Альтернативою був "італійський варіант" в найгіршому виконанні...
показать весь комментарий
29.05.2020 08:25 Ответить
та ну шо вы!
это всё проделки клоуна
показать весь комментарий
29.05.2020 08:59 Ответить
Проделки клоуна до начала пандемии и карантина угробили экономику Украины. Кто спер бюджет оставленный Порошенко и проделал в нем многомиллиардную дыру до карантина?
показать весь комментарий
29.05.2020 10:01 Ответить
И у нас есть одна обезьяна, но она зелёная и несъедобная...
показать весь комментарий
29.05.2020 07:58 Ответить
Замаринувати та добряче підсмажити... Не така вже й стара.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:22 Ответить
Чомусь,я,більше переймаюся мешканцями України...!
показать весь комментарий
29.05.2020 08:03 Ответить
Переймайся, нас чекає доля мешканців Венесуели, бо дефолт обіцяли ще відразу після виборів. Вже недовго чекати, нам і туалетний папір не знадобиться.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:13 Ответить
Треба біде використовувати. Так гігієнічніше.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:23 Ответить
И казалось бы кому будут нужны биткоины, когда жрать будет нечего?
показать весь комментарий
29.05.2020 08:05 Ответить
В фавелах (так называют трущобы в Латинской Америке) дома строятся из всего, что приходится. Характерные красные кирпичи соединяют с кусками металла, деревянными навесами и тканями - это и есть кров для местных жителей. Все здания, в которых больше двух этажей, были построены еще до переезда большей части населения трущоб. Но в основном люди живут в маленьких домиках или квартирках, где могут спать по 6-8 человек. Комично посреди всего этого выглядят огромные дома из мраморных плит - мафиозные боссы стараются оставаться рядом с тем обществом, из которого сами выбрались. Для того чтобы построить здесь дом, вам понадобиться найти главного в местной фавеле и договориться лично с ним. Ясно, что никаких документов, которые подтверждают право владения или аренды земли, здесь нет, что ведет к полной юридической незащищенности местных жителей.

https://commons.com.ua/uk/ekonomika-trushob/
показать весь комментарий
29.05.2020 08:10 Ответить
Там сейчас само государство строит однотипные домики на отдельные семьи. Только заселяйтесь. А дома пустуют. Я рассказываю на примере Лимы (Перу), в общей сложности провёл там 4,5 месяца. А называют тоже фавелы, потому что эти районы предназначены для малоимущих семей. Таксисты неохотно едут в такие районы, т.к. могут ограбить.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:48 Ответить
Из-за негативных последствий пандемии COVID-19

Брехня!
Из-за негативных последствий действий власти!
Почему власть большинства стан действует в соответствии с истерикой 10% населения?
Я не говорю, что вирус не опасно. Но остановка экономики более опасна.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:13 Ответить
Еще никто не доказал, шо вирус - суперопасный. Он - обычный.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:28 Ответить
Ты шо, за такое могут посадить.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:32 Ответить
Пусть докажут обратное.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:38 Ответить
паравоз! путлєр тєбя уЖе давно послушал..!
А Бацька вооще аплодирует стоя !!
показать весь комментарий
29.05.2020 08:29 Ответить
Интересно, а что в Африке происходит? Там вообще как то реагируют на вирус или нет?
показать весь комментарий
29.05.2020 08:28 Ответить
Непростой выбор, карантин-голод или работать теряя близких, люди сами выберут.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:30 Ответить
Те меры , что предприняла Украина опаснее для страны чем сама пандемия. А болезнью большинство украинцев переболело тогда же когда и китацы - в январе-феврале. Сошло за воспаление лёгких.
показать весь комментарий
29.05.2020 08:43 Ответить
Больше всего у нас любят порассуждать о бедности люди далеко не бедные. Разглагольствуют о голодоморах, как правило, те, которые никогда не голодали, и не имеют понятия, что это такое. Часто публикуют всевозможные "рейтинги бедности", где Украину позиционируют на последних местах. Так вот мне хочется спросить их: "Если мы и впрямь бедные, то те, у кого не хватает средств на питьевую воду, они - кто?"
К сведению: https://www.interfax.ru/business/596471 Более 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населения .
Из этого всего я делаю вывод: Мы - не бедные, мы - дурные! Дурные, потому, что всё видим, и, якобы, всё понимаем, но молчим. Это мы, во время войны (самой настоящей) выбираем шута на должность главнокомандующего, и ждём от него того, что он не сможет нам дать. Дурные, потому что работам за еду, и прекрасно знаем тех, кто паразитирует на этом. А ещё,- мы не просто дурные, но и ленивые, и ничего в этой жизни не хотим менять, потому, что нас всё это устраивает. И бедность - тоже...
показать весь комментарий
29.05.2020 08:58 Ответить
а як назвати виборців бойка та шарія?
показать весь комментарий
29.05.2020 09:11 Ответить
Зрадники.
показать весь комментарий
29.05.2020 09:17 Ответить
Литературные эпитеты тут вообще не подходят, только - матюки.
показать весь комментарий
29.05.2020 09:17 Ответить
Я вчора їв лише одну картоплинку та пив дощову водичку.
показать весь комментарий
29.05.2020 09:05 Ответить
Как-то пох. В 2014 резолюцию ООН по крысму поддержали всего несколько стран: чили, перу, колумбия, мексика, еще пару стран. Большинство - воздержались. Куба, венесуэла, никарагуа - голосовали против резолюции. Поэтому хай дохнут.
показать весь комментарий
29.05.2020 09:07 Ответить
Зєля, доречі, веде українську економіку по шляху Латинської Америки - позики МВФ, продаж землі і всієї інфраструктури з аукціонів, знищення малого і середнього бізнесу. Привіт голод?
показать весь комментарий
29.05.2020 10:06 Ответить
Да и накласть.
Там где у населения национальный герой - Че Гевара, красножопый борец против "олигархов", с идеей "отнять все и поделить", там голод и нищета. Совпадение? Не уверен
показать весь комментарий
29.05.2020 10:27 Ответить
Продали свою земельку, а тепер їх будуть годувати з милості, як жебраків.
показать весь комментарий
29.05.2020 11:00 Ответить
- Купите журналы, по полтиннику, в пользу голодающих детей Латинской Америки!
- Не хочу.
показать весь комментарий
29.05.2020 12:08 Ответить
Пусть идут работать!! Хватит попрошайничать в ООН!!
показать весь комментарий
29.05.2020 12:43 Ответить
Украине надо срочно экспортировать все свое продовольствие, как в свое время маски.
показать весь комментарий
29.05.2020 13:25 Ответить
Хай вирішують питання експорту, а Україна може продати свою продукцію голодуючим.
показать весь комментарий
29.05.2020 13:33 Ответить
Не дивуюсь , бо латиноси вибрали в друзі кацапів, от і мають занепад, і голод
Москва активно продає зброю країнам Латинської Америки й підтримує ворожі до США автократичні режими в регіоні. https://www.unian.ua/world/10349433-foreign-policy-armiya-ssha-hoche-vitisniti-rosiyu-z-latinskoji-ameriki.html

Москва посилює свою присутність в міжнародних інститутах Латинської Америки, а також поширює свою пропаганду іспанською мовою

https://www.unian.ua/world/10361703-wall-street-journal-rosiya-gotuye-seryozni-problemi-dlya-ssha-v-latinskiy-americi.html
показать весь комментарий
29.05.2020 13:53 Ответить
 
 