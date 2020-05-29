На Ривненщине за сутки выявили 37 новых случаев COVID-19, всего - 1625, - ОГА
В Ривненской области за минувшие сутки, 28 мая, подтвердили 70 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 28 мая на Ривненщине зафиксированы 12 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 28 мая на Ривненщине подтверждены 25 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 6 до 80 лет.
Всего в области зарегистрированы 1625 случаев заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 35 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 842 человека.
В работе лабораторий области остается 280 образцов.
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Sergiy Dzysyak
показать весь комментарий29.05.2020 08:52 Ответить Мне нравится 0
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