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Новости Коронавирус и карантин
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Бразилия опередила США по числу заболевших COVID-19 за сутки. Количество жертв в мире достигло 362 тыс., зараженных уже 5,9 млн

Бразилия опередила США по числу заболевших COVID-19 за сутки. Количество жертв в мире достигло 362 тыс., зараженных уже 5,9 млн

По состоянию на утро 29 мая в мире зарегистрировали 5,9 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 909 003 случая инфицирования и 362 081 смерть из-за коронавируса.

Бразилия опередила США по числу заболевших COVID-19 за сутки. Количество жертв в мире достигло 362 тыс., зараженных уже 5,9 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 103 330 (+ 1 223 за сутки), заболевших - 1 768 461 (+ 22 658 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 438 812 инфицированных (+ 24 151 за сутки) и 26 764 (+ 1 067 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 379 051 человек (+ 8 371 за сутки), количество смертей - 4 142 (+ 174 за сутки).

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В Испании зарегистрировали 284 986 (+ 1 137 за сутки) пациентов, умерли 27 119 (+ 1 за сутки) человек.

В Великобритании – 269 127 заболевших (+ 1 887 за сутки), умерли 37 837 пациентов (+ 377).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 231 732  (+ 593) человека. Умерли 33 142 (+ 70) человека.


Бразилия опередила США по числу заболевших COVID-19 за сутки. Количество жертв в мире достигло 362 тыс., зараженных уже 5,9 млн 02

Как сообщалось, на утро 28 мая в Украине зафиксировано 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ипаные китаезы весь мир заразили как когда да то и чумой!
Трампу и всему миру надо нагнуть Китай на хорошую компенсацию!
Все заразы сотнями лет шли из Китая.
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29.05.2020 08:46 Ответить
Получили по заслугам. В 2014 воздержались при голосовании за резолюцию по крысму. Бумеранг прилетел. Надеюсь, прилетит еще не один.
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29.05.2020 08:58 Ответить
Salsa di Corona!!!
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29.05.2020 09:03 Ответить
Насколько я знаю, Бразилия не соблюдала карантин с самого начала. Вот теперь и отгребают.
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29.05.2020 09:13 Ответить
там трохи інше..
В Бразилії Президент Балтазару -другий Бацька..
двох міністрів Здоров"я поміняв -бо вони хотіли жорсткішого карантину..
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29.05.2020 09:16 Ответить
Президент Бразилии Жаир Болсонару ведет борьбу против ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Проигнорировав все рекомендации, бразильский лидер собрал своих сторонников на митинг, чтобы в очередной раз раскритиковать парламент за противостояние «воле народа». При этом политический истеблишмент подозревает президента в желании восстановить военную диктатуру, а коллеги называют его «коронасумасшедшим».
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29.05.2020 09:18 Ответить
А про бацька чего молчите коронобесы продажные. Правда то близко это не страна Бразилия.
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29.05.2020 09:27 Ответить
Беларусь головного мозга, [29.05.20 12:51]
Лукашенко сегодня снова стал гнуть свою линию, что коронавирус - это больше политика чем болезнь, но ещё отметился околесицей, что на Западе дикая безработица и люди стучат в кастрюли.
Промолчал только, что благодаря введенным мерам, уже многие западные страны открылись и сняли карантин. ...
И никто не кричал «а жрать что будем».
А Беларусь тем временем, вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за последние две недели.
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29.05.2020 12:54 Ответить
 
 