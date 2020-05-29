Бразилия опередила США по числу заболевших COVID-19 за сутки. Количество жертв в мире достигло 362 тыс., зараженных уже 5,9 млн

По состоянию на утро 29 мая в мире зарегистрировали 5,9 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 909 003 случая инфицирования и 362 081 смерть из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 103 330 (+ 1 223 за сутки), заболевших - 1 768 461 (+ 22 658 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 438 812 инфицированных (+ 24 151 за сутки) и 26 764 (+ 1 067 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 379 051 человек (+ 8 371 за сутки), количество смертей - 4 142 (+ 174 за сутки).

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В Испании зарегистрировали 284 986 (+ 1 137 за сутки) пациентов, умерли 27 119 (+ 1 за сутки) человек.

В Великобритании – 269 127 заболевших (+ 1 887 за сутки), умерли 37 837 пациентов (+ 377).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 231 732 (+ 593) человека. Умерли 33 142 (+ 70) человека.





Как сообщалось, на утро 28 мая в Украине зафиксировано 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек