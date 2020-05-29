За сутки на Львовщине выявили 50 новых случаев COVID-19, всего 1563 инфицированных, - горсовет

По состоянию на утро 29 мая на Львовщине подтвердили 1563 случая инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4714 человек, госпитализированы - 645, на амбулаторном лечении - 4069 человека, выписаны - 496 человека. Сейчас в больнице находятся 153 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ - 1 человек.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1563 человек, 49 человек умерли. 361 пациент выздоровел", - сказано в сообщении.

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По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 359 ПЦР-тестов, из которых 50 - положительные (из них - 34 это жители Львова).