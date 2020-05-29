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Вероятность веерных отключений электроэнергии в Украине близка к нулю, - "слуга народа" Герус

Вероятность веерных отключений электроэнергии в Украине близка к нулю, -

Вероятность веерных отключений электроэнергии в Украине близка к нулю.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявил в эфире одного из украинских каналов, передает "Левый Берег", передает Цензор.НЕТ.

"С точки зрения физического и технического обеспечения системы электроэнергии, мы сейчас чрезвычайно далеки от любых веерных отключений и вероятность их стремится к нулю", - сказал он.

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Герус отметил, что в Украине с избытком хватает угля и ядерного топлива на складах атомных электростанций, чтобы на 1,5-2 года работы избежать веерных отключений.

Ранее СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м. В Кабмине заявили, что в Украине начался самый большой энергокризис за 20 лет. Тем временем, Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность.

Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

Также читайте: Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Буславец

7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.

Автор: 

отключение (204) энергетика (2549) Герус (184) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+8
Очень вдохновило слово В Е Р О Я Т Н О С Т Ь
Читай, будем отключать, и как всегда нежданно!
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29.05.2020 08:48
+5
Если ЗЕбанарии что-то обещают, значит надо готовиться к обратному.
Затаривайтесь свечками.
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29.05.2020 08:53
+4
а веерные отключения АЭСок (по 1-2 энергоблока в месяц) чтоб ахметке не мешать озолачиваться???
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29.05.2020 08:54
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Очень вдохновило слово В Е Р О Я Т Н О С Т Ь
Читай, будем отключать, и как всегда нежданно!
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29.05.2020 08:48 Ответить
Вот такая Украина удивительная страна. В рекордный урожай к нас голодомор, во время пандемии в Украине растут цены на все товары, борясь за екологию мы запускаем на полную мощность угольные ТЕС, а при переизбытке електроенергии у нас отключат свет.
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29.05.2020 09:15 Ответить
Останні віялові відключення були ще при Чучмі.
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29.05.2020 08:50 Ответить
"...мы сейчас чрезвычайно далеки..." - вот тот основной замаскированный смысл высера этого турборежимного идиота.
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29.05.2020 08:51 Ответить
Если ЗЕбанарии что-то обещают, значит надо готовиться к обратному.
Затаривайтесь свечками.
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29.05.2020 08:53 Ответить
а веерные отключения АЭСок (по 1-2 энергоблока в месяц) чтоб ахметке не мешать озолачиваться???
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29.05.2020 08:54 Ответить
Шлюхи коломойского снова забрехали о светлом электрическом будущем ☝️☝️☝️
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29.05.2020 09:01 Ответить
Імовірність віялових відключень електроенергії в Україні близька до нуля, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 9416
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29.05.2020 09:05 Ответить
Великий,багатий друг президентів Порошенко,тепер і Зеленського..
напевне тому що "дежавник" на відміну від олігархів -опозиціонерів ))
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29.05.2020 09:23 Ответить
При зеленском все возможно.
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29.05.2020 09:07 Ответить
С какой стороны близка к нулю?!)))
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29.05.2020 09:09 Ответить
Понятно...
Надо бы проверить запасы свечь и спичек.
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29.05.2020 09:09 Ответить
Значит еще и свет отключать будут. Ну вот и приехали в Европу, туши свет
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29.05.2020 09:11 Ответить
А здорово власть придумала, сначала подняли цены на газ и бензин и рассказали что перехдите все на електрическое обогревание домов и електромобили чтобы не закупать у врага росийских газ и топливо, а затем поднять цены на свет, когда миллионы людей инвестировали в електрическое оборудование. А чтобы народ не соскочил еще и с електрической иглы то подняли акцизы и пошлины на мазут. Ато многие хитрожопые уже хотели перейти с електрического отопления на отопление мазутом.
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29.05.2020 09:22 Ответить
що спільного у формул "ротердам +" і "ротердам -" )

у тому,що обидві приносять вигоду Рінату ))))
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29.05.2020 09:25 Ответить
Если это сказал Херус, надо покупать керосинку
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29.05.2020 09:38 Ответить
Значит,будут отключать. И не только веерно.
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29.05.2020 09:40 Ответить
Я мешкаю в передмісті Сум. В останні 2 місяці 1-2 рази на тиждень у нас вимикають електрику на 6-8 годин в денний час. Це не віялові відключення?
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29.05.2020 10:06 Ответить
Новость ни о чем.
Украина не планирует вводить смертную казнь. АЗС не планирует в бензин доливать воду. ВР не планирует вводить монархию.

О чём ещё написать чего мы там не планируем????
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29.05.2020 10:10 Ответить
аха...в Одессе уже года 4 происходят отключения якобы по причине......."ремонтных работ".
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29.05.2020 10:32 Ответить
у нас тоже отключают якобьі для ремонта и ремонтируют цельій день пару раз в месяц
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29.05.2020 13:09 Ответить
От кто его за язык тянул. Теперь с утра в пол города света с утра нет.
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29.05.2020 13:08 Ответить
Якщо Герус сказав - пора запасаться свічками...
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29.05.2020 13:21 Ответить
 
 