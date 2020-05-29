"Слуга народа" обратилась к власти: Не надо сказок про рост ВВП и 500 тысяч рабочих мест

Заявления власти о росте ВВП на 40% за пять лет, миллиардах иностранных инвестиций, дешевых кредитах, 500 тыс. новых рабочих мест за два месяца и инвестиционной няне - это сказки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп от СН Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Без сказок. Политический рейтинг власти держится на доверии. За нее надо бороться. Но, не с помощью небылиц. Доверие там, где не дают нереальных обещаний. Рост ВВП 40% за пять лет. Миллиарды иностранных инвестиций. Дешевые кредиты. 500 тыс. новых рабочих мест за два месяца. И инвестиционная няня в придачу. Со всем уважением к авторам идей - но все это сказки. Мы должны прекратить общаться с обществом языком сказок и небылиц. Это не прибавляет, а наоборот, подрывает доверие и рейтинг. Людям надо направление движения. Не надо сказок. Просто люди должны каждый день чувствовать шаги власти по заданному маршруту. Каждый день. Шаги. Чувствовать. Без сказок", - заявила Верещук.

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