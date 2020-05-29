"Слуга народа" обратилась к власти: Не надо сказок про рост ВВП и 500 тысяч рабочих мест
Заявления власти о росте ВВП на 40% за пять лет, миллиардах иностранных инвестиций, дешевых кредитах, 500 тыс. новых рабочих мест за два месяца и инвестиционной няне - это сказки.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп от СН Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"Без сказок. Политический рейтинг власти держится на доверии. За нее надо бороться. Но, не с помощью небылиц. Доверие там, где не дают нереальных обещаний. Рост ВВП 40% за пять лет. Миллиарды иностранных инвестиций. Дешевые кредиты. 500 тыс. новых рабочих мест за два месяца. И инвестиционная няня в придачу. Со всем уважением к авторам идей - но все это сказки. Мы должны прекратить общаться с обществом языком сказок и небылиц. Это не прибавляет, а наоборот, подрывает доверие и рейтинг. Людям надо направление движения. Не надо сказок. Просто люди должны каждый день чувствовать шаги власти по заданному маршруту. Каждый день. Шаги. Чувствовать. Без сказок", - заявила Верещук.
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Ну, хіба що зсередини зруйнувати зелену банду потрібно
Все это делается только с одной целью - грабить, издеваться, гнобить народ.
Нет уж давайте покажите все то что наобещали 73% по уму собратьям
Если бы клоун не снялся бы в сериале и не ****** бы 73% дурачков ложной надеждой, то он и не стал бы никогда президентом.
Олиагархат пошел на отчаянные меры профинансировав сериал, который и запрограммировал в подсознании 73-процентного с помощью НЛП все эти сказки и небылицы и создал позитивный образ "Зе". С другой стороны - их же телеканалы нещадно мочили Порошенко тоже всякими небылицами и фейковыми расследованиями, чем в подсознании 73 процентных создали негативный образ "барыги".
73 процентный обыватель у нас очень меркантильный и инфантильный, хочет все и сразу, поэтому его легко взять всякими небылицами.
И уже к выборам в подсознании каждого 73-х процентного четко было запрограммировано, Порошенко-зло, Зеленский - принесет богатство, процветание и счастье.
ему повезет, если к осени 10% идиотов еще будут ему верить.
тически идеальный, судя по выступлениям воля на высоте на понт не возмёшь, в связях пороча
щих не замечена(С)......... на что надеялась ??? что прийдут такие же ??? но ведь дамочка прак-
тик и вряд ли идеалист. Хотя в принципе не шиблась - скакануть на высшую ступень политикума
а там разберусь по ситуации.... ну давайте Ирина Андреевна разбирайтесь тянуть уже не зачем.