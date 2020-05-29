РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10032 посетителя онлайн
Новости
29 462 128

"Слуга народа" обратилась к власти: Не надо сказок про рост ВВП и 500 тысяч рабочих мест

Заявления власти о росте ВВП на 40% за пять лет, миллиардах иностранных инвестиций, дешевых кредитах, 500 тыс. новых рабочих мест за два месяца и инвестиционной няне - это сказки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп от СН Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Без сказок. Политический рейтинг власти держится на доверии. За нее надо бороться. Но, не с помощью небылиц. Доверие там, где не дают нереальных обещаний. Рост ВВП 40% за пять лет. Миллиарды иностранных инвестиций. Дешевые кредиты. 500 тыс. новых рабочих мест за два месяца. И инвестиционная няня в придачу. Со всем уважением к авторам идей - но все это сказки. Мы должны прекратить общаться с обществом языком сказок и небылиц. Это не прибавляет, а наоборот, подрывает доверие и рейтинг. Людям надо направление движения. Не надо сказок. Просто люди должны каждый день чувствовать шаги власти по заданному маршруту. Каждый день. Шаги. Чувствовать. Без сказок", - заявила Верещук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль. ВИДЕО

Слуга народа обратилась к власти: Не надо сказок про рост ВВП и 500 тысяч рабочих мест 01

Автор: 

кризис (3070) экономика (3875) Слуга народа (2627) Верещук (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+78
так если убрать всю брехню то от программы "Слуги народа " фактически ничего не останется
показать весь комментарий
29.05.2020 09:01
+63
Ідіоте, ніхто з Порошенка божество не робить. Було багато помилок, було й багато доброго. Але ж такого ідіотизму, як в тої зеленої мерзоти, і близько не було. Була ціль, був шлях - довгий, тяжкий, який потрібно було пройти. Але втомлене бидло побачило перед собою зеленого божка, який пообіцяв їм чудо. От тепер, зебіле, жери своє зелене гімно, не обляпайся.
показать весь комментарий
29.05.2020 09:31
+57
"Слуга народу" звернулася до влади: Не треба казок про зростання ВВП і 500 тисяч робочих місць - Цензор.НЕТ 8127
показать весь комментарий
29.05.2020 09:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
девиз Зе -не ділом а відосіком будуть годувати нарід, халвахалвахалва
показать весь комментарий
29.05.2020 11:54 Ответить
Впевнена що половина слуг перебіжить до ОПЗЖ, половина до Шарія. Так життя розставляє все на свої місця.
показать весь комментарий
29.05.2020 11:55 Ответить
надіюсь, що у Раві-Руській слідкують за трансформацією Верещук та приготували сцяні ганчірки для зустрічі?
показать весь комментарий
29.05.2020 12:19 Ответить
Ой, Ірино, Ірино, і що ти робиш у цій сворі?
Ну, хіба що зсередини зруйнувати зелену банду потрібно
показать весь комментарий
29.05.2020 12:23 Ответить
Що робить? Так вона така як і вони...також "сказочніца"....
показать весь комментарий
29.05.2020 14:50 Ответить
Насчёт направления - проконсультируйтесь у Гроси. Или хотя-бы у Сени.
показать весь комментарий
29.05.2020 12:24 Ответить
Общество какраз любит сказки,любит жить в нереальности. Давайте больше обещаний и след кандидат в президенты должен быть профессиональным фокусником-доставать кроликов из шляпы.
показать весь комментарий
29.05.2020 12:26 Ответить
власть обратилась к власти класс
показать весь комментарий
29.05.2020 12:29 Ответить
А в этой зеленой гнили попадаются вменяемые вкрапления
показать весь комментарий
29.05.2020 13:00 Ответить
Вменяемые в зеленое говно не вляпываются!
показать весь комментарий
29.05.2020 14:13 Ответить
Да, но если, осознав, во что они вляпались, они пытаются хотя бы отмыться, то это уже признак вменяемости
показать весь комментарий
29.05.2020 17:08 Ответить
Чему удивляться если движемся в мордор.
показать весь комментарий
29.05.2020 12:55 Ответить
Правильно, не нужно сказок о жизни в Украине как в Финляндии, Швеции, других странах.
Все это делается только с одной целью - грабить, издеваться, гнобить народ.
показать весь комментарий
29.05.2020 13:03 Ответить
Браво Ирина Веращук!!!Наконец и до вас дошло что когда вы завели "73% ных барашек в стойло , на стрижку"-то теперь СН можно расслабится и ничего никому не обещать!!! Ведь для дальнейшей принудительной стрижки есть силовые органы,вооружённые новым(тысячастраничным) законом о налогообложении!!!!
показать весь комментарий
29.05.2020 13:04 Ответить
Прихильникі СН ображаються, коли їх піддають жорстокій критиці і принижень І це правда. Але як можна відноситись до людей які вибирали дважди зека,який камазами і вертольотами вивозив награбоване майно ( це сто раз показували по телевізору) та як команда яника в росії і ізраїлі купує ."за чесно зароблені гроші" маєтки за міліонів доларів..як можна відноситись до тих людей (73%) які голосували за украхноненависникаі клоуна, який обсолютний профан в усіх питаннях, а саме головне лох і продажний брехун, підстилка коломойського, як можна відноситись до прихильників медведчука, рабиновича і бойко--які є ворогами України (твоєї країни),бивші зекі ,казнокради і шахраї--звичайно з зневагою і осудом. Треба відповідати за свої поступки і свій вибір. Хавайте своє вонюче лайно і просіть вибачення в людей які вміють думати.аналізувати.і захищати всю Україну.
показать весь комментарий
29.05.2020 13:04 Ответить
Тент уж... То есть при Порошенко вы хотели все и сразу, а еще и говорили что именно Порошенко за все несет ответственность, и даже за бабу Маню которую избивает муж алкоголик( нет баба маня не причём что живёт с имбицилом)
Нет уж давайте покажите все то что наобещали 73% по уму собратьям
показать весь комментарий
29.05.2020 13:12 Ответить
Криси біжать з Титаніка??? А ця політична шалава мабуть зразу в ЖОПАблок перемитнется!
показать весь комментарий
29.05.2020 13:19 Ответить
скоро-скоро, за денюжкой.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:38 Ответить
От вже зелена срань обхезалась!І року немає,а що ж через рік буде?
показать весь комментарий
29.05.2020 13:20 Ответить
она рвалась в депутатики и в Киев любой ценой из своего городишка провинциального. и хочет угодить и нашим, и вашим.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:39 Ответить
Так как раз то самое доверие к клоуну и держалось на небылицах и сказках
Если бы клоун не снялся бы в сериале и не ****** бы 73% дурачков ложной надеждой, то он и не стал бы никогда президентом.
Олиагархат пошел на отчаянные меры профинансировав сериал, который и запрограммировал в подсознании 73-процентного с помощью НЛП все эти сказки и небылицы и создал позитивный образ "Зе". С другой стороны - их же телеканалы нещадно мочили Порошенко тоже всякими небылицами и фейковыми расследованиями, чем в подсознании 73 процентных создали негативный образ "барыги".
73 процентный обыватель у нас очень меркантильный и инфантильный, хочет все и сразу, поэтому его легко взять всякими небылицами.
И уже к выборам в подсознании каждого 73-х процентного четко было запрограммировано, Порошенко-зло, Зеленский - принесет богатство, процветание и счастье.
показать весь комментарий
29.05.2020 13:34 Ответить
хахахахаха, дошло до императора, что рейтинг упал в 2 раза, и люди в сказки уже не верят.
ему повезет, если к осени 10% идиотов еще будут ему верить.
показать весь комментарий
29.05.2020 13:36 Ответить
Самая адекватная из слуг. Думаю Ирина имеет хорошее политическое будущее. Любая партия не отказалась бы иметь такую депутатку в своих рядах. Жаль, что она попала в плохую компанию.
показать весь комментарий
29.05.2020 13:50 Ответить
Охлос (не народ, толпа) любит шутов и клоунов, их сказки. Вот вы и выбрали себе ШУТА-ПИАНИСТА, а теперь удивляетесь и даже шутите!
показать весь комментарий
29.05.2020 14:07 Ответить
Как же без сказок.Вот такие речи, рвущей свой зад по всем направлениям, верней швам, Верещук,--это как бы на вид --какая она честная перед народом; а на самом деле россказни-- как себя вытянуть за волосы из повальной брехни. Идите уже прочь!
показать весь комментарий
29.05.2020 14:12 Ответить
она выступает то у Медведчука- льет грязь на Порошенко (ну как же без этого?)? то прибежала на Прямий - и опять пургу несет, обеспокоена зубожилим народом. Вторая Жулька, Жулька №2 и голос даже похож и также верещит и орет.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:37 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 - как то не понятно понять эту даму- послужной список и каръерный рост прак
тически идеальный, судя по выступлениям воля на высоте на понт не возмёшь, в связях пороча
щих не замечена(С)......... на что надеялась ??? что прийдут такие же ??? но ведь дамочка прак-
тик и вряд ли идеалист. Хотя в принципе не шиблась - скакануть на высшую ступень политикума
а там разберусь по ситуации.... ну давайте Ирина Андреевна разбирайтесь тянуть уже не зачем.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:40 Ответить
Кто бы выбрал зеленую плесень без их вранья и 5летнего засирания мозгов лохторату?
показать весь комментарий
30.05.2020 00:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 