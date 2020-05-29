Высший совет правосудия в прошлом году уволил 247 судей, в этом - 78

Высший совет правосудия в прошлом году уволил 247 судей по разным основаниям.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные содержатся в информационно-аналитическом отчете о деятельности Высшего совета правосудия в 2019 году, обнародованном на сайте ВСП.

"В 2019 году ВСП освободил от должностей по разным основаниям 247 судей", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в прошлом году ВСП принял решение об увольнении 148 судей по общим обстоятельствам, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (293 судьи).

Кроме того, в течение прошлого года ВСП принял решение об освобождении от должностей 99 судей по особым обстоятельствам. Из них 66 судей были уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности. Кроме того, решение об увольнении 53 судей принято по представлениям Дисциплинарных палат ВСП, 2 - по рекомендации ВККСУ, 11 - по результатам пересмотра решения Высшим советом юстиции после отмены Верховным судом постановления Верховной Рады об увольнении судьи за нарушение присяги, а также после пересмотра решения Европейским судом по правам человека.

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Еще одно решение об освобождении судьи от должности ВСП принял в связи с нарушением им требований относительно несовместимости. В то же время, 32 из указанных 99 судей уволены из-за несоответствия занимаемой должности по результатам квалификационного оценивания в соответствии с представлениями Высшей квалификационной комиссии судей.

Сообщается, что с начала 2020 года Высший совет правосудия принял решение об освобождении от должностей 78 судей.