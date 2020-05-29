На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека
По состоянию на утро 29 мая в Украине зафиксированы уже более 22,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, в целом в Украине зафиксировали 22 811 случаев COVID-19. За сутки - 429 новых случаев.
С начала пандемии в Украине умерли 679 человек (+10 за сутки).
Количество выздоровевших достигло 8 934 человек (+495 за сутки). Количество активных больных за сутки снизилось на 76 пациентов до 13 198 человек.
За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявили Черновицкой области (58 случаев), Киеве (56 случая), Львовской области (50 случаев) и Ривненской области (40 случаев).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 957 случаев;
Волынская область - 863 случая;
Днепропетровская область - 930 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 694 случая;
Закарпатская область - 1147 случаев;
Запорожская область - 431 случай;
Ивано-Франковская область - 1360 случаев;
Кировоградская область - 503 случая;
м. Киев - 2849 случаев;
Киевская область - 1535 случаев;
Львовская область - 1563 случая;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 284 случая;
Одесская область - 878 случаев;
Полтавская область - 268 случаев;
Ривненская область - 1628 случаев;
Сумская область - 167 случаев;
Тернопольская область - 1145 случаев;
Харьковская область - 1011 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 407 случаев;
Черновицкая область - 3259 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 150 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 г. в Центр поступили 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 57006 сообщений о подозрении на COVID-19.
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В исследовании, опубликованном в научном журнале https://thorax.bmj.com/content/early/2020/05/27/thoraxjnl-2020-215091 Thorax , отмечается, что 128 из 217 пассажиров и членов экипажа дали положительный результат на заболевание, вызванное SARS-CoV-2. Из них у 81 процента не было симптомов, и ведущие исследователи пришли к выводу, что «распространенность COVID-19 на зараженных круизных судах, вероятно, будет значительно недооценена».
«Трудно найти достоверную оценку числа положительных пациентов COVID , которые не имеют каких - либо симптомов,» сказал Алан Смит, главный редактор главный Thorax и профессор в Университете Ноттингема в https://eurekalert.org/pub_releases/2020-05/b-po052620.php заявлении .
Смит добавил, что результаты имеют значение для ослабления карантина по всему миру, учитывая возможность того, что больше людей, возможно, заразились COVID-19, чем считалось ранее.
«По мере того, как страны выходят из карантина, значительная доля инфицированных, но не имеющих симптомов, людей может означать, что гораздо более высокий процент населения, чем ожидалось, мог быть инфицирован COVID», - пояснил он.
На этом круизном судне в основном пенсионеры были. И даже среди такого контингента 80%+ без симптомов.
В США недавно проводили исследования на антитела к вирусу. В Нью-Йорке нашли у 15% населения. Из этого следует, что более 90% вирус не заметили, но по-сути уже с прививкой от него естественным путём.
Экспедиционное круизное судно отправилось из Ушуайи, Аргентина, для запланированного 21-дневного круиза по Антарктическому полуострову, включая остров Слон, перед тем, как плыть на остров Южная Джорджия по маршруту, подобному тому, который предпринял британский исследователь Эрнест Шеклтон в 1915 году.
Судно вышло в середине марта 2020 года, после того как ВОЗ объявила о глобальной пандемии COVID-19, когда все 128 пассажиров и 95 членов экипажа прошли скрининг на наличие симптомов COVID-19, а температура тела была измерена перед посадкой.
Пассажирам или членам экипажа, которые проходили транзит через Китай, Макао, Гонконг, Тайвань, Японию, Южную Корею или Иран за последние 3 недели, не было разрешено сесть на борт, учитывая, что именно в этих странах наиболее распространенной в то время была инфекция COVID-19. Несколько станций гигиены рук были расположены по всему кораблю и особенно в столовой.
Беларусь - больных - 39 858, умерли - 219