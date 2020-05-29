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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека

На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека

По состоянию на утро 29 мая в Украине зафиксированы уже более 22,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в целом в Украине зафиксировали 22 811 случаев COVID-19. За сутки - 429 новых случаев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Львовщине новый рекорд по коронавирусу: за сутки - 70 случаев заболевания. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

С начала пандемии в Украине умерли 679 человек (+10 за сутки).

Количество выздоровевших достигло 8 934 человек (+495 за сутки). Количество активных больных за сутки снизилось на 76 пациентов до 13 198 человек.

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявили Черновицкой области (58 случаев), Киеве (56 случая), Львовской области (50 случаев) и Ривненской области (40 случаев).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 957 случаев;
Волынская область - 863 случая;
Днепропетровская область - 930 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 694 случая;
Закарпатская область - 1147 случаев;
Запорожская область - 431 случай;
Ивано-Франковская область - 1360 случаев;
Кировоградская область - 503 случая;
м. Киев - 2849 случаев;
Киевская область - 1535 случаев;
Львовская область - 1563 случая;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 284 случая;
Одесская область - 878 случаев;
Полтавская область - 268 случаев;
Ривненская область - 1628 случаев;
Сумская область - 167 случаев;
Тернопольская область - 1145 случаев;
Харьковская область - 1011 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 407 случаев;
Черновицкая область - 3259 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 г. в Центр поступили 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 57006 сообщений о подозрении на COVID-19.

На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека 01
На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека 02
На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека 03
На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека 04
На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека 05
На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека 06

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Вся динамика идет с опозданием дней на 10.
Результат отмены карантинов будет неделю.
У немцев тоже было коэфициент 0.9 после послаблений превратился в 1.2.
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29.05.2020 09:21
+4
В Белоруси сколько бацька напишет, столько будет. Нашел с чем сравнивать.
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29.05.2020 11:53
+2
На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини - Цензор.НЕТ 901
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29.05.2020 09:09
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На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека - Цензор.НЕТ 8483
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29.05.2020 09:06 Ответить
Кстати с помощью коронавириса можно будет бесплатно провести перепись населения, если переболеют усе и наконец-то узнаем сколько нас
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29.05.2020 09:08 Ответить
На такое количество тестов "грошей немає".
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29.05.2020 09:31 Ответить
На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини - Цензор.НЕТ 901
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29.05.2020 09:09 Ответить
Заболело на 48 человек меньше чем вчера.Выздоровело на 76 человек больше чем заболело. Хорошая динамика.
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29.05.2020 09:12 Ответить
та ця динаміка в нас міняється щодня. Немає якоїсь стабільної динаміки...
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29.05.2020 09:17 Ответить
Вся динамика идет с опозданием дней на 10.
Результат отмены карантинов будет неделю.
У немцев тоже было коэфициент 0.9 после послаблений превратился в 1.2.
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29.05.2020 09:21 Ответить
Как оказалось у нас самое узкое место это не маски с костюмами и даже не аппараты ИВЛ, у нас практически полностью отсутствует лабораторная база для тестирования. Если сами тесты еще можно быстро закупить в достаточном количестве, то лабораторное оборудование (с реагентами) и специалистов для работы на нем быстро не подготовишь.
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29.05.2020 09:29 Ответить
Ты действительно такой тупой или прикидываешься? Тестирование дает информацию о продвижении вируса среди населения. Ты на войне можешь победить, не имея разведданых?
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29.05.2020 09:38 Ответить
Изменения изо дня в день несёт большую погрешность. Локальные изменения не всегда говорят об истинной динамике. Чтобы говорить о динамике, нужно брать усреднённые числа за несколько предыдущих дней. Если взять усреднённые данные, то получим не на 48 человек меньше, а не больше 10, что трудно назвать хорошей динамикой. Кроме того, не забываем, такие уменьшение - это снижение ежедневного прироста, что говорит только о замедлении общего роста, а не об остановке общего роста количества заболевших.
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29.05.2020 11:18 Ответить
Новое исследование показало, что более 80 процентов пассажиров и членов экипажа на круизном судне, которое https://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus заразилось COVID-19, были бессимптомными.

В исследовании, опубликованном в научном журнале https://thorax.bmj.com/content/early/2020/05/27/thoraxjnl-2020-215091 Thorax , отмечается, что 128 из 217 пассажиров и членов экипажа дали положительный результат на заболевание, вызванное SARS-CoV-2. Из них у 81 процента не было симптомов, и ведущие исследователи пришли к выводу, что «распространенность COVID-19 на зараженных круизных судах, вероятно, будет значительно недооценена».

«Трудно найти достоверную оценку числа положительных пациентов COVID , которые не имеют каких - либо симптомов,» сказал Алан Смит, главный редактор главный Thorax и профессор в Университете Ноттингема в https://eurekalert.org/pub_releases/2020-05/b-po052620.php заявлении .

Смит добавил, что результаты имеют значение для ослабления карантина по всему миру, учитывая возможность того, что больше людей, возможно, заразились COVID-19, чем считалось ранее.

«По мере того, как страны выходят из карантина, значительная доля инфицированных, но не имеющих симптомов, людей может означать, что гораздо более высокий процент населения, чем ожидалось, мог быть инфицирован COVID», - пояснил он.
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29.05.2020 09:47 Ответить
Про это еще в феврале китайцы докладывали.
На этом круизном судне в основном пенсионеры были. И даже среди такого контингента 80%+ без симптомов.
В США недавно проводили исследования на антитела к вирусу. В Нью-Йорке нашли у 15% населения. Из этого следует, что более 90% вирус не заметили, но по-сути уже с прививкой от него естественным путём.
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29.05.2020 10:29 Ответить
Это другой лайнер.

Экспедиционное круизное судно отправилось из Ушуайи, Аргентина, для запланированного 21-дневного круиза по Антарктическому полуострову, включая остров Слон, перед тем, как плыть на остров Южная Джорджия по маршруту, подобному тому, который предпринял британский исследователь Эрнест Шеклтон в 1915 году.

Судно вышло в середине марта 2020 года, после того как ВОЗ объявила о глобальной пандемии COVID-19, когда все 128 пассажиров и 95 членов экипажа прошли скрининг на наличие симптомов COVID-19, а температура тела была измерена перед посадкой.

Пассажирам или членам экипажа, которые проходили транзит через Китай, Макао, Гонконг, Тайвань, Японию, Южную Корею или Иран за последние 3 недели, не было разрешено сесть на борт, учитывая, что именно в этих странах наиболее распространенной в то время была инфекция COVID-19. Несколько станций гигиены рук были расположены по всему кораблю и особенно в столовой.
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29.05.2020 10:34 Ответить
То что тесты лечат мог спросить только тот, кто хочет к чему-то пристебаться, но не знает к чему. То есть просто тролль-бездельник.
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29.05.2020 09:48 Ответить
За добу проведено понад 14, 5 тисяч тестів, у 429 осіб виявили інфекцію коронавірусу. Дуже обнайдійлива статистика. Можна з обережністю заявити, що Уряду вдалося подолати пік епідемії в нормальному руслі. Проте необхідно усім громадянам дотримуватися карантинних заходів.
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29.05.2020 09:58 Ответить
Маска носиться не из за боязни смерти ,а из за возможности получить штраф!Теперь ясно почему маски называются одноразовыми -на одну эпидемию -одна маска.Швеция и Беларусь показали-барановирус фейк ,афера века.Иначе там бы сегодня вместо населения были бы лежачие мертвецы .Но нет у них всё нормально ,а наши правители нам по прежнему пудрят мозги .И отступить и признать ошибку не могут -уж больно сладка власть над живой нефтью -над населением .
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29.05.2020 10:12 Ответить
Швеция - больных - 35 727, умерли - 4 266
Беларусь - больных - 39 858, умерли - 219
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29.05.2020 10:54 Ответить
В Белоруси сколько бацька напишет, столько будет. Нашел с чем сравнивать.
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29.05.2020 11:53 Ответить
Каждый день в нашей стране уходит в мир иной 1200 человек .За время карантина 72 000.В Швеции и Беларусии ситуация со смертностью намного лучше .
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29.05.2020 18:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TB4CgOMSrno Билл Гейтс напрямую влияет на Меркель и главу Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен Ссылка на оригинал на немецком https://www.youtube.com/watch?v=4UwGkif2w-s
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29.05.2020 16:52 Ответить
 
 