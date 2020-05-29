Миссия ООН призывает ГБР и Офис Генпрокурора провести тщательное расследование дела об изнасиловании в Кагарлыке

Миссия ООН по правам человека выразила глубокую обеспокоенность ситуаций в Кагарлыке Киевской области, где двух полицейских подозревают в избиении и изнасиловании женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Миссия опубликовала на странице в сети Facebook.

"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке", - говорится в сообщении.

Также ООН призывает Национальную полицию предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах.

"Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности", - подытожили в ООН.

Читайте: Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик"

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Также читайте: Чтобы предъявить полицейским из Кагарлыка подозрение по статье "пытки", нужно получить дополнительные доказательства, - первый замглавы ГБР Бабиков