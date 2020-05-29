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Миссия ООН призывает ГБР и Офис Генпрокурора провести тщательное расследование дела об изнасиловании в Кагарлыке

Миссия ООН призывает ГБР и Офис Генпрокурора провести тщательное расследование дела об изнасиловании в Кагарлыке

Миссия ООН по правам человека выразила глубокую обеспокоенность ситуаций в Кагарлыке Киевской области, где двух полицейских подозревают в избиении и изнасиловании женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Миссия опубликовала на странице в сети Facebook.

"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке", - говорится в сообщении.

Также ООН призывает Национальную полицию предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах.

"Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности", - подытожили в ООН.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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Автор: 

изнасилование (915) Киевская область (4113) ООН (4157) Нацполиция (16418) ГБР (2966) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+13
Некогда полицаям чистить свои ряды, нужно расследовать видосики с критикой великого Зе.

Позорище на весь мир.
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29.05.2020 09:16
+9
При Порошенко Украина славилась позитивными делами на весь мир. А как пришла зелибоба, то во всем мире видят, что там убили, там изнасиловали, кароче гомно льется как из трубы
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29.05.2020 09:18
+9
и подтасовывать фактики, чтоб выстроить хоть какие-то логически вменяемые доказательства объяснения своей стройной теории обвинения невиновных по делу Шеремета
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29.05.2020 09:19
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Некогда полицаям чистить свои ряды, нужно расследовать видосики с критикой великого Зе.

Позорище на весь мир.
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29.05.2020 09:16 Ответить
и подтасовывать фактики, чтоб выстроить хоть какие-то логически вменяемые доказательства объяснения своей стройной теории обвинения невиновных по делу Шеремета
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29.05.2020 09:19 Ответить
І посміховисько- віртуально потерпілий президент.
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29.05.2020 09:55 Ответить
При Порошенко Украина славилась позитивными делами на весь мир. А как пришла зелибоба, то во всем мире видят, что там убили, там изнасиловали, кароче гомно льется как из трубы
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29.05.2020 09:18 Ответить
и на международной арене - облом за бломом - ибо голубоглазые мальвины и симпатяги буратины не могут противостоять аксакалам говнометания и шантажа во стороны рашки
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29.05.2020 09:21 Ответить
со* стороны (пардон)
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29.05.2020 09:27 Ответить
А ви вважаєте, що такого раніше не було?! При владі Порошенка було і гірше, а більша частина, можливо, взагалі не афішувалася перед суспільством. Те, що ООН зацікавила дана жахлива події, навіть добре. МВС буде більш прискіпливо ставитись до прийняття на службу працівників, а суд призначить справедливе покарання.
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29.05.2020 11:19 Ответить
Вже в ООН про це відомо. ЗЕвлада обісралась на весь світ.
Місія ООН закликає ДБР та Офіс Генпрокурора провести ретельне розслідування справи про зґвалтування в Кагарлику - Цензор.НЕТ 1235
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29.05.2020 09:22 Ответить
Это Украина обисралась.И продолжает.
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29.05.2020 09:24 Ответить
Где вы там видели симпатяг ?🤡🤢🎪🐲 - сплошные моральные и физические уроды Брехуны ,предатели , насильники -убийцы , проституты
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29.05.2020 09:26 Ответить
Як це все задовбало. Я не розумію, Україна така гарна, така красива своєю природою і багата добрими і щирими людьми... І так не щастить. Чому постійно при владі одні ідіоти, яким цікаві тільки їх нажива, і підбирають вони таких же ідіотів і дебілів. Коли вже про Україну в усьому світі будуть говорити з повагою?
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29.05.2020 09:30 Ответить
Таких прикрих випадків у світі трапляється за день сотні - ООН не реагує. В США прямо зараз негри трощать місто після вбивства затриманого поліцейським - ООН не реагує. В Росії позавчора замордований у тюрмі абсолютно невинний чоловік, уся "вина" якого у тому, що не любив владу Путіна - ООН не реагує. В Африці прямо зараз, у цю хвилину, гвалтують і вбивають не одну жінку - ООН ані пари з вуст. От і питання - а чого це ООН зреагувала на окремий випадок, подібні якому в Україні трапляються максимум один на рік? Як для статистики багатомільйонної країни це ніщо, зеро. Тим паче винні булу відразу звільнені з поліції і затримані. А це не кацапське ООН часом, чиї бюрократи отримають зарплатню від *****?
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29.05.2020 09:35 Ответить
Як не печально,а в Нацполіції України дуже багато покидьків.. Була міліція, стала поліція, але майже нічого не змінилось.. Атестація особового складу була проведена так собі, щоб лише замилить очі..
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29.05.2020 09:40 Ответить
Не просто багато покидьків, а переважна більшість, я б оцінив у 85 відсотків. Що не більше, ніж в фСБ(у), де покидьків аналогічно, і менше, ніж в прокуратурі, де покидьків 100 відсотків. Але яке це має відношення до заяви ООН, яке, якщо ООН не грає на боці *****, взагалі не має сенсу? Не здається Вам, що тут ми бачимо морду обличчя продажніх покидьків вже з ООН, які намагаються вимазати калом Україну як державу?
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29.05.2020 09:45 Ответить
ООН-организация ожиревших наменклатурщиков
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29.05.2020 09:40 Ответить
А обратить внимание на агрессию Раши миссия ООН не хочет? Там им будут и изнасилования и много другого в неограниченных количествах.
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29.05.2020 10:14 Ответить
На ромов они как-то быстрее реагируют....
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29.05.2020 10:36 Ответить
А ви вважаєте, що такого раніше не було?! При владі Порошенка було і гірше, а більша частина, можливо, взагалі не афішувалася перед суспільством. Те, що ООН зацікавила дана жахлива події, навіть добре. МВС буде більш прискіпливо ставитись до прийняття на службу працівників, а суд призначить справедливе покарання.
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29.05.2020 12:50 Ответить
 
 