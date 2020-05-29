Миссия ООН призывает ГБР и Офис Генпрокурора провести тщательное расследование дела об изнасиловании в Кагарлыке
Миссия ООН по правам человека выразила глубокую обеспокоенность ситуаций в Кагарлыке Киевской области, где двух полицейских подозревают в избиении и изнасиловании женщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Миссия опубликовала на странице в сети Facebook.
"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке", - говорится в сообщении.
Также ООН призывает Национальную полицию предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах.
"Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности", - подытожили в ООН.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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